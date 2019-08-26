Виртуальная реальность — это не «так себе игры», а полезная вещь, которую уже используют повсюду

И это не голословная теория, такое VR-приложение уже постепенно воплощается в жизнь. Его начали разрабатывать в апреле 2019 г. на форуме разработчиков «Хакатон», где участвовали ученики из разных регионов. Обычные школьники взяли текст из учебника для будущих специалистов социальной сферы и превратили описание работы в квартире в скрипт. В приложении студенты будут видеть не только примеры условий работы – с отрисовкой дома, нужного количества комнат, действующих лиц и интерьера, – но и отработать схемы поведения. Команду теперь курируют специалисты из HTC, в ближайшее время приложение выйдет в финальной версии, и его добавят в программу обучения социальных работников.

А в ближайших планах у РГСУ и HTC – совместная работа над приложением-тренажёром для работы с потенциальными приёмными семьями. В нём нужно будет решить, можно ли отдать ребёнка семье, или в ней не так всё хорошо, как кажется на первый взгляд. Конечно, учебный тренажёр-«детектив» будет не таким красочным, как компьютерные игры Detroit: Become Human или Murdered: Soul Suspect, но механики сбора фактов и принятия решения будут отличаться слабо.

Объективная проверка знаний

Как проводить олимпиады для соцработников, если хочется обойтись без бумажной волокиты и на наглядных ситуациях понять, кто из учащихся компетентен, а у кого недостаёт знаний? Приводить реальные проблемные семьи нельзя, нанятые актёры могут начать работать не по сценарию, быть необъективны или даже подсуживать, а на роли запрещено приглашать несовершеннолетних (с ними соцработникам тоже приходится регулярно иметь дело).

То есть, смоделировать ситуацию из жизни специалистов социальных служб сложно. А вот приложение, в котором перед олимпиадниками с одинаковой скоростью в одинаковом пространстве моделируются одинаковые ситуации с подробностями и вариантами решения, беспристрастно — все участники будут находиться в равных условиях.

Повышение квалификации и опыт для каждого

Виртуальная реальность позволяет допускать ошибки, цена которых в реальном мире – экологические катастрофы и жизни людей. А значит, обучение в таких сферах, как медицина, промышленность, и других с повышенными рисками, будет ещё нагляднее. Например, виртуальную реальность сегодня используют для обучения инженеров на предприятиях. С её помощью молодым специалистам показывают работу на опасных и технически сложных объектах, в работе с которыми есть риск для жизни или риск поломки дорогостоящего оборудования.