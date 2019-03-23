Почему мы рано или поздно перейдём на смартфоны по подписке вместо их покупки за полную стоимость

При этом сама по себе подписка на что-либо — очень старое изобретение. Впервые такая услуга появилась в XVII веке и, как вы помните, это была подписка на книги, газеты и журналы. Но с новыми технологиями и постепенным изменений привычек в обществе за последние годы подписка расширилась на то, что раньше в обмен на регулярные платежи не предоставляли нигде.
Если у людей в зрелом возрасте и пожилых людей привычка «заплатил — получил в полное владение» всё ещё преобладает, то молодёжь уже сейчас ставит под вопрос даже необходимость покупки жилья, потому что аренда оказывается удобнее для поиска работы и позволяет выкинуть из головы вопросы капитального ремонта или наиболее удачного времени для продажи/перепродажи квартиры или дома.
В крупных городах каршеринг тоже постепенно теснит личные автомобили — дорогая парковка, налоги на владение и поломки современных авто, которые уже не строят «на века», постепенно меняют баланс сил. Подписка на музыкальные и видеосервисы сегодня прикручена и к соцсетям, и существует по отдельности — её используют чаще, чем покупают отдельные музыкальные треки или фильмы поштучно. Даже подписка на ужины с доставкой сегодня тоже уже в ходу.
И это только начало! Например, по данным исследования, которое провели McKinsey & Company, 15% людей, которые покупают что-либо онлайн, оформили подписку на один или более сервис и получают товары/услуги на регулярной основе. Дальше — больше. С 2017 г. в США появилась услуга приобретения автомобилей по подписке, которую предлагают такие крупные марки автомобилей, как BMW, Audi, Ford и другие.
Исчезает не только привычка «всё своё ношу с собой», но и привязанность к материальным ценностям. Поэтому молодые люди уже редко читают журналы или книги в бумажном формате, не охотятся за коллекционными наборами вещей — акцент сместился с того, как мы получаем услугу на сам товар. Чем меньше мы тратим времени на получение товара и нервов на куплю/продажу/обслуживание, тем лучше.
Нет ничего плохого в том, что люди стремятся заменять что-то старое на новое и более совершенное. Но дело в том, что в старую модель потребления «складывал деньги в матрац, а потом взял и купил» это уже не вписывается — средний доход населения, экономическая ситуация в целом и гнетущая идея во всём себе отказывать, чтобы когда-нибудь потом себя побаловать (а останется ли к тому времени такое желание?) с накопительством не клеятся.
Поэтому скоро нас отовсюду захлестнут новые формы владения вещами — шеринг (совместное использование), аренда, подписка, лизинг.
Причём в электронике эта мода выйдет на первый план раньше остальных сфер. Потому что характеристики смартфонов и компьютерной техники постоянно растут, на свет появляются не просто «такие же, но чуть лучше», а совсем другие устройства. И всё это неминуемо дорожает, при этом моральное устаревание у дорогой техники не растягивается на более долгий срок — подобно тому, как в начале 2000-х компьютерные процессоры за пару лет превращались из самых мощных в бюджетные, так и флагманские смартфоны сползают по характеристикам сначала в средний класс, а затем могут всерьёз соревноваться только с недорогими моделями.
Отсюда и растут ноги у сервиса «смартфон как услуга». В России смартфоны по подписке впервые стали доступны в октябре 2018 г. в Москве и Санкт-Петербурге, а спустя два месяца получить мобильник на таких же условиях стало возможно еще в десяти городах страны.
Лизинг смартфона подойдёт тем, кто не может или не хочет выкладывать за смартфон всю сумму сразу, а ещё тем, у кого нет желания штудировать обзоры, гиды по выбору и сравнительные тесты, а просто хочется всегда использовать современный флагман без заготовки «котлеты из денег» для него или оформления кредита.
При этом не одними дорогими флагманами жива идея смартфонов по подписке. Совсем скоро в аренду с правом выкупа (лизинг) или просто в подписку будут выдавать любые товары, которыми мы пользуемся постоянно и готовы обновлять с определенной периодичностью.
А ещё такой подход к использованию товаров удобен не только пользователям, но и производителям. Во-первых, к владельцам техники прибавляется новая аудитория из людей, у которых до этого не было возможности отдать за покупку сразу большую сумму.
Во-вторых, с заранее известной базой клиентов становится удобнее планировать срок разработки и выхода новых моделей. И даже выпускать что-то не массовое — например, сейчас многие производители не выпускают компактные смартфоны, потому что опасаются делать это наугад, без гарантий что такие модели будут популярными. А со сформировавшимся контингентом людей, готовых платить за такую технику, наладить её производство будет гораздо проще.
В-третьих, вместо огромных бюджетов на раскрутку каждой новой модели, «завлечение» новых клиентов и переманивания их у конкурирующих фирм, подписка позволяет тратить меньше на рекламные бюджеты и больше работать на удержание имеющихся пользователей, лучше прогнозировать выручку (гибели многих знаменитых производителей телефонов можно было бы избежать, будь у них чёткая обратная связь с армией владельцев смартфонов по подписке) и чётче планировать развитие компании.
Однозначно то, что subscription economy — это не сиюминутная мода, и популярность такого использования техники в ближайшем будущем будет только нарастать. А выиграет тот, кто предложит лучшие модели, условия использования техники и подход к обслуживанию клиента.