Не ведают, что творят: как нейросети отнимают хлеб у создателей фото, видео, музыки и текстов

Не ведают, что творят: как нейросети отнимают хлеб у создателей фото, видео, музыки и текстовВсё гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд
ИИ-революция в кино
Если изображения из фотобанков стоят копейки а то и вовсе бесплатны, то в киноиндустрии бюджеты достигают миллиардов долларов. Нейросети, однако, добрались и сюда. Пока что речь идет лишь о небольших роликах и визуальных эффектах, созданных при помощи ИИ, которые пока обходятся не сильно дешевле «аналоговых». Взять хотя бы нашумевший «Ирландец» с бюджетом в $159 млн, где нейросети «омолодили» Де Ниро и Аль Пачино. Но генеративный ИИ развивается такими бешеными темпами, что замена им живых актеров, операторов и даже режиссеров уже не за горами.
Есть и проблемы, которые отмечают сами киношники. Пока что нейросетям нужно детальное ТЗ, чтобы создать нужный кадр — и он все равно будет далек от идеала. При этом некоторые вещи описать при помощи языка просто невозможно: например, мимику, позы, внутреннее состояние героя. Именно поэтому киноязык и литература так отличаются друг от друга. Писать сценарии у ИИ получается лучше — как, например, для короткометражки «Адвокаты» 2020 года. Но сюжетные ходы, как правило, довольно банальные, персонажи — плоские, а диалоги — предсказуемые. Другая крайность — полное отсутствие логики и абсурдность повествования.
Но, так или иначе, с развитием нейросетей мы сможем не только удешевить и ускорить сложнейший и трудоемкий процесс кинопроизводства, но и снять другие ограничения: такие, как физические возможности актеров (или даже их смерть) и «голливудоцентричность» — когда крупнейшие киностудии мира и производственные мощности сосредоточены в одной точке планеты. При этом авторское кино никуда не исчезнет, потому что спрос на индивидуальность и выдающийся талант по-прежнему останутся. А еще мы можем стать свидетелями зарождения революционного формата, который объединит кино, видеоигры и реалити-шоу. В нем мы сами сможем рассказывать свои истории, управлять сюжетом и развитием персонажей, а нейросети будут мгновенно воплощать все это на экране.
Музыканты vs нейросети
ИИ-революция докатилась и до музыкальной индустрии. Пока по миру гастролируют виртуальные ABBA и Kiss, а группа «Кино» выступает с «воскрешенным» при помощи нейросети голосом Цоя, в среде западных исполнителей назревает настоящий скандал. Больше 200 музыкантов выступили с требованием к Spotify прекратить дискриминацию живых артистов на платформе.
Речь о песнях, созданных нейросетями, которых становится все больше, что лишает исполнителей и без того скудных роялти от Spotify и других стриминговых сервисов. Возмущенные артисты настаивают, чтобы ИИ-треки исключили из рекомендаций или, как минимум, снабжали специальными метками. Платформа ответила отказом.
Здесь интересен и другой тонкий момент: когда нейросети генерируют музыку, они используют треки живых исполнителей в качестве «вдохновения» — то есть в качестве датасетов. И снова авторы музыки ничего с этого не получают, тратя, при этом, немалые ресурсы для сочинения, обработки и записи альбомов. То же касается и ИИ-джинглов, которые многие компании используют в рекламе и видеороликах, экономя на оплате труда композиторов и саунд-дизайнеров.
Картина на миллион
Повод для беспокойства есть и у художников: В 2022-м NFT-картину, созданную нейросетью Botto, продали на аукционе за $1 млн. Всего же «ИИ-Леонардо» способен генерировать по 350 картин в неделю. Даже если шедевром будет 1 из 100, нетрудно прикинуть, что за золотая жила досталась разработчикам. В том же 2022-м прошла и первая выставка, где соавтором картин выступила нейросеть DALL-E.
Впрочем, тут художникам пока есть чем крыть: самая дорогая из современных нам картин — это NFT-токен «Слияние», который продали за $91,8 млн, и принадлежит он «перу» живого автора. Но что будет, если нейросети и здесь начнут вытеснять реальных людей? Ждать ли нам массовых жалоб от NFT-творцов?
И другой важный вопрос: в чем ценность картин, написанных ИИ, для коллекционеров? В случае с реальными художниками на цену влияют несколько факторов: включая и личность самого творца, и наличие произведения в единичном экземпляре. Тогда какой смысл платить миллионы за цифровой «шедевр», который генерят на потоке нейросети, без уникального стиля и биографии?
«Игрушка» или бизнес-инструмент?
Благодаря ChatGPT и его аналогам, от развлечения для гиков генеративные нейросети превратились в реальный инструмент для бизнеса — в том числе и в России. По данным «Нейростата» от Яндекса, 77% слышали про ИИ-сервисы, которые генерируют картинки, а 28% активно пользуются ими. Почти 70 % из тех, кто хоть раз пользовался такими нейросетями, решают с их помощью практические задачи и только 21% делают это ради развлечения.
Среди 20 самых популярных типов изображений, которые просят нарисовать нейросеть — баннеры, логотипы, иконки, обложки, презентации, карточки товаров, дизайн упаковки и интерьера. Достаточно вспомнить «Николая Иронова» — нейросеть, которая рисует логотипы для клиентов «Студии Лебедева» по цене от 15 тыс. руб. за штуку — или сгенерированную ИИ обложку для журнала РБК Стиль. Кажется, именно в сфере дизайна и медиа мы увидим взрывной рост генеративных нейросетей: ведь здесь хорошо умеют считать деньги и выгоду от контента.
Но с этим согласны не все. Есть мнение, что после волны хайпа пузырь генеративного ИИ лопнет, и тогда инвесторы и предприниматели окончательно разочаруются в нем. Тревожный сигнал уже прозвучал — в свежем отчете Nvidia, который привел к падению акций ИТ-гиганта и других технологичных компаний.
Но даже если и так, нейросети продолжат развиваться — в качестве творческого инструмента и стимула для инноваций. Кажется, это будет как раз то время, когда на смену жесткой конкуренции между ИИ и живыми творцами придет сотрудничество. Такой исход принесет выгоду всем: платформы привлекут новых пользователей громкими коллаборациями, творцы смогут зарабатывать больше за счет плодовитых ИИ-«соавторов», а потребители получат больше уникального контента, который подстраивается под их запросы.