Математические бродилки: как в образовании применяют наработки из компьютерных игр

Математические бродилки: как в образовании применяют наработки из компьютерных игрКак совместить приятное с полезным в образовании
Образование всегда использовало элементы игры чтобы мотивировать учащихся, нагляднее оценивать их результатов и больше увлекать в процесс обучения. Школьная система оценок — это, по сути, игровая схема. Формулировки из задачника по математике про поезд, идущий из точки А в точку Б, с одной стороны, во-первых, показывают связь науки с реальной жизнью, а с другой — делают её ближе и понятнее для детей. Игровые приёмы используют и в корпоративном образовании, курсы ДПО, школы, вузы и особенно — EdTech-проекты, некоторые из которых перешагнули от геймифицированного обучения к основанному на играх обучения или game-based learning.
Game-based learning
Главное, что EdTech перенял у многочисленных стