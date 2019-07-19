Теперь принимать оплату картой будут даже бабушки с пирожками. Готовьтесь прикладывать смартфон для оплаты... к другому смартфону

С учётом того, что платежи сегодня можно принимать не только с классическим кассовым оборудованием, бизнес постепенно начинает использовать новую технику для того, чтобы принимать безналичную оплату.

Самой перспективной пока выглядит технология Tap-to-Phone, которая со временем сможет заменить классические онлайн-кассы. Это совсем новый способ оплаты, который VISA показала на саммите 4 июля 2019 г. Она заключается в том, что принимать бесконтактные платежи теперь можно со смартфона, а в роли онлайн-кассы работает приложение для Android или iOS. Чтобы оплатить товар или услугу, достаточно приложить свой смартфон к смартфону продавца – оплата происходит за считанные секунды.

И это настоящая революция – с такой технологией оплата бесконтактной банковской картой или при помощи Google Pay/Apple Pay и аналогов будет возможна у каждого водителя такси, у всех курьеров и доставщиков товаров, в каждом первом киоске или даже для торговли с рук (в которой до сих пор приходилось расплачиваться либо наличными, либо «переводить на карту» деньги, что не вполне легально с точки зрения налоговой). Вдобавок, это ещё и банально дешевле для бизнеса, чем специализированное кассовое оборудование. Всё что потребуется — это правильно настроенный смартфон с технологией Tap-to-Phone.

Конечно, для крупных торговых точек классические онлайн-кассы, наподобие IRAS A930 или IRAS-EM Ф останутся самыми удобными вариантов. Но для тех же курьеров такие модели будут слишком дорогими и громоздкими.