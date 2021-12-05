Почему электронное голосование — это не просто приложение в смартфоне, а сфера, которая изменит всю политику

За последние годы мы стали свидетелями появления киберпартий, распространения в разных частях планеты электронного голосования, упрочнения статуса социальных медиа как ключевых инструментов предвыборной агитации и даже взаимных обвинений крупнейших государств в развязывании полноценных кибервойн.

В России все эти тенденции чувствуются особенно остро. По данным аналитиков, в 2021 г. аудитория отечественного сегмента Сети уже превысила 100 миллионов активных пользователей. Значительная часть из них регулярно пользуется несколькими социальными сетями и мессенджерами. Но каковы основные эффекты цифровизации выборного процесса и что ждет систему в обозримом будущем?

Новый облик партий

По результатам последнего исследования Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, посвященного цифровым коммуникациям российских политических партий, их присутствие в крупнейших социальных медиа увеличилось примерно в 3 раза за последние два года.

Посредством использования сервисов обработки больших данных, сотрудниками был собран внушительный датасет объемом 10 миллионов публикаций. Очевидно, что позитивные эффекты цифровизации были восприняты даже такими косными институтами как партии. На фоне перехода гражданской активности в цифровое пространство формируются новые принципы управления кампанией.

Политики понимают, что использовать цифровые площадки исключительно в качестве инструмента информирования невозможно. Выстраивание эффективного взаимодействия с пользователями на «их языке» и привлечение сетевых лидеров мнений позволяют конвертировать лайки и репосты в реальные голоса на избирательных участках.

В то же время, в онлайне традиционным партиям необходимо конкурировать за симпатии пользователей с представителями гражданского общества и несистемными силами, освоившими цифровые инструменты намного раньше. До сих пр сохраняется проблема неравномерности партийных информационных потоков (около четверти публикаций всех партий, по результатам исследования, приходится предвыборную неделю), а также качества размещаемого контента. Активно используемый западными технологами микротаргетинг и сегментирование аудиторий пока остаются вне фокуса внимания отечественных политиков. Это означает, что партиям есть куда расти и с чем работать, особенно в условиях повышенного внимания к их деятельности со стороны избирателей.

ДЭГ и блокчейн

Пожалуй, наиболее ярким сюжетом завершившейся в сентябре думской кампании является использование дистанционного электронного голосования. Такой способ волеизъявления не является новшеством и уже используется в ряде государств. Одним из локомотивов по праву можно считать Эстонию.