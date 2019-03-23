Почему мы рано или поздно перейдём на смартфоны по подписке вместо их покупки за полную стоимость

Если у людей в зрелом возрасте и пожилых людей привычка «заплатил — получил в полное владение» всё ещё преобладает, то молодёжь уже сейчас ставит под вопрос даже необходимость покупки жилья, потому что аренда оказывается удобнее для поиска работы и позволяет выкинуть из головы вопросы капитального ремонта или наиболее удачного времени для продажи/перепродажи квартиры или дома.

В крупных городах каршеринг тоже постепенно теснит личные автомобили — дорогая парковка, налоги на владение и поломки современных авто, которые уже не строят «на века», постепенно меняют баланс сил. Подписка на музыкальные и видеосервисы сегодня прикручена и к соцсетям, и существует по отдельности — её используют чаще, чем покупают отдельные музыкальные треки или фильмы поштучно. Даже подписка на ужины с доставкой сегодня тоже уже в ходу.

И это только начало! Например, по данным исследования, которое провели McKinsey & Company, 15% людей, которые покупают что-либо онлайн, оформили подписку на один или более сервис и получают товары/услуги на регулярной основе. Дальше — больше. С 2017 г. в США появилась услуга приобретения автомобилей по подписке, которую предлагают такие крупные марки автомобилей, как BMW, Audi, Ford и другие.