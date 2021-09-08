Смарт-камеры: как за нами будут следить в будущем?Искусственный интеллект на защите комфорта и безопасности
Мы привыкли быть под постоянным наблюдением камер. Но в большинстве случаем для использования записей требуется человек, способный проанализировать изображение. Впрочем, постепенно мы начинаем вступать в эру «умных» устройств и смарт-камер с искусственным интеллектом, которые способны минимизировать потребность в наблюдателе и с помощью алгоритмов автоматизировать многие процессы. Разбираемся, какие преимущества имеют такие камеры и как они могут изменить нашу жизнь.
На что способна смарт-камера
Цифровизация выходит на первый план во всех областях, где стандартные решения себя исчерпали, и появление «умных» камер — не исключение. Главная задача смарт-камеры — превращение непрерывного онлайн-потока данных в упорядоченную последовательность объектов и событий, которые камера не просто фиксирует, но также и анализирует. И делает она это более точно и полно, чем человек.
Точнее, это делает не сама камера, а подключенный у ней компьютер. В основе этой связки — технологии машинного зрения и анализа больших данных, которые повышают эффективность, продуктивность и функциональность практически всего, к чему применяется. Кроме того, многие смарт-устройства часто используются еще и с биометрическими технологиями для быстрой и точной идентификации.
Интеграция в города будущего
Смарт-камеры значительно изменят наши города. Прежде всего, они способны сделать их более безопасными и комфортными для жизни. Камеры на основе искусственного интеллекта, установленные по улицам, в домах, офисах, торговых центрах, транспорте или на парковке, могут помочь предотвратить различные инциденты или решить возникшие проблемы в режиме реального времени.
В их «компетенции» — обнаружение, подсчет и анализ трафика людей, объектов, событий, ситуационное реагирование. Так, «умные» камеры могут нас распознать и определить, что мы делаем. Например, чтобы зафиксировать подозрительную активность, выделив человека из толпы, и моментально передать сведения о нем в полицию.
Чтобы обеспечить безопасность, камера должна превратиться в некоего робота, который будет следить не за всеми гражданами, а именно за людьми, которые в чем-то подозреваются, строить безличную аналитику, анализировать контекст ситуации, предотвращая социальные столкновения, теракты и многое другое. С технической стороны появление таких решений неизбежно, но какую именно социальную направленность будет иметь функциональность смарт-камер — зависит от развития самого общества.
Если говорить, например, о ритейле, то в магазинах сегодня используют «умные» камеры преимущественно для анализа трафика потребителей для оптимизации бизнес-процессов. В будущем они смогут заменить охранников и других сотрудников магазинов. Камеры станут предсказывать вероятность воровства на основании подозрительных действий посетителей, контролировать ассортимент и качество товара на полках. Они смогут идентифицировать пол, возраст и тип фигуры потребителя и на этом основании другие умные решения в ритейле — киоски самообслуживания, умные зеркала и экраны — смогут порекомендовать подходящие именно ему товары.
Повышение безопасности на дорогах
Безопасный город будущего — это еще и безопасное дорожное движение. Сегодня цифровизация активно внедряется в дорожно-строительную отрасль. Появляются «умные» дороги, оборудованные смарт-камерами для снижения количества аварий. Основанные на этом решения, могут предупреждать водителя о появлении пешехода на дороге, а также «заметить», что у него не пристегнут ремень безопасности или что он отвлекся от управления автомобилем на телефонный разговор.
Кроме того, существуют видеорегистраторы на основе искусственного интеллекта. Такие «умные» автомобильные гаджеты тоже помогают сделать движение более безопасным. Они могут не только уведомлять водителя в случае какого-либо происшествия в режиме реального времени и предоставлять доступ к различной информации, но также замечают, если водитель начал засыпать за рулем или по каким-то иным причинам начинает терять контроль над управлением.
Для примера рассмотрим проблему, которая назрела с самого момента появления каршеринга, — это отсутствие контроля за водителем. В будущем цифровая отрасль может предложить создание биометрического аккаунта водителя в качестве эффективного и удобного варианта решения вопроса. В автомобиль устанавливается камера и смартбокс, на который оператор каршеринга передает биометрические данные пользователя и запускает периодическое сравнение, тот ли человек, чей аккаунт зарегистрирован, сейчас ведет автомобиль, Такое незаметное фоновое сканирование обеспечило бы уверенность, что во время поездки водитель и пассажир не поменялись местами. А бонусом — помогло следить за физическим и психоэмоциональным состоянием водителя. Например, не допускать курения в салоне, оценивать агрессию при вождении, исключить риск заснуть за рулем.
Важно, что с нынешним уровнем технологий процент ошибок при идентификации пользователя стремится к нулю. А обработка данных может производиться действительно в реальном времени с минимальным привлечением к процессу оператора, необходимым только для принятия срочных решений в критических ситуациях.
Сложности разработки смарт-камер
Главная трудность в создании эффективных «умных» камер состоит в том, что в большинстве случаев человек или попадает в поле зрения камеры на очень короткий срок или наоборот — виден постоянно, что приводит к возникновению огромного числа событий наблюдения. Для идентификации человека нужно всего несколько миллисекунд, а чтобы правильно распознать произошедшее событие или развивающееся в динамике состояние (эмоциональный настрой, уровень агрессии и т.п.) необходимо подождать хотя бы несколько секунд, а в идеале — произвести повторные проверки для определения «установившегося состояния».
Для действительно высокой эффективности работы и минимизации количества ложных срабатываний смарт-камерам требуются очень серьезные технологические ноу-хау и огромные вложения в разработку и исследования. В первую очередь, это касается машинного зрения и алгоритмов распознавания событий, основанных на больших данных.
Спрос будет расти
Спрос на «умные» камеры с годами значительно вырос и будет продолжать увеличиваться. В период с 2017 по 2024 годы специалисты предрекают рост мирового рынка интеллектуальных камер с прогнозируемым среднегодовым темпом 18,2%. Он может достигнуть объема в ошеломляющие 6,2 миллиарда долларов в год. Ожидается, что основным двигателем этого прогресса станет Азиатско-Тихоокеанский регион, а также Северная Америка.
То, что рынок смарт-камер будет и дальше развиваться, меняя нашу жизнь, объясняется преимуществами их использования:
- Автоматический фокус на объекте и выбор наилучших кадров, вычисление заданных признаков и показателей, мониторинг в реальном времени с анализом окружающей обстановки, траекторий движения, посторонних предметов и фиксацией подозрительной активности;
- Отправка сигнала тревоги оператору в режиме реального времени;
- Возможность отслеживания изменений в звуковом окружении;
- Мгновенное предоставление оператору точной и детализированной информации;
- Интеграция с дополнительным оборудованием и сервисами (датчики контроля, тепловизоры, аналитические системы);
- Автоматическое распознавание инцидентов и несчастных случаев с сохранением наиболее подходящий фрагментов для последующего изучения.