Водяной счетчик, который сам передает показания. Нужен ли он вам?Плюсы, минусы и подводные камни
Что такое умный счетчик воды и как он работает
По своей сути, умный счетчик воды – это привычный нам механический прибор учета, но дополненный электронным модулем.
В основе лежит все та же турбинка, вращающаяся под напором воды. Она также способна крутить стрелку с магнитом: можно поместить специальную насадку, которая будет считывать обороты магнита и вести уже электронный учет.
Главная же «интеллектуальная» часть – это модуль передачи данных. Именно он отправляет показания в автоматическом режиме, избавляя владельца от необходимости делать это вручную. Здесь и кроется основное технологическое различие и сложность для массового внедрения.
Упрощенная схема работы всей системы такая:
- Счетчик считывает объем потребленной воды и хранит эти данные в своей электронной памяти.
- Модуль связи через заданные промежутки времени автоматически передает эти данные по специальному радиоканалу на сервер управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.
- На сервере информация обрабатывается, тарифицируется и формируются квитанции.
- Владелец видит финальный результат в личном кабинете на сайте или в специальном мобильном приложении. Там отображаются не только итоговые суммы к оплате, но и детальная статистика: ежедневное потребление, история платежей, графики. Это позволяет отслеживать расходы и вовремя замечать аномалии, например, протечку.
Таким образом, вся цепочка – от измерения расхода воды до получения счета в телефоне – происходит без участия человека: не нужно записывать цифры, заходить на сайты или диктовать показания по телефону.
Почему для воды нет такого же закона, как для электричества
Электрическая энергия является основой критической инфраструктуры государства и крайне дорогостоящим ресурсом, в связи с чем прозрачности ее учета традиционно уделяется первостепенное внимание. Именно ее бесперебойная подача напрямую влияют на безопасность, экономическую стабильность и промышленный потенциал страны. Вода и тепло, безусловно важные, но считавшиеся более локальными коммунальными ресурсами, в России традиционно занимали второе и третье места в списке приоритетов цифровизации.
Поскольку масштабная модернизация всех систем учета одновременно была невозможна, закономерно, что начали именно с электроэнергии. Для нее на законодательном уровне были созданы единые правила игры: определен поставщик, который обязан обеспечить установку интеллектуальных приборов учета и развертывание всей необходимой инфраструктуры для сбора и обработки данных. Для воды такого единого центра ответственности и четкого федерального предписания пока нет. Внедрение зависит от инициативы снизу и наличия технической возможности, что создает главное препятствие.
Как происходит передача данных и в чем сложность
Сложность при установке и пользовании умным счетчиком воды напрямую зависит от наличия или отсутствия готовой коммуникационной инфраструктуры для сбора показаний. Существует два основных сценария:
1. Идеальный случай В доме уже есть умные счетчики электроэнергии, а значит, установлена базовая станция, которая создает беспроводную сеть для сбора данных. В этой ситуации умный счетчик воды просто подключается к уже существующей сети и никакой дополнительной инфраструктуры не нужно. 2. Сложный случай Старый дом или удаленный населенный пункт, где такой инфраструктуры нет. Установка даже одной базовой станции, способной охватить сотни квартир, – это дорогостоящий проект, требующий радиопланирования и монтажа. Согласовать и оплатить такую сумму жильцам крайне сложно.
Перспективным решением этой проблемы видится разработка GSM-счетчиков, в которые будет встроена SIM-карта. Такой прибор будет самостоятельно отправлять данные на сервер через сотовые сети, что позволит обойтись без дорогой коллективной инфраструктуры.
Какие плюсы от установки для жильцов
Главный двигатель, который мотивирует приобрести умный счетчик воды – это беспрецедентное удобство. Показания передаются автоматически, больше не нужно куда-то звонить, заполнять квитанции или личный кабинет. Все данные стекаются в систему ГИС ЖКХ («Госуслуги. Дом»), где можно в любой момент посмотреть историю потребления и начислений.
