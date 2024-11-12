Не ведают, что творят: как нейросети отнимают хлеб у создателей фото, видео, музыки и текстов

Есть и проблемы, которые отмечают сами киношники. Пока что нейросетям нужно детальное ТЗ, чтобы создать нужный кадр — и он все равно будет далек от идеала. При этом некоторые вещи описать при помощи языка просто невозможно: например, мимику, позы, внутреннее состояние героя. Именно поэтому киноязык и литература так отличаются друг от друга. Писать сценарии у ИИ получается лучше — как, например, для короткометражки «Адвокаты» 2020 года. Но сюжетные ходы, как правило, довольно банальные, персонажи — плоские, а диалоги — предсказуемые. Другая крайность — полное отсутствие логики и абсурдность повествования.

Но, так или иначе, с развитием нейросетей мы сможем не только удешевить и ускорить сложнейший и трудоемкий процесс кинопроизводства, но и снять другие ограничения: такие, как физические возможности актеров (или даже их смерть) и «голливудоцентричность» — когда крупнейшие киностудии мира и производственные мощности сосредоточены в одной точке планеты. При этом авторское кино никуда не исчезнет, потому что спрос на индивидуальность и выдающийся талант по-прежнему останутся. А еще мы можем стать свидетелями зарождения революционного формата, который объединит кино, видеоигры и реалити-шоу. В нем мы сами сможем рассказывать свои истории, управлять сюжетом и развитием персонажей, а нейросети будут мгновенно воплощать все это на экране.

Музыканты vs нейросети

ИИ-революция докатилась и до музыкальной индустрии. Пока по миру гастролируют виртуальные ABBA и Kiss, а группа «Кино» выступает с «воскрешенным» при помощи нейросети голосом Цоя, в среде западных исполнителей назревает настоящий скандал. Больше 200 музыкантов выступили с требованием к Spotify прекратить дискриминацию живых артистов на платформе.