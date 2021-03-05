Милого узнают по сетчатке: как будут выглядеть банки будущего
Пандемия и последовавшая за ней удаленка сделали онлайн покупки и услуги супер-востребованными, заставили задуматься о переходе в цифру даже тех участников рынка, которые отмахивались от этого до последнего, и поэтому теперь открыть дополнительный счет, депозит, подать заявку на кредит или воспользоваться услугами брокера, можно не выходя из дома почти в каждом банке.
Но дело не только в пандемии: банки на самом деле одними из первых почувствовали возможный потенциал цифровизации в том числе в России. Ещё в далёком 1997 году Гута-банк, например, запустил услугу «Телебанк», с которой клиенты банка могли управлять своими счетами дистанционно по телефону, в 2000-м году на сайте Альфа-Банка появилась функция заказа банковских карт. А такие энтузиасты диджитал-банкинга как Рокетбанк, Monzo и Revolut на заре 2010-х доказали, что для полноценной работы оффлайн-офисы вообще не нужны ни банкам, ни клиентам.
Но, несмотря на все заслуги прошлого, у банкиров остаются и проблемные зоны — автокредиты, ипотека, крупные розничные кредиты, открытие счета для физлиц — все это требует, как правило, личного присутствия клиента в отделении.
При этом услуг, которые невозможно перенести в онлайн, юридически нет. На текущий момент, правда, банки всё-таки могут вызвать вас к себе в отделение для предоставления документов по 115-ФЗ («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — прим. ред.) или для повторной идентификации в случае замены паспорта, а также для решения ряда проблем, вроде доверительного управления счетом.
Чтобы цифровая революция состоялась, банкам надо научиться узнавать своих клиентов — удалённо подтверждать личность клиента с выездным представителем, либо при помощи биометрии. Пока так умеют делать лишь около 40% всех банковских организаций. Остальные пока не торопятся тратить деньги на логистику и новых технологий для удаленной идентификации — это дорого, да и сами пользователи из-за частых утечек личных данных часто не хотят делиться с банком необходимыми для биометрии данными.
Но будущее все равно наступит. А те, кто не переведёт процессы на цифровые «рельсы», потеряют клиентов, которые будут перетекать туда, где удобно, где нет очередей, талонов и графика 5/2, а финансовые услуги не только доступны из любой точки мира, но и незаметно интегрированы в повседневную жизнь. Согласитесь, удобно, когда условия покупки товара в кредит показываются сразу на странице интернет-магазина (или маркетплейса), где вы собираетесь купить новый компьютер либо смартфон. Или в случае, когда для открытия сейф-счёта или крупного платежа/перевода не нужно срываться и искать свободное время и отделение банка поблизости.
Ждать наступления прекрасного цифрового будущего остается недолго: многие банки уже представили собственные системы для удалённого подтверждения личности клиента с помощью биометрии. Их внедрение — вопрос пары-тройки лет, когда ноу-хау станет массовым. Распространённость таких систем также напрямую зависит от развития технологий, благо сейчас дактилоскоп, сканер сетчатки глаза или лица есть почти в каждом смартфоне, и это существенно упрощает жизнь банкам на удаленке.
Если доступ к полностью удаленному банкингу нужен прямо сейчас, мы бы посоветовали в первую очередь обратить внимание на digital only (без оффлайн отделений) банки, а также на те, которые уже внедрили технологии биометрической идентификации и используют ее для подтверждения операций. Также при выборе банка стоит ориентироваться на наличие удобного мобильного приложения, дружелюбной службы поддержки и сети представителей-курьеров.