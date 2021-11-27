Приём у доктора через смартфон скоро станет нормой: почему это хорошо

Приём у доктора через смартфон скоро станет нормой: почему это хорошоТелемедицина в трендах
Онлайн-консультации позволяют избежать контактов с заболевшими
Развивавшийся рынок телемедицины в 2020 году получил дополнительный импульс из-за пандемии, когда люди старались меньше выходить из дома и почти не посещали общественные места по причине риска заражения. Это способствовало росту сервисов онлайн-консультаций с врачами. Переход на удаленное общение естественным образом снижал вероятность заболевания и еще большего распространения вируса. Впрочем, в этом году люди продолжили выбирать удобный для себя формат общения с врачами. Например, в России зафиксирован рост количества обращений к докторам телемедицины и, по мнению экспертов, объем рынка продолжит набирать обороты даже после победы над коронавирусом.
Доступ ко всем анализам, заключениям и истории болезни в режиме реального времени
Предположим, во время онлайн-консультации вы хотите узнать у врача мнение о результатах анализов или показать историю болезни. Информацию можно загрузить в приложение в ходе «приема» — оно распознает эти данные и предоставит врачу уже обработанную информацию, не заставляя специалиста вчитываться и тратить время.
В нашем приложении есть сервис, оцифровывающий загруженный документ без необходимости врачу или пациенту перепечатывать данные. Система «считывает» печатный текст с фото и формирует полноценный электронный документ, который хранится в приложении. Это удобное решение и для врача, и для пациента, поскольку повышается скорость прочтения документа и принятия решения.
Гаджеты фиксируют показатели человека и передают данные лечащему врачу
Умные браслеты давно стали привычным аксессуаром. С каждым новым поколением они позволяют собирать всё больше информации: количество пройденных шагов, часы сна, пульс, определяют виды физической активности и даже снимают кардиограмму. Эксперты предполагают, что грядущие поколения научатся определять артериальное давление, уровень сахара и алкоголя в крови.
Медицинские специалисты пока только присматриваются к трекерам в часах и браслетах и рекомендуют использовать их скорее как вспомогательные устройства. Да, информация с них может служить поводом для обращения к врачу, но никак не основанием для врачебных выводов и диагнозов. Показатели гаджетов – это не совсем точные данные, а решения с использованием технологий Data Science. Из-за индивидуальных особенностей организма они не всегда корректны. Врачи рекомендуют проверять показатели медицинскими приборами: тонометрами, глюкометрами, пульсометрами, пульсоксиметрами и т.д.
Наличие полноценных медицинских устройств позволяет более точно оценивать показатели своего организма и обращаться к врачу при необходимости. Однако данные со смарт-часов и браслетов все-таки помогают человеку вовремя заметить подозрительные изменения в динамике и, при необходимости, назначить консультацию со специалистом.
По мнению Дмитрия Домарева, директора по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, дальнейшее развитие получат не просто медицинские гаджеты, позволяющие отслеживать показатели здоровья, а решения, объединяющие пациента, его устройство и лечащего врача в один контур. Это позволит пациенту не просто измерять показатели здоровья, но и отслеживать их динамику, получать напоминания и рекомендации в мобильном приложении, а при необходимости получать помощь врача.
Уже сегодня доступны портативные тонометры, глюкометры и пульсоксиметры, данные с которых попадают лечащему врачу «в прямом эфире». Например, платформа СберЗдоровья для мониторинга состояния пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с использованием модуля искусственного интеллекта отслеживает показатели здоровья пациента, фиксирует динамику и обращает внимание лечащего врача, если показатели превысили норму. Тогда врач звонит пациенту и может скорректировать лечение или схему приема лекарств, а в критическом случае вызвать «скорую помощь». И все это без очного приема. Такие технологии и устройства в будущем сократят «дистанцию» между пациентом и врачом, улучшат качество жизни людей с хроническими неинфекционными заболеваниями.
Пациенты с хроническими заболеваниями, такими как артериальная гипертония и сахарный диабет, находятся в группе риска. Постоянное отслеживание показателей здоровья и своевременная реакция на их изменения способны спасать жизни. Наши «умные» медицинские гаджеты могут самостоятельно собирать, обрабатывать и передавать ключевые показатели здоровья пациентов лечащему врачу. Такой симбиоз совместной работы устройств и специалистов позволяет повысить эффективность лечения, качество жизни и продлить жизни пациентов. К таким устройствам, в первую очередь, относятся именно медицинские изделия, зарегистрированные в РФ — тонометры и глюкометры.
Технологичные приложения повышают интерес к здоровью
Сегодня у нас есть приложения для здоровья на смартфонах. Следить таким образом за самочувствием становится трендом не только за рубежом, но и в России. Можно сказать, что чаще обеспокоены состоянием здоровья жители больших городов, от 20 до 45 лет. В целом, все больше людей приходят к осознанию, что о здоровье нужно заботиться. Отчасти это способствует увеличению активности в приложениях по отслеживанию шагов, замеру калорий, количеству выпитой воды и др.
На наш взгляд, одни из наиболее полезных приложений для здоровья те, которые помогают с правильным питанием. Люди только-только начали осознавать влияние потребляемых калорий на организм. Лишние калории провоцируют развитие ожирения, а оно в, свою очередь, может стать причиной целого ряда заболеваний: инсульта, болезней сердца, остеохондроза, варикоза, диабета. Отслеживать, сколько пищи было съедено и в каком объеме — позволяет понять, есть ли ошибки в пищевом поведении и что нужно делать, чтобы избежать осложнений.
Мы живем в эпоху, когда технологии и гаджеты все больше способствуют сохранению нашего здоровья. Уже сегодня они помогают нам вовремя отслеживать возможные отклонения от нормы и своевременно обращаться за медицинской консультацией, ведь благодаря развитию телемедицины поговорить с врачом можно буквально в течение минут.