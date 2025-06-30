Что чаще всего ломается в новых iPhone: мнение мастера по ремонту

Ещё один недостаток последних моделей — быстрый износ аккумулятора. Деталь служит 1,5–2 года, хотя у более ранних моделей менять аккумулятор требовалось не чаще, чем раз в 3 года. Перегрев при этом встречается редко, обычно из-за интенсивной съёмки видео или неисправностей, например, попадания влаги или последствий ударов.

Есть ли преимущества?

Хотя у последних моделей iPhone есть «слабости», не все опасения потенциальных покупателей оправданы. Например, владельцы редко обращаются по поводу поломки Face ID — функция может пострадать после ударов или попадания влаги, но самопроизвольных отказов почти не бывает.

Водозащита iPhone при этом работает хорошо — если не вскрывать телефон, не оставлять под водой надолго и не погружать глубже 1,5 метров.

Динамики, разъемы также работают исправно — большинство жалоб связаны с засорением, и проблема решается чисткой без разборки.