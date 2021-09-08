Смарт-камеры: как за нами будут следить в будущем?

Мы привыкли быть под постоянным наблюдением камер. Но в большинстве случаем для использования записей требуется человек, способный проанализировать изображение. Впрочем, постепенно мы начинаем вступать в эру «умных» устройств и смарт-камер с искусственным интеллектом, которые способны минимизировать потребность в наблюдателе и с помощью алгоритмов автоматизировать многие процессы. Разбираемся, какие преимущества имеют такие камеры и как они могут изменить нашу жизнь.

На что способна смарт-камера

Цифровизация выходит на первый план во всех областях, где стандартные решения себя исчерпали, и появление «умных» камер — не исключение. Главная задача смарт-камеры — превращение непрерывного онлайн-потока данных в упорядоченную последовательность объектов и событий, которые камера не просто фиксирует, но также и анализирует. И делает она это более точно и полно, чем человек.