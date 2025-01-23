США запретят добавлять фтор в водопроводную воду, но в России он разрешён. Кто не прав?

Национальная программа токсикологии, входящая в состав Министерства здравоохранения и социальных служб, опубликовала отчет, который связывает более низкий IQ у детей с содержанием фтора. Исследование в большей части охватило Канаду, Китай, Индию, Иран, Пакистан и Мексику, где некоторые беременные женщины, младенцы и дети получали общее количество фтора, превышающее 1,5 мг на литр питьевой воды. Служба общественного здравоохранения США в настоящее время рекомендует 0,7 мг/л, а Всемирная организация здравоохранения установила безопасный предел содержания фтора в питьевой воде в 1,5 мг/л.

Наше мнение - необходимо придерживаться нормативов потребления ВОЗ, пока не доказано обратное.

Как узнать, сколько фтора в воде?

Повышенное содержание фтора отмечается в Московской области, особенно Красногорском, Одинцовском, Раменском районах, Тамбовском и Тверском регионах, а также на территориях Урала и Западной Сибири. Там в подземных водах концентрация минерала повышена и достигает местами 4,4 мг/л. В других регионах России показатель значительно ниже – порядка о,5 мг/л, а централизованной программы фторирования в стране нет. Узнать показатели в вашем регионе, а также оценить общий минеральный состав, вы можете на сайте своего водоканала.

Где еще может содержаться фтор?

Элементом насыщают ополаскиватели и пенки для полости рта, гели для реминерализации и зубные пасты. При выборе этих продуктов обратите внимание, что согласно ГОСТ 7983–99, массовая доля фторида в расчете на молярную массу фтора, должна находиться в диапазоне от 0,05 до 0,15%. Мы подготовили для вас подборку продуктов с высоким содержанием химического элемента. Их стоит использовать, если в вашем случае наблюдается недостаток фтора, но тем, у кого показатель в норме, от применения, напротив, стоит отказаться.