Tech-набор молодого родителя: гаджеты для первых 12 месяцев с ребенком

При укладывании и ночных пробуждениях резкий свет может мешать засыпанию. Мягкий свет и негромкие звуки помогают сгладить резкие переходы между бодрствованием и сном. С этой задачей справляются ночники, которые совмещают приглушенную подсветку с колыбельными или звуками природы. Сейчас существуют модели, работающие по принципу Bluetooth-колонки, которыми можно управлять со смартфона. Такие устройства создают ненавязчивый фон перед сном и помогают ребенку быстрее успокоиться. Во многих приборах есть регулировка яркости и громкости, таймеры отключения и несколько режимов подсветки — так одно устройство закрывает сразу несколько задач: помогает уснуть, успокаивает при пробуждении и освещает комнату для ночных кормлений.

Автолюлька

Безопасность важна не только во время сна дома, но и за его пределами. Даже если семья редко пользуется автомобилем, автолюлька очень важна: по правилам дорожного движения перевозить ребенка на руках запрещено.

Автолюльки группы 0/0+ выбирают для детей с первых дней жизни — такие модели, как правило, рассчитаны на вес до 13 кг. При подборе обращают внимание на наличие боковой защиты, анатомической вкладки для новорожденных и возможность правильной установки в автомобиле. Отдельно важно проверить соответствие актуальным стандартам безопасности и результаты краш-тестов. Кресло должно иметь маркировку ECE R44/04 или ECE R129 (i-Size), подтверждающую прохождение обязательной сертификации. Некоторые модели рассчитаны на больший вес, что позволяет использовать их дольше без замены. В линейке Junion представлены автолюльки, которые учитывают эти требования — с продуманной защитой, сертификацией и решениями для комфортной перевозки новорожденных.

Кормление

При грудном вскармливании гаджеты могут быть необходимы, например, молокоотсос, если маме нужно делать запас. Другое дело — искусственное вскармливание или этап введения прикорма. Рутина с бутылочками, стерилизацией, подогревом смеси и варкой овощных пюре отнимает массу времени. Специальные гаджеты способны взять эти процессы на себя и сильно облегчить жизнь.

Стерилизаторы, подогреватели и приготовители смеси

Раньше бутылочки кипятили в кастрюле. Это был долгий и неудобный процесс, требующий постоянного контроля. Сегодня для этого существуют специальные стерилизаторы. Паровые модели справляются за несколько минут и вмещают сразу несколько бутылочек. Есть и УФ-версии — они работают бережнее и подходят для пластиковой посуды.

Приготовить смесь нужной температуры — отдельная головная боль, особенно ночью: пока вскипятишь воду, пока остудишь, пока проверишь — ребенок уже заходится плачем. Подогреватель решает часть проблемы — греет молоко или готовую смесь до нужной температуры. Для тех же, кто хочет автоматизировать процесс полностью, есть машины для приготовления смеси: они сами отмеряют воду и порошок, нагревают, перемешивают без комочков. Нажал кнопку — через несколько секунд смесь в бутылочке готова. Некоторые модели управляются со смартфона.

Молокоотсосы

Кормящим мамам молокоотсос может пригодиться, если нужно отлучиться, сделать запас молока или наладить лактацию. Выбирать придется между ручными и электрическими моделями. Первые — компактные, тихие и дешевле, но требуют усилий и времени. Электрические работают быстрее и позволяют настроить силу и ритм сцеживания. Среди них есть портативные модели на аккумуляторе — их удобно брать с собой, хотя по мощности они иногда уступают стационарным.

Пароварки-блендеры

Примерно с полугода начинается введение прикорма, и родителям приходится ежедневно варить микропорции кабачка, брокколи или индейки, а затем измельчать их в пюре. Чтобы не пачкать гору посуды (кастрюлю, дуршлаг, погружной блендер), удобно использовать устройство «2 в 1». Принцип прост: вы загружаете сырые продукты, гаджет варит их на пару, сохраняя витамины, а затем в той же чаше измельчает до нужной консистенции. Весь процесс занимает 15−20 минут, не требует участия родителя, а мыть нужно всего одну емкость.

Микроклимат

В утробе ребенок девять месяцев живет в идеальных условиях: стабильная температура, влажность, никаких сквозняков. После рождения ему приходится адаптироваться к воздуху квартиры — более сухому и переменчивому. Особенно тяжело приходится в отопительный сезон, когда влажность падает до 20−30%. Чтобы создать малышу комфортные условия, родители используют увлажнители, очистители воздуха, кондиционеры и датчики микроклимата.

Увлажнители