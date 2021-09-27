Математические бродилки: как в образовании применяют наработки из компьютерных игр

Образование всегда использовало элементы игры чтобы мотивировать учащихся, нагляднее оценивать их результатов и больше увлекать в процесс обучения. Школьная система оценок — это, по сути, игровая схема. Формулировки из задачника по математике про поезд, идущий из точки А в точку Б, с одной стороны, во-первых, показывают связь науки с реальной жизнью, а с другой — делают её ближе и понятнее для детей. Игровые приёмы используют и в корпоративном образовании, курсы ДПО, школы, вузы и особенно — EdTech-проекты, некоторые из которых перешагнули от геймифицированного обучения к основанному на играх обучения или game-based learning.

Game-based learning

Главное, что EdTech перенял у многочисленных стратегий, квестов и бродилок — это принцип game-based learning (GBL). По подсчетам аналитиков, к 2025 году объем рынка решений для GBL составит $28,8 млрд — это один из самых быстрорастущих сегментов во всей образовательной индустрии.

Обучение по принципу GBL отличается от геймифицированных форматов. В таком обучении игра из метода усвоения нового материала превращается в самоцель — но при этом она косвенно развивает необходимые навыки. В GBL-проектах, как и в видеоиграх, обязательно есть роль, хотя персонажа может и не быть, если речь идет, скажем, о симуляторе. Эта роль влияет и на цель: если в геймифицированном обучении в итоге нужно освоить новый материал или получить некий аттестат, то в GBL-игры мы играем, чтобы победить монстров, построить империю или спасти галактику. Только для решения этой задачи мы должны применить навыки из какой-то предметной области.

Логично, что в game-based learning за счет погружения в вымышленный мир пользователь намного больше вовлекается в процесс. Однако полностью построить обучение — например, весь школьный курс математики или программу по освоению Python — на принципах GBL не получится, поэтому в образовании эксплуатируются отдельные его элементы. Game-based learning — дополнительный инструмент в освоении нового материала, но никак не основной.

Математика и таинственное исчезновение

GBL может использоваться для развития как предметных навыков, так и метапредметных. В первом случае в игру встраиваются задания, для выполнения которых требуется применить определенные знания — например, в области программирования. Существует множество компьютерных игр для разработчиков, где для перехода на следующий уровень нужно писать код. Одна из наиболее известных — Robocode: пользователь в ней должен управлять армией роботов и сражаться с врагами, используя для своих действий языки Java, Scala и C#.

Обучающие игры применяются и во многих других предметных областях. Так, в этом году на платформе Учи.ру появилась RPG-игра «Магическая математика». По сюжету герой, обычный школьник, приходит в новый класс, где с первого же дня начинают происходить странные вещи: в школе пропадает электричество, учитель дает странное домашнее задание, ведущее к запертой двери, а на следующий день бесследно пропадает. Чтобы открыть дверь и выяснить, что стоит за таинственным исчезновением педагога, игроку нужно решать головоломки, используя знания из курса математики.