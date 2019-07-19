Теперь принимать оплату картой будут даже бабушки с пирожками. Готовьтесь прикладывать смартфон для оплаты... к другому смартфону

Технологию впервые показали во время саммита Visa Cashless 2019.
По мнению большинства экспертов она заменит классические подключенные к смартфонам и планшетам платежные терминалы и мобильные кассы, причём от этого выиграют и частные предприниматели, и сетевые магазины, и даже службы доставки.
С 23 мая 2019 года курьеры, транспортные компании и самозанятые россияне имеют право использовать новые варианты передачи информации о платежах налоговой службе. И теперь не обязательно печатать бумажный чек, а можно передать его клиенту, скажем, на e-mail или в виде SMS Об этом говорится в новых поправках к закону 54-ФЗ.
С учётом того, что платежи сегодня можно принимать не только с классическим кассовым оборудованием, бизнес постепенно начинает использовать новую технику для того, чтобы принимать безналичную оплату.
Самой перспективной пока выглядит технология Tap-to-Phone, которая со временем сможет заменить классические онлайн-кассы. Это совсем новый способ оплаты, который VISA показала на саммите 4 июля 2019 г. Она заключается в том, что принимать бесконтактные платежи теперь можно со смартфона, а в роли онлайн-кассы работает приложение для Android или iOS. Чтобы оплатить товар или услугу, достаточно приложить свой смартфон к смартфону продавца – оплата происходит за считанные секунды.
И это настоящая революция – с такой технологией оплата бесконтактной банковской картой или при помощи Google Pay/Apple Pay и аналогов будет возможна у каждого водителя такси, у всех курьеров и доставщиков товаров, в каждом первом киоске или даже для торговли с рук (в которой до сих пор приходилось расплачиваться либо наличными, либо «переводить на карту» деньги, что не вполне легально с точки зрения налоговой). Вдобавок, это ещё и банально дешевле для бизнеса, чем специализированное кассовое оборудование. Всё что потребуется — это правильно настроенный смартфон с технологией Tap-to-Phone.
Конечно, для крупных торговых точек классические онлайн-кассы, наподобие IRAS A930 или IRAS-EM Ф останутся самыми удобными вариантов. Но для тех же курьеров такие модели будут слишком дорогими и громоздкими.
Поэтому VISA сделала прорыв и точно взорвёт рынок СНГ лучшим вариантом для разъездной торговли, курьеров и транспортных компаний в России. Это сделает оплату при помощи банковских карт и мобильников ещё популярнее.
Мировые платежные системы очень любят электронную коммерцию, поэтому делают снижают комиссии для крупных российских интернет-магазинов, если покупатель оплачивает товар картой при доставке его курьером. Поэтому покупать что-либо по карте скоро будет не только удобнее, но и выгоднее, чем за наличные.
Смартфоны с кассовой программой на Android скоро потеснят онлайн-кассы. Потому что мобильники обходятся гораздо дешевле касс, удобнее в обращении в плане габаритов и функций. В современном смартфоне есть NFC-считыватель, камера для штрих- и QR-кодов, банковские и другие платежные приложения, через которые покупатель сможет быстро и безопасно оплатить товар.
Больше не нужно докупать дополнительное оборудование. Не нужны даже переносные считыватели банковских карт, которые в некоторых случаях сейчас крепят к смартфонам для оплаты. При этом смартфон сможет исправно передавать данные в ФНС (так называемая облачная фискализация) и одновременно отправлять чеки на почту покупателю. Все проблемы решаются банальным мобильником!
При этом, если будет нужно, к смартфону можно подключить фискальный модуль и пробивать чеки клиентам на точке. Представьте, что консультанты в бутиках будут подбирать товары и сразу же продавать покупателям, без необходимости нести товар в кассовую зону. Все операции по безналичным оплатам будут происходить в зале магазина. Очереди у магазинах станут намного меньше!
В Америке уже применяют подобную технологию, к примеру, в Apple Store: консультанты показывают товар около витрины и тут же пробивают его, предлагая покупателю расплатиться картой на месте.
Изначально 54-ФЗ ввели для контроля теневой стороны малого и среднего бизнеса, но сейчас государство взяло на контроль вопрос удобства и технологий в кассовом оборудовании. Иностранные компании и мировые платежные системы тоже видят в этом плюсы и готовы продавать удобные варианты оплаты «под ключ».
Теперь безналичная оплата становится «по карману» любому масштабу бизнеса и не только принуждает к установке кассовых аппаратов, но и предлагает удобные, простые для внедрения и понятные в использовании «умные» альтернативы.