Милого узнают по сетчатке: как будут выглядеть банки будущего

Пандемия и последовавшая за ней удаленка сделали онлайн покупки и услуги супер-востребованными, заставили задуматься о переходе в цифру даже тех участников рынка, которые отмахивались от этого до последнего, и поэтому теперь открыть дополнительный счет, депозит, подать заявку на кредит или воспользоваться услугами брокера, можно не выходя из дома почти в каждом банке.

Но дело не только в пандемии: банки на самом деле одними из первых почувствовали возможный потенциал цифровизации в том числе в России. Ещё в далёком 1997 году Гута-банк, например, запустил услугу «Телебанк», с которой клиенты банка могли управлять своими счетами дистанционно по телефону, в 2000-м году на сайте Альфа-Банка появилась функция заказа банковских карт. А такие энтузиасты диджитал-банкинга как Рокетбанк, Monzo и Revolut на заре 2010-х доказали, что для полноценной работы оффлайн-офисы вообще не нужны ни банкам, ни клиентам.