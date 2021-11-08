Как и зачем игровой компьютер засунули в корпус советской торпеды

В этом году одной из самых масштабных онлайн игр о морских сражениях от Wargaming — World of Warships — исполнилось шесть лет. Отпраздновать это событие разработчики игры решили выпуском уникального компьютера в форме торпеды, который был разработан совместно с MAN-MADE, производителями дизайнерских ПК. Продукт получился на стыке технологий и истории военно-морского флота: прототипом корпуса послужила советская торпеда 53-38, а сам компьютер построен на базе новейшего процессора Intel core i7-11700. «Торпеда» поставлялся в специальном ящике для снарядов, а его дизайн выполнен с любовью к технологиям и вниманием к деталям.

Компьютер-торпеда создан эксклюзивно для World of Warships в единственном экземпляре. Он вобрал в себя мощнейшее железо, передовые технологии и лучшие дизайнерские идеи, чтобы удовлетворить требования самых взыскательных геймеров.