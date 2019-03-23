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Вчера 17:38

Почему мы рано или поздно перейдём на смартфоны по подписке вместо их покупки за полную стоимость

Так проще и удобнее. Даже при том, что мы противимся такому подходу и остерегаемся его из-за старых привычек.
Алексей Гуров
Генеральный директор Forward Leasing
Замечаете ли вы, насколько за последнее время упала важность «пожизненного владения» той или иной вещью? Ещё совсем недавно выбор износостойкой одежды, долговечной электроники, автомобиля с огромным ресурсом и жилья «один раз на всю жизнь» был чем-то само собой разумеющимся. А сейчас по всему миру вместо обычных покупательских традиций приходит так называемая subscription economy («экономия за счёт подписки»).

При этом сама по себе подписка на что-либо — очень старое изобретение. Впервые такая услуга появилась в XVII веке и, как вы помните, это была подписка на книги, газеты и журналы. Но с новыми технологиями и постепенным изменений привычек в обществе за последние годы подписка расширилась на то, что раньше в обмен на регулярные платежи не предоставляли нигде.

Подписка раньше

Если у людей в зрелом возрасте и пожилых людей привычка «заплатил — получил в полное владение» всё ещё преобладает, то молодёжь уже сейчас ставит под вопрос даже необходимость покупки жилья, потому что аренда оказывается удобнее для поиска работы и позволяет выкинуть из головы вопросы капитального ремонта или наиболее удачного времени для продажи/перепродажи квартиры или дома.

В крупных городах каршеринг тоже постепенно теснит личные автомобили — дорогая парковка, налоги на владение и поломки современных авто, которые уже не строят «на века», постепенно меняют баланс сил. Подписка на музыкальные и видеосервисы сегодня прикручена и к соцсетям, и существует по отдельности — её используют чаще, чем покупают отдельные музыкальные треки или фильмы поштучно. Даже подписка на ужины с доставкой сегодня тоже уже в ходу.

И это только начало! Например, по данным исследования, которое провели McKinsey & Company, 15% людей, которые покупают что-либо онлайн, оформили подписку на один или более сервис и получают товары/услуги на регулярной основе. Дальше — больше. С 2017 г. в США появилась услуга приобретения автомобилей по подписке, которую предлагают такие крупные марки автомобилей, как BMW, Audi, Ford и другие.

Американцы не так уж богаты, просто они не выкупают автомобили "до скончания века"

Исчезает не только привычка «всё своё ношу с собой», но и привязанность к материальным ценностям. Поэтому молодые люди уже редко читают журналы или книги в бумажном формате, не охотятся за коллекционными наборами вещей — акцент сместился с того, как мы получаем услугу на сам товар. Чем меньше мы тратим времени на получение товара и нервов на куплю/продажу/обслуживание, тем лучше.

Нет ничего плохого в том, что люди стремятся заменять что-то старое на новое и более совершенное. Но дело в том, что в старую модель потребления «складывал деньги в матрац, а потом взял и купил» это уже не вписывается — средний доход населения, экономическая ситуация в целом и гнетущая идея во всём себе отказывать, чтобы когда-нибудь потом себя побаловать (а останется ли к тому времени такое желание?) с накопительством не клеятся.

Поэтому скоро нас отовсюду захлестнут новые формы владения вещами — шеринг (совместное использование), аренда, подписка, лизинг.

Почти все люди, которые раньше кричали "Никогда не буду платить за временное пользование музыкой!", сейчас без лишних эмоций оплачивают доступ к облачным хранилищам песен

Причём в электронике эта мода выйдет на первый план раньше остальных сфер. Потому что характеристики смартфонов и компьютерной техники постоянно растут, на свет появляются не просто «такие же, но чуть лучше», а совсем другие устройства. И всё это неминуемо дорожает, при этом моральное устаревание у дорогой техники не растягивается на более долгий срок — подобно тому, как в начале 2000-х компьютерные процессоры за пару лет превращались из самых мощных в бюджетные, так и флагманские смартфоны сползают по характеристикам сначала в средний класс, а затем могут всерьёз соревноваться только с недорогими моделями.

Отсюда и растут ноги у сервиса «смартфон как услуга». В России смартфоны по подписке впервые стали доступны в октябре 2018 г. в Москве и Санкт-Петербурге, а спустя два месяца получить мобильник на таких же условиях стало возможно еще в десяти городах страны.

Лизинг смартфона подойдёт тем, кто не может или не хочет выкладывать за смартфон всю сумму сразу, а ещё тем, у кого нет желания штудировать обзоры, гиды по выбору и сравнительные тесты, а просто хочется всегда использовать современный флагман без заготовки «котлеты из денег» для него или оформления кредита.

Идея в том, чтобы даже новейшие и бешено дорогие смартфоны не становились "кредитной трагедией", а приходили вам на замену старого смартфона в рамках подписки

При этом не одними дорогими флагманами жива идея смартфонов по подписке. Совсем скоро в аренду с правом выкупа (лизинг) или просто в подписку будут выдавать любые товары, которыми мы пользуемся постоянно и готовы обновлять с определенной периодичностью.

А ещё такой подход к использованию товаров удобен не только пользователям, но и производителям. Во-первых, к владельцам техники прибавляется новая аудитория из людей, у которых до этого не было возможности отдать за покупку сразу большую сумму.

Во-вторых, с заранее известной базой клиентов становится удобнее планировать срок разработки и выхода новых моделей. И даже выпускать что-то не массовое — например, сейчас многие производители не выпускают компактные смартфоны, потому что опасаются делать это наугад, без гарантий что такие модели будут популярными. А со сформировавшимся контингентом людей, готовых платить за такую технику, наладить её производство будет гораздо проще.

В-третьих, вместо огромных бюджетов на раскрутку каждой новой модели, «завлечение» новых клиентов и переманивания их у конкурирующих фирм, подписка позволяет тратить меньше на рекламные бюджеты и больше работать на удержание имеющихся пользователей, лучше прогнозировать выручку (гибели многих знаменитых производителей телефонов можно было бы избежать, будь у них чёткая обратная связь с армией владельцев смартфонов по подписке) и чётче планировать развитие компании.

Однозначно то, что subscription economy — это не сиюминутная мода, и популярность такого использования техники в ближайшем будущем будет только нарастать. А выиграет тот, кто предложит лучшие модели, условия использования техники и подход к обслуживанию клиента.

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