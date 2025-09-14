Водяной счетчик, который сам передает показания. Нужен ли он вам?

Перспективным решением этой проблемы видится разработка GSM-счетчиков, в которые будет встроена SIM-карта. Такой прибор будет самостоятельно отправлять данные на сервер через сотовые сети, что позволит обойтись без дорогой коллективной инфраструктуры.

Какие плюсы от установки для жильцов

Главный двигатель, который мотивирует приобрести умный счетчик воды – это беспрецедентное удобство. Показания передаются автоматически, больше не нужно куда-то звонить, заполнять квитанции или личный кабинет. Все данные стекаются в систему ГИС ЖКХ («Госуслуги. Дом»), где можно в любой момент посмотреть историю потребления и начислений.

Второе, не менее важное преимущество – прозрачность и борьба с мошенничеством. Нередки случаи, когда недобросовестные соседи «воруют» воду, используя магниты для остановки или замедления вращения крыльчатки, которая и считает литры. В результате счетчик фиксирует меньшее количество оборотов, а значит, и меньшее потребление воды, чем было на самом деле. Умный же прибор оснащен антимагнитным сенсором. При попытке остановить его магнитом он отправит сигнал тревоги. Это помогает справедливо распределять платежи и не платить за тех, кто хитрит.

Третье преимущество умных счетчиков воды – надежность. На электронную начинку не влияют скачки напряжения, поскольку она работает от батарейки, которая служит 2 межповерочных интервала. Работа электроники также не зависит от качества воды.

Недостатки и риски, которые важно учитывать