Второе, не менее важное преимущество – прозрачность и борьба с мошенничеством. Нередки случаи, когда недобросовестные соседи «воруют» воду, используя магниты для остановки или замедления вращения крыльчатки, которая и считает литры. В результате счетчик фиксирует меньшее количество оборотов, а значит, и меньшее потребление воды, чем было на самом деле. Умный же прибор оснащен антимагнитным сенсором. При попытке остановить его магнитом он отправит сигнал тревоги. Это помогает справедливо распределять платежи и не платить за тех, кто хитрит.
Третье преимущество умных счетчиков воды – надежность. На электронную начинку не влияют скачки напряжения, поскольку она работает от батарейки, которая служит 2 межповерочных интервала. Работа электроники также не зависит от качества воды.
Недостатки и риски, которые важно учитывать
-
Зависимость от инфраструктуры. Это главный недостаток. Без базовой станции в доме или стабильного GSM-покрытия счетчик теряет свой главный «ум». Возможны сбои в передаче данных.
-
Высокая стоимость. Разница в цене по сравнению с обычным счетчиком значительна, особенно с учетом затрат на базовую станцию (шлюз). В то время как механический счетчик воды может стоить от 400 до 600 рублей в зависимости от производителя и модели, стоимость умного счетчика воды стартует от 4000–5000 рублей. Шлюз, если его установка необходима, может стать основной статьей расходов. Цена оборудования и его монтажа на весь подъезд или дом может составлять от 50 000 до 150 000 рублей.
-
Сложность организации. Управляющие компании часто не хотят заниматься установкой умных счетчиков. Они боятся сложностей с оплатой и тем, что некоторые жильцы будут против. Поэтому начинать это дело должны сами собственники, если в этом есть необходимость.
Кто должен платить за умный счетчик воды? Варианты финансирования
В отличие от электричества, где закон четко возлагает расходы на гарантирующего поставщика, с водосчетчиками все обстоит сложнее. Здесь нет единого правила, и все зависит от конкретной ситуации.
**1. Застройщик ** Установка интеллектуальных приборов учета воды инициируется застройщиком по двум ключевым причинам. Подобное решение является стандартом для жилых комплексов класса «Комфорт» и выше, где технологии повышают привлекательность проекта. Кроме того, это характерно при наличии у строительной компании собственной УК, что мотивирует ее инвестировать в оборудование для будущей эффективной эксплуатации.
**2. Управляющая компания (УК) или ТСЖ ** Этот вариант самый лучший. Финансирование со стороны УК возможно в двух случаях: Решение общего собрания собственников. Если жильцы дома на общем собрании большинством голосов приняли решение о массовой установке умных счетчиков воды, то оплата может быть произведена за счет средств на капитальный ремонт или из фонда на содержание общего имущества. Однако это сложный процесс, требующий согласия многих людей. Программа реновации. Ее может инициировать УК, но тогда затраты, скорее всего, будут компенсированы за счет увеличения платы за содержание жилья или целевых взносов.
3. Собственник квартиры Это самый распространенный вариант. Поскольку прибор учета воды находится внутри квартиры и учитывает индивидуальное потребление, его покупка и установка – зона ответственности владельца жилья.
Решение об установке умного счетчика – это выбор в пользу прозрачности, удобства и современного уровня жизни. Это тот незаметный, но ощутимый комфорт, к которому привыкаешь почти мгновенно: уже через месяц сложно представить, что когда-то приходилось в неудобной позе с фонариком снимать показания, в то время как теперь их можно проверить одним касанием в смартфоне. Для поколения, выросшего в эпоху цифровых технологий, такие решения становятся естественной средой обитания – невидимым, но крайне важным сервисом. И если в доме уже есть готовая инфраструктура, интеграция превращается в элементарную процедуру. Если же такой сети пока нет – личный комфорт может стать тем самым катализатором, который запустит модернизацию всего дома. Прежде чем принимать решение, стоит обратиться в свою УК и узнать об их планах по модернизации и возможных вариантах софинансирования.