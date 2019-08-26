Виртуальная реальность — это не «так себе игры», а полезная вещь, которую уже используют повсюду

Почему VR сегодня «на взлёте»?
Когда устройства для путешествий в виртуальную реальность только появились, все решили, что это знак новой эпохи компьютерных игр. Изначально VR был только стационарным, но постепенно он избавился от привязки к единому месту и стал автономным, причём автономность год от года только растёт. Сейчас использовать виртуальную реальность можно без паутин из проводов, хитроумных портов и многоканальных разъёмов, при этом качество картинки хуже не стало. И это только аппаратные причины использовать VR часто. А реальные его применения ещё интереснее.
Способ превратить учёбу из «наказания» в интересную для учеников смесь компьютерной игры и аттракциона
VR — это отличный способ преподнести знания и сделать их гораздо более запоминающимися, чем в случае с учебниками или даже обычными «плоскими» фильмами. В школьной программе на базе виртуальной реальности можно обрисовать компьютерной графикой исторические события, или наглядно показать ученикам действия физических законов. И даже банальные правила безопасности будет усвоить проще, если учащиеся «проживут» их в шлеме/очках виртуальной реальности.
При этом в современных очках виртуальной реальности для воплощения таких задач есть очень серьёзное «железо». Например, в VIVE Focus приложения работают на чипе Qualcomm Snapdragon 835, который даже сегодня по процессорной части почти равен субфлагманским моделям (Snapdragon 730, Helio P90), но, что гораздо важнее, по графической составляющей (Adreno 540) идёт вровень с таким современным флагманским чипом, как Kirin 980, например (известен по смартфонам Huawei Mate 20, P30, Honor 20 и View 20). При этом он позволяет запускать VR-приложения в разрешении 3K — это больше, чем могут предложить современные игровые консоли. И всё это – с понятным управлением, полной свободой от проводов, сенсоров и подключения к компьютеру. Для обучения при помощи виртуальной реальности уже не нужно особым образом переоборудовать класс, поэтому такие VR-системы скоро станут повсеместным инструментом на уроках.
А ещё с VR ученики могут самостоятельно проводить разные эксперименты и опыты. С опытами в реальной жизни, как вы знаете, всё сложно, потому что содержать реактивы в большом количестве — дорогое удовольствие, а некоторые из растворов просто опасны. В VR можно проводить эксперименты в запрограммированной игровой логике и абсолютно безопасно, при этом ученики не будут машинально повторять действия учителя, а смогут сами побыть участниками процесса — так учиться гораздо интереснее!
Профессиональный опыт и тренировки
С помощью VR каждый может пережить ситуации, которые сложно или невозможно воссоздать в реальной жизни. Например, действия во внештатных ситуациях на заводах и предприятиях, или наглядно показать, что происходит в случаях, когда не соблюдается техника безопасности.
Это не очевидно на первый взгляд, но VR помогает тренировать профессиональные навыки даже социальным работникам. Дело в том, что на занятиях по обследованию условий проживания неблагополучных семей, закон запрещает показывать учащимся реальные фотографии квартир. А это значит, что в условиях университета студентов невозможно адекватно подготовить к тому, с чем придётся иметь дело. Реальность заключается в том, что такие квартиры наполнены насекомыми и антисанитарией, нетрезвыми клиентами и малоприятными подробностями их жизни. Да, это можно объяснить и на словах, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Особенно, когда видишь всё в объёме и в подробностях. И уже после этого принимать решение, менять ли род деятельности (что нередко происходит со студентами, которые учатся на соцработников).
И это не голословная теория, такое VR-приложение уже постепенно воплощается в жизнь. Его начали разрабатывать в апреле 2019 г. на форуме разработчиков «Хакатон», где участвовали ученики из разных регионов. Обычные школьники взяли текст из учебника для будущих специалистов социальной сферы и превратили описание работы в квартире в скрипт. В приложении студенты будут видеть не только примеры условий работы – с отрисовкой дома, нужного количества комнат, действующих лиц и интерьера, – но и отработать схемы поведения. Команду теперь курируют специалисты из HTC, в ближайшее время приложение выйдет в финальной версии, и его добавят в программу обучения социальных работников.
А в ближайших планах у РГСУ и HTC – совместная работа над приложением-тренажёром для работы с потенциальными приёмными семьями. В нём нужно будет решить, можно ли отдать ребёнка семье, или в ней не так всё хорошо, как кажется на первый взгляд. Конечно, учебный тренажёр-«детектив» будет не таким красочным, как компьютерные игры Detroit: Become Human или Murdered: Soul Suspect, но механики сбора фактов и принятия решения будут отличаться слабо.
Объективная проверка знаний
Как проводить олимпиады для соцработников, если хочется обойтись без бумажной волокиты и на наглядных ситуациях понять, кто из учащихся компетентен, а у кого недостаёт знаний? Приводить реальные проблемные семьи нельзя, нанятые актёры могут начать работать не по сценарию, быть необъективны или даже подсуживать, а на роли запрещено приглашать несовершеннолетних (с ними соцработникам тоже приходится регулярно иметь дело).
То есть, смоделировать ситуацию из жизни специалистов социальных служб сложно. А вот приложение, в котором перед олимпиадниками с одинаковой скоростью в одинаковом пространстве моделируются одинаковые ситуации с подробностями и вариантами решения, беспристрастно — все участники будут находиться в равных условиях.
Повышение квалификации и опыт для каждого
Виртуальная реальность позволяет допускать ошибки, цена которых в реальном мире – экологические катастрофы и жизни людей. А значит, обучение в таких сферах, как медицина, промышленность, и других с повышенными рисками, будет ещё нагляднее. Например, виртуальную реальность сегодня используют для обучения инженеров на предприятиях. С её помощью молодым специалистам показывают работу на опасных и технически сложных объектах, в работе с которыми есть риск для жизни или риск поломки дорогостоящего оборудования.
Виртуальная реальность позволяет демонстрировать то, что в любой другой форме было бы проблематично демонстрировать, особенно в проектировании объектов. Например, можно демонстрировать отдельные машины, агрегаты и даже узлы. Тем более, что в VR инженеры могут одновременно вносить правки в проект.
Досуг и разрядка после работы
VR уже достаточно давно используют, как способ преодолеть свои страхи. Самый популярный сценарий – работа над тем, чтобы преодолеть страх высоты.
Если отвлечь от аттракционов в чистом виде, виртуальная реальность помогает развлекать и обучать пожилых и людей с ограниченными возможностями. Например, HTС и РГСУ создают совместный проект «Московское долголетие». В центре социального обслуживания развернут демонстрационную зону, куда смогут прийти пожилые люди и инвалиды. В шлемах виртуальной реальности они смогут перенестись в любимый город или место, которое им всегда хотелось посетить. А ещё гостям будут доступны путешествия с виртуальным гидом. Свободные в перелётах и путешествиях люди могут этого не понять, но пожилые люди и инвалиды очень ценят возможность прикоснуться к новым ощущениям хотя бы при помощи VR.
Для сотрудников социальных служб, которые работают в стрессовых ситуациях, тоже есть возможность создать полезное приложение. В VR можно запустить действительно работающие способы расслабиться и прийти в себя. В планах – создать специальные комнаты, которые будут «переносить» работника в расслабляющую среду. Например, на берег моря, в любимый город или просто в спокойное место, где можно отдохнуть.
Путешествия в космос и недра вулкана
С VR можно отправиться куда угодно. Шлем и приложение переносят в морские глубины или недра вулкана, позволяют изучить человеческий организм изнутри и побывать в космосе. Всё это доступно уже сегодня. Московский центр качества образования уже запустил проект мобильной VR-лаборатории – класса из двенадцати HTC Vive Focus. Раз в неделю он приезжает в одну из московских школ для обучения и тестирования по астрономии.
Виртуальной реальности не нужно доказывать её полезность — она полезна уже сейчас
Как видите, VR уже сейчас стал чем-то большим, чем просто развлечение или технология для новых компьютерных игр. VR позволяет знакомиться со сложными процессами, а алгоритмы – моделировать различные ситуации и накапливать опыт за счёт тестовых проб и ошибок.
Чем быстрее будут расти автономность и вычислительная мощность устройств виртуальной реальности, тем больше будет появляться полезных возможностей для использования VR в жизни, работе и обучении. Начало положено уже сейчас, а уже в ближайшие годы многие направления будут расширяться и улучшаться.