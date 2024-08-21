Как нейросети помогают слушать книги

Автоматическое чтение книг устроено сложнее. Например, Букмейт внедрил такую функцию в июне этого года. Она позволяет прослушивать электронные книги, для которых нет предзаписанных аудиоверсий — звук генерируется непосредственно в процессе слушания и никуда не записывается. Похожие сервисы предлагают и крупные компании: Apple, Google и Amazon, которые развивают свои инструменты для автоматического озвучивания книг. Существуют также универсальные сервисы, которые готовы озвучить любой текст. Например, Speechify использует компьютерный синтез речи для чтения веб-страниц, PDF-файлов и других документов, а еще позволяет пользователю выбрать подходящий голос из нескольких вариантов (в том числе голос знаменитостей).

Основное отличие синтеза речи в книгах от, например, виртуальных ассистентов или навигаторов, заключается в больших объемах текста. Если чат-боту достаточно произнести одно-два предложения, то аудиокнига длится несколько часов. К тому же там часто встречаются сложные и длинные предложения — даже опытному диктору потребуется разобраться, как правильно его произнести и где поставить паузы. Есть и сложность с диалогами: читатель должен различать, чьи реплики он слышит. Все это особенности, с которыми сталкиваешься только при работе с книгами.

Как это работает

В синтезе речи участвует не одна нейросеть, а сразу несколько моделей машинного обучения, каждая из которых выполняет свою специфическую задачу. Процесс начитки книги состоит из нескольких последовательных этапов: