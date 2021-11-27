Приём у доктора через смартфон скоро станет нормой: почему это хорошо

Онлайн-консультации позволяют избежать контактов с заболевшими

Развивавшийся рынок телемедицины в 2020 году получил дополнительный импульс из-за пандемии, когда люди старались меньше выходить из дома и почти не посещали общественные места по причине риска заражения. Это способствовало росту сервисов онлайн-консультаций с врачами. Переход на удаленное общение естественным образом снижал вероятность заболевания и еще большего распространения вируса. Впрочем, в этом году люди продолжили выбирать удобный для себя формат общения с врачами. Например, в России зафиксирован рост количества обращений к докторам телемедицины и, по мнению экспертов, объем рынка продолжит набирать обороты даже после победы над коронавирусом.

Доступ ко всем анализам, заключениям и истории болезни в режиме реального времени

Предположим, во время онлайн-консультации вы хотите узнать у врача мнение о результатах анализов или показать историю болезни. Информацию можно загрузить в приложение в ходе «приема» — оно распознает эти данные и предоставит врачу уже обработанную информацию, не заставляя специалиста вчитываться и тратить время.