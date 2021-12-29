Вы не платите ни за Google, ни за Facebook, а они сказочно богаты. Откуда деньги?Изучаем доходы большой пятерки FAAMG
Большая технологическая пятерка, она же FAAMG, хорошо известна. В нее входят американские гиганты мирового масштаба: Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google. Их продукты используются по всему миру, но сегодня в центре внимания будут не товары, а доходы. А начнем с нескольких впечатляющих цифр:
2,7 млрд человек в мире имеют аккаунт в социальной сети Facebook,
на 1,3 млрд компьютеров в мире (то есть примерно на 73% всех ПК в мире) установлена операционная система Windows 10 от Microsoft,
82% пользователей интернета в мире используют поиск Google,
в 2020 году, несмотря на кризис, корпорация Apple продала 194 млн iPhone,
свыше 150 млн пользователей интернета хотя бы раз использовали мобильное приложение Amazon, крупнейшего онлайн-магазина в мире.
Эти компании не аффилированы друг с другом, более того, на некоторых рынках они являются конкурентами. Объединяет их только то, что продукция каждой известна во всём мире, каждая из этих компаний является по-своему знаковой и смогла обеспечить как минимум один крупный технологический прорыва, когда-то изменивший мир и продолжающий его менять. За 2020 год гиганты из «большой пятерки», производя каждый свою продукцию или услуги и отчасти конкурируя друг с другом, в общей сложности заработали свыше 1 триллиона долларов. Их совокупная выручка увеличилась на 18,6%, в то время как из-за пандемии коронавируса мировой ВВП сокращался, многие компании оказались на грани банкротства, ушли с рынков или были вынуждены продаться за низкую цену более успешным конкурентам.
Совокупная выручка компаний «пятёрки» FAAMG превышает ВВП Саудовской Аравии или Турции и сопоставима с ВВП таких стран, как Голландия или Индонезия. И это говорит об огромной востребованности в мире продуктов и услуг компаний FAAMG, а также о том, что разработанные ими новейшие технологии и продукты позволяют каждому пользователю этой продукции сократить издержки пандемии и локдаунов, например, общаясь с друзьями через соцсети в смартфоне или заказывая продукты и иные товары в интернет-магазине.
Безусловно, у этих компаний есть конкуренты и аналоги, причём не обязательно мирового масштаба, однако именно эти компании смогли когда-то совершить технологические прорывы, первыми доказав всему миру, что зарабатывать миллиарды долларов не обязательно оффлайн. Какие сервисы и продукты являются источником дохода для мировых технологических гигантов? Транснациональные корпорации, составляющие условную «группу» FAAMG, зарабатывают на гораздо большем числе рынков, чем многие пользователи их продукции до сих пор себе представляли.
Например, Facebook и Alphabet (владелец бренда Google) зарабатывают преимущественно на продаже рекламы, это главная статья их выручки. Доля продаж рекламы в выручке Facebook по итогам 2020 года составляла 98%, являясь основным доходом корпорации, а в выручке Alphabet — не сильно меньше (87%). По итогам 2020 года, каким бы для всего мира кризисным он ни был, Facebook заработала выручку в размере $85,97 млрд, увеличив её по сравнению с докризисным 2019 годом на 22%. В свою очередь, Alphabet в 2020 году получила выручку в размере $182,53 млрд, нарастив её за год на 12,8%. Отметим, что за последние четыре года средние темпы роста годовой выручки Facebook составляли 21%, а выручки Alphabet 13%.
Корпорация Apple получает 80% выручки в реальном секторе – то есть от производства продукции. Половину дохода ей приносят продажи iPhone; ещё примерно 30% выручки ей обеспечивают продажи Mac, iPad и других устройств, а также аксессуаров. Ещё 20% дохода корпорации генерируют сервисы: Apple Pay, Apple TV, Apple Music и облачные услуги. Кризисный 2020 год оказался хоть и не самым удачным для корпорации с точки зрения роста доходов (её выручка за год увеличилась только на 5,5%), зато второе место в «группе» FAAMG по размеру доходов она по-прежнему сохраняет. За 2020 год выручка Apple составила $274,51 млрд, а средние темпы роста доходов за четыре последних года составили 5%.
Корпорация Microsoft получает свои миллиардные доходы как в «реальном» секторе, так и в «виртуальном». Так, продажи программного обеспечения – операционной системы Windows и приложения MS-Office приносят корпорации 32% выручки. Еще одной важной составляющей выручки Microsoft являются облачные услуги, то есть сервис хранения и обработки данных Azure. На его долю приходится 34% всей выручки транснациональной корпорации, и ещё столько же она зарабатывает от иных сервисов (онлайн-игр, соцсетей, мессенджеров и т.д.). По итогам 2020 года выручка Microsoft выросла на 13,6%, увеличившись до $143,02 млрд. Средние темпы роста выручки Microsoft в год составили 10% за последние 4 года.
Ещё один техногигант Amazon, крупнейшая технологическая корпорация мира по размеру выручки, получает наибольший доход в розничной торговле самыми разнообразными товарами, причём как онлайн, так и оффлайновых магазинах.Продажи через интернет-магазин Online Store обеспечивают корпорации чуть больше половины всей выручки (53%). Еще 22% приносят посреднические услуги (сервис доставки, комиссия). Облачный сервис хранения и обработки данных AWS обеспечил корпорации 10% совокупного дохода. Офлайновые магазины и стриминговый сервис Amazon Prime принесли корпорации, соответственно, 3% и 6% от совокупной выручки. В 2020 году корпорация Amazon увеличила свою совокупную выручку на 35,4%, в то время как в среднем за 4 года её выручка росла только на 21% в год.
Как видим, бизнес большинства технологических гигантов достаточно хорошо диверсифицирован, хотя есть и исключения (например, Facebook). Диверсификация и, в том числе, развитие технологии хранения и обработки данных, составляют всё большую долю в выручке транснациональных корпораций. Вполне вероятно, что доля этого растущего сегмента в совокупной выручке компаний через 5 лет может увеличиться вплоть до трети выручки.