Вы не платите ни за Google, ни за Facebook, а они сказочно богаты. Откуда деньги?

Безусловно, у этих компаний есть конкуренты и аналоги, причём не обязательно мирового масштаба, однако именно эти компании смогли когда-то совершить технологические прорывы, первыми доказав всему миру, что зарабатывать миллиарды долларов не обязательно оффлайн. Какие сервисы и продукты являются источником дохода для мировых технологических гигантов? Транснациональные корпорации, составляющие условную «группу» FAAMG, зарабатывают на гораздо большем числе рынков, чем многие пользователи их продукции до сих пор себе представляли.

Например, Facebook и Alphabet (владелец бренда Google) зарабатывают преимущественно на продаже рекламы, это главная статья их выручки. Доля продаж рекламы в выручке Facebook по итогам 2020 года составляла 98%, являясь основным доходом корпорации, а в выручке Alphabet — не сильно меньше (87%). По итогам 2020 года, каким бы для всего мира кризисным он ни был, Facebook заработала выручку в размере $85,97 млрд, увеличив её по сравнению с докризисным 2019 годом на 22%. В свою очередь, Alphabet в 2020 году получила выручку в размере $182,53 млрд, нарастив её за год на 12,8%. Отметим, что за последние четыре года средние темпы роста годовой выручки Facebook составляли 21%, а выручки Alphabet 13%.

Корпорация Apple получает 80% выручки в реальном секторе – то есть от производства продукции. Половину дохода ей приносят продажи iPhone; ещё примерно 30% выручки ей обеспечивают продажи Mac, iPad и других устройств, а также аксессуаров. Ещё 20% дохода корпорации генерируют сервисы: Apple Pay, Apple TV, Apple Music и облачные услуги. Кризисный 2020 год оказался хоть и не самым удачным для корпорации с точки зрения роста доходов (её выручка за год увеличилась только на 5,5%), зато второе место в «группе» FAAMG по размеру доходов она по-прежнему сохраняет. За 2020 год выручка Apple составила $274,51 млрд, а средние темпы роста доходов за четыре последних года составили 5%.

Корпорация Microsoft получает свои миллиардные доходы как в «реальном» секторе, так и в «виртуальном». Так, продажи программного обеспечения – операционной системы Windows и приложения MS-Office приносят корпорации 32% выручки. Еще одной важной составляющей выручки Microsoft являются облачные услуги, то есть сервис хранения и обработки данных Azure. На его долю приходится 34% всей выручки транснациональной корпорации, и ещё столько же она зарабатывает от иных сервисов (онлайн-игр, соцсетей, мессенджеров и т.д.). По итогам 2020 года выручка Microsoft выросла на 13,6%, увеличившись до $143,02 млрд. Средние темпы роста выручки Microsoft в год составили 10% за последние 4 года.