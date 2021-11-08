Как и зачем игровой компьютер засунули в корпус советской торпеды

Как и зачем игровой компьютер засунули в корпус советской торпедыРазработчики World of Warships сделали эпичный кастом
В этом году одной из самых масштабных онлайн игр о морских сражениях от Wargaming — World of Warships — исполнилось шесть лет. Отпраздновать это событие разработчики игры решили выпуском уникального компьютера в форме торпеды, который был разработан совместно с MAN-MADE, производителями дизайнерских ПК. Продукт получился на стыке технологий и истории военно-морского флота: прототипом корпуса послужила советская торпеда 53-38, а сам компьютер построен на базе новейшего процессора Intel core i7-11700. «Торпеда» поставлялся в специальном ящике для снарядов, а его дизайн выполнен с любовью к технологиям и вниманием к деталям.
Компьютер-торпеда создан эксклюзивно для World of Warships в единственном экземпляре. Он вобрал в себя мощнейшее железо, передовые технологии и лучшие дизайнерские идеи, чтобы удовлетворить требования самых взыскательных геймеров.
На протяжении всего года мы уделяли много внимания разным активностям, конкурсам и соревнованиям с физическими и игровыми призами для наших игроков. К событию, приуроченному к дню рождения World of Warships, мы выстроили цепочку мероприятий, где абсолютно каждый мог получить подарок: игровое имущество, материальные подарки и деньги за привлечение новой аудитории. Кроме того, главный приз, сделанный командой MAN-MADE по нашей просьбе, стал самым значимым и уникальным подарком для игроков за 6 лет существования проекта.
Компьютер построен на базе видеокарты последнего поколения NVIDIA GeForce RTX 3070 FE в связке с процессором Intel core i7-11700, основой для системы стала материнская плата ASUS ROG, а питает компьютер блок CoolerMaster. ПК-торпеда имеет 8 ГБ памяти, частота процессора до 4.9 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти, частота памяти 3200 МГц, а также SSD накопитель на 1 ТБ.
Самое главное, что его нельзя купить, а можно было лишь только выиграть, приняв участие в специальном игровом событии от World of Warships. Праздничная акция проходила с 26 августа до 6 октября 2021 г. В течение этого времени игроки каждую неделю получали гарантированные награды и участвовали в розыгрышах призов, выполняя боевые задачи. В игровом событии принимали участие многочисленные партнеры, предоставившие ценные призы. Но самым желанным призом, разумеется, был компьютер-торпеда.
Наша работа заключается в том, чтобы обладатель компьютера чувствовал себя особенным, владея чем-то уникальным, а иногда и неповторимым. Мы хотим показать миру, что компьютер может быть не просто чёрной или светящейся коробкой, а стать особенным предметом в вашем доме или на рабочем месте, предметом роскоши и дизайнерским акцентом интерьера.
Разработчики World of Warships и компания MAN-MADE быстро нашли общий язык и практически сразу единогласно решили, что корпус-торпеда – лучший способ отобразить морскую тематику игры. Кроме того, в этом году в World of Warships появились подводные лодки, что также повлияло на выбор формы и концепции ПК.
Для платформы этого уникального компьютера выбор сразу пал на Intel, т.к процессоры этого производителя имеют более высокую частоту на ядро, выше частоту в бусте и, как следствие, большую производительность. Хочется отметить еще один важный момент, что системы на камнях от Intel стабильнее работают со шлейфами/переходниками для видеокарт – этот фактор имел определяющее значение при выборе комплектующих.
На выбор видеокарты повлияло наличие у NVIDIA технологии DLSS и трассировки лучей. Стоит отметить, что сами карты значительно холоднее, а в случае с референсным дизайном можно выделить также компактные габариты и высокую производительность.
Самый главный параметр – стабильностью работы — стал определяющим при выборе оперативной памяти. Team Group давно зарекомендовала себя как надежного производителя памяти. Также не последнюю роль сыграл и внешний вид – камуфляж в стилистике линейки TUF от ASUS идеально подошел для реализации проекта.
Компьютер от World of Warships оснащен системой водяного охлаждения ASUS ROG Ryuo 120. Жидкость в ней рассчитана на весь срок службы системы и не требует обслуживания. Одна из фишек данной водянки – встроенный прямо в помпу цветной OLED-дисплей: на него можно выводить собственные изображения или анимацию, а также информацию о системе.
Система подверглась различным тестам, среди которых:
OCCT в стандартном пакете – температура по ядрам не превысила 81 градуса в пике, а средняя температура составила 72-73 градуса;
Часовой стресс-тест в Furmark – температура в пике 75-76 градусов. Замеры издаваемого шума не превышают нормы для стандартного mid-tower корпуса.
Процесс разработки проекта достоин отдельного упоминания. Команда, работавшая над созданием ПК, побывала на настоящей подводной лодке Б-396 и в музее истории ВМФ, чтобы увидеть и изучить боевые торпеды. Прототипом корпуса послужила советская торпеда 53-38. Был нарисован эскиз проекта, после предварительного согласования на его основе была создана 3D-модель корпуса. Весь процесс сборки Компьютера-торпеды занял месяц с момента создания модели до готового корпуса. Сама торпеда отпечатывалась на 3D-принтере, материал корпуса – ABS пластик. Для корпуса были отдельно изготовлены шасси для комплектующих и ящик для транспортировки.
Окончательно утвердив и согласовав торпеду, мы посетили музей ВМФ в Москве чтобы лично прикоснуться к образцам и почерпнуть вдохновение из экспонатов истории нашего подводного флота, таких как лодка Б-396 "Новосибирский Комсомолец", а потом началась работа.
Если бы это была просто торпеда – было бы скучно. Поэтому было принято решение доработать корпус и сделать его выразительнее. Вместо обычного, торпедного винта сзади, был установлен функционирующий RGB винт. Дизайнеры подобрали специальный пластик для прозрачного отсека средней части торпеды, покрасили корпус внутри и снаружи используя максимально схожую с оригинальной торпедой краску и добавили эффект износа металла, а также создали специальный ящик для транспортировки в стилистике контейнеров из World of Warships.
«Торпеда» сохранила весь функционал полноценного ПК. Все порты, входы и выходы в прямом доступе, реализована возможность подключения к Wi-Fi сети. Как и любой другой компьютер, в дальнейшем его можно модифицировать под нужды пользователя. С поправкой на размеры корпуса, конечно же.
Отдельное внимание было уделено системе охлаждения торпедного ПК от World of Warships. Её пришлось продумывать с нуля, так как аналогов подобного корпуса просто не существовало. Были сделаны специальные отверстия для подачи и вывода воздуха, а за продувку внутри тела торпеды отвечают вентиляторы Noctua, которые специально спрятаны так, чтобы можно было наслаждаться красотой только самых важных и красивых комплектующих. Пылевые фильтры оригинальные и были изготовлены специально под форм-фактор данного компьютера.
Торпеда имеет внушительные размеры: примерная длина корпуса составляет 1,2 метра, а вес 5-6 кг. Однако ее создатели уверены, что необычный корпус не доставит неудобств при эксплуатации. Концептуально лучший вариант его размещения в комнате – на специальной полке, возвышаясь над рабочим столом.
Проект торпеды стал очередным шагом в фарватере нашей философии: мы любим интересные идеи и особенно когда речь идет о совместной работе с игровым проектом в который играют многие из нашей команды. Сам компьютер прошел все стадии настоящей разработки уникального продукта с нуля. Задача, командный брейншторм, отбор самых безумных, а порой и забавных идей, проработка совместимости и адекватности в выборе геометрии будущего компьютера и комфортного размещения в нем комплектующих.