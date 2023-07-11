Опасно ли покупать смартфоны у серовозов? iPhone в России всё? Как правильно выбрать смартфон?

Всё, что вы хотели знать о мобильниках, но боялись спросить

Как понять, какой смартфон идеален для вас? На что в первую очередь обратить внимание, чтобы долгожданная покупка вас не разочаровала? Я техноблогер Арсений Петров — основатель YouTube-канала Diamagnetic и автор на канале Wylsacom, отвечу на самые важные вопросы о смартфонах в коротком видео.