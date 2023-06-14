Молоко не вызывает прыщи? ГМО и пищевые добавки безопасны? Разрушаем мифы о еде

Избавляемся от глупостей и узнаём новое

Боитесь читать составы продуктов в магазине? И правильно! Там можно найти огромное количество непонятных слов и пронумерованных пищевых добавок, о которых обывателю ничего неизвестно. Поэтому мы пообщались с пищевым технологом-химиком, автором книги «Страшная химия. Еда с Е-шками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит её бояться» Ольгой Косниковой, которая раз и навсегда разрушила самые популярные мифы о еде.