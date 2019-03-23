5G-смартфоны уже можно купить. Но когда для них появится 5G-связь?

Как мобильный интернет превратился из бесполезной игрушки в главное назначение сотовых сетей

Мобильная связь прошла долгий путь: с 1980-х годов, когда появилась первая аналоговая сеть, и до наших дней, когда речь идет о настоящем цифровом будущем. Но скоро экскурсы в историю сказываются, да не скоро поколения сотовых сетей (1G, 2G, 3G, 4G) сменяются. На пути к современным быстрым сетям операторы и создатели сотового оборудования вложили немало труда, о котором стоит поговорить подробнее.

Сеть первого поколения – 1G – использовала аналоговые сигналы и подходила только для звонков. Когда ей на смену пришла цифровая система второго поколения (2G), главными её новшествами были передача SMS и MMS, улучшенное качество голоса и шифрование трафика. По тем временам это уже были неплохие возможности, но на самом деле GSM не была пределом мечтаний: нужно было что-то делать со слабым сигналом и обработкой «тяжелых» данных, таких как видео — и для видеозвонков, и в работе телефонов (тогда ещё не смартфонов) в роли модемов для компьютеров.