Зачем мы разговариваем с гаджетами сегодня и что будем делать с ними завтра

Один из важнейших вопросов — какой способ общения и взаимодействия выбрать для таких продуктов.

Наиболее привычный графический интерфейс реализовать можно далеко не везде. Как засунуть дисплей в умную лампочку или розетку? Поэтому производители сделали ставку на одно из самых простых и очевидных решений — голосовое управление.

Однако и тут есть проблема. Далеко не всем комфортно разговаривать с неодушевленными предметами. Например, старшее поколение часто испытывает при этом неловкость и скептически воспринимает голосовые интерфейсы. Молодежь и люди средних лет, впрочем, тоже не всегда считают это уместным.

Пока только детям, открытым ко всему новому и находящимся в процессе познания мира, абсолютно комфортно взаимодействовать с техникой голосом. Исследования показывают, что 40% голосовых вопросов ассистентам задают именно малыши. При этом дети гораздо более эмпатичны — они считают ассистента личностью и первым делом спрашивают не «Что ты умеешь?», а «Кто ты?»