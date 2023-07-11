07:26, 11 июля 2023
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Опасно ли покупать смартфоны у серовозов? iPhone в России всё? Как правильно выбрать смартфон?Всё, что вы хотели знать о мобильниках, но боялись спросить
Как понять, какой смартфон идеален для вас? На что в первую очередь обратить внимание, чтобы долгожданная покупка вас не разочаровала? Я техноблогер Арсений Петров — основатель YouTube-канала Diamagnetic и автор на канале Wylsacom, отвечу на самые важные вопросы о смартфонах в коротком видео.
Арсений Петров
Техноблогер (YouTube)
Diamagnetic поделился лайфхаками при покупке смартфона и посоветовал проверенные бренды. Блогер также объяснил, почему смартфоны со временем начинают тормозить и рассказал о будущем iPhone в России.