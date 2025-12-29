Антивирус не спасёт: теперь ИИ пишет вирусы преступникам и подсказывает, как взломать пароли

Антивирусы, контроль трафика, периметр — всё это не видит, что происходит внутри ИИ. А именно там сегодня и сидит главный риск. Это всё равно что поставить пять замков на дверь, но оставить окно открытым — и даже не подозревать, что у окна теперь тоже есть Wi-Fi и оно умеет разговаривать.

Одна атака — минус 100–200 млн ₽. А к 2027 году ущерб приблизится к 4 трлн ₽

Цифры — как холодный душ для бизнеса:

один инцидент обходится компаниям в 100–200 млн ₽;

для крупных игроков счёт идёт на десятки миллиардов;

к 2027 году суммарный ущерб от атак с участием ИИ достигнет 40 млрд $ (≈4 трлн ₽).

И да, такие случаи уже происходят. Самый громкий пример: взлом криптобиржи Balancer — украли 120 млн $ (≈12 млрд ₽), просто манипулируя работой алгоритмов.

Вывод простой и неприятный

ИИ не злодей сам по себе — опасность в том, что сотрудники слишком ему доверяют, он стал новой целью для атак, а привычные системы безопасности просто не видят, что происходит внутри модели. Сегодня ИИ — как мощный двигатель в машине: пока всё работает, ехать удобно, но стоит появиться малейшей неисправности, то последствия обходятся очень дорого, а ремонт оказывается куда больнее и затратнее, чем своевременная защита.