США запретят добавлять фтор в водопроводную воду, но в России он разрешён. Кто не прав?Всё не так просто
Нежелательный элемент?
С одной стороны, фтор при избытке может негативно влиять на организм, например, способствуя вымыванию кальция, что приводит к остеопорозу, хрупкость костей, неврозам и другим невзгодам. С другой, и недостаток его в организме также ведёт к остеопорозу, только в этом случае кальций не способен фиксироваться в твёрдых тканях. А еще без фтора бактерии ротовой полости быстрее вступают в реакцию и образуют кислоты из сахаров, что ведёт к образованию кариеса.
При этом Роберт Кеннеди-младший назвал фтор «промышленными отходами». Он утверждает, что воздействие фтора может вызвать артрит, рак костей, заболевания щитовидной железы. Еще в интернете пишут, что химический элемент нарушает работу репродуктивной системы, снижает IQ.
Национальная программа токсикологии, входящая в состав Министерства здравоохранения и социальных служб, опубликовала отчет, который связывает более низкий IQ у детей с содержанием фтора. Исследование в большей части охватило Канаду, Китай, Индию, Иран, Пакистан и Мексику, где некоторые беременные женщины, младенцы и дети получали общее количество фтора, превышающее 1,5 мг на литр питьевой воды. Служба общественного здравоохранения США в настоящее время рекомендует 0,7 мг/л, а Всемирная организация здравоохранения установила безопасный предел содержания фтора в питьевой воде в 1,5 мг/л.
Наше мнение - необходимо придерживаться нормативов потребления ВОЗ, пока не доказано обратное.
Как узнать, сколько фтора в воде?
Повышенное содержание фтора отмечается в Московской области, особенно Красногорском, Одинцовском, Раменском районах, Тамбовском и Тверском регионах, а также на территориях Урала и Западной Сибири. Там в подземных водах концентрация минерала повышена и достигает местами 4,4 мг/л. В других регионах России показатель значительно ниже – порядка о,5 мг/л, а централизованной программы фторирования в стране нет. Узнать показатели в вашем регионе, а также оценить общий минеральный состав, вы можете на сайте своего водоканала.
Где еще может содержаться фтор?
Элементом насыщают ополаскиватели и пенки для полости рта, гели для реминерализации и зубные пасты. При выборе этих продуктов обратите внимание, что согласно ГОСТ 7983–99, массовая доля фторида в расчете на молярную массу фтора, должна находиться в диапазоне от 0,05 до 0,15%. Мы подготовили для вас подборку продуктов с высоким содержанием химического элемента. Их стоит использовать, если в вашем случае наблюдается недостаток фтора, но тем, у кого показатель в норме, от применения, напротив, стоит отказаться.
Рейтинг паст по фтору:
|Бренд
|Содержание фтора
|Colgate
|0,15% или 1500 ppm. Есть информация о зубной пасте Colgate Duraphat 5000 ppm, которая содержит соответственно 5000 ppm фторида натрия.
|LACALUT Анти-кариес
|1482 ppm
|LACALUT fluor
|1476 ppm.
|Sensodyne Восстановление и Защита
|1450 ppm
|Blend-a-med
|«Blend-a-med Pro Expert» — 1450 ppm, «Нежная мята» - 1100 ppm
|Aquafresh
|составляет 0,145% или 1450 ppm.
|Parodontax с фтором
|0,14% или 1400 ppm
|Elmex Защита от кариеса
|0,14% или 1400 ppm
В большинстве ополаскивателей для рта содержится концентрация фторидов в диапазоне от 100 до 250 ppm или 0,01-0,025%.
Несколько ополаскивателей для рта, в которых содержится большое количество фтора:
|Бренд
|Содержание фтора
|PRESIDENT PROFI Classic «Для ежедневного ухода».
|450 ppm.
|LISTERINE® Expert «Защита от кариеса».
|450 ppm
|ELMEX «Защита от кариеса».
|250 ppm