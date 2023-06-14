Молоко не вызывает прыщи? ГМО и пищевые добавки безопасны? Разрушаем мифы о еде

09:00, 14 июня 2023
1 мин.
Молоко не вызывает прыщи? ГМО и пищевые добавки безопасны? Разрушаем мифы о едеИзбавляемся от глупостей и узнаём новое
Боитесь читать составы продуктов в магазине? И правильно! Там можно найти огромное количество непонятных слов и пронумерованных пищевых добавок, о которых обывателю ничего неизвестно. Поэтому мы пообщались с пищевым технологом-химиком, автором книги «Страшная химия. Еда с Е-шками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит её бояться» Ольгой Косниковой, которая раз и навсегда разрушила самые популярные мифы о еде.
Ольга Косникова
Пищевой технолог-химик
Ольга рассказала, на что в первую очередь обращать внимание при покупке продуктов, действительно ли у человека много пищевых непереносимостей, или это очередная мода, что такое пищевые добавки и стоит ли их бояться. Ответы на эти и другие вопросы в нашем интервью.
Вся суть в подробном интервью с экспертом по качеству еды