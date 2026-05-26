Мобильные игры по-русски: кто играет, что качает и куда движется рынок

О том, во что играют пользователи на телефонах, какие жанры и тайтлы лидируют и что ждет индустрию в ближайшие годы, рассказывает Вячеслав Уточкин, руководитель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, сооснователь и генеральный продюсер игровой компании Geeky House, учредитель Ассоциации развития видеоигровой индустрии.

Телефон вместо приставки

Смартфон стал главной игровой платформой в России: на телефонах и планшетах играют 73% геймеров, тогда как компьютеры используют 40%, а консоли — 11%. Для 60% игроков мобильное устройство — основной способ начать игровой сеанс.

При этом распространено мнение, что в стране с сильной традицией ПК-гейминга большинство игроков предпочитает компьютеры. Однако статистика показывает иную картину. Многие пользователи, играющие на смартфонах — например, во время поездок в метро или в свободные минуты — даже не воспринимают себя как геймеров. Тем не менее фактически они и формируют значительную часть аудитории мобильных игр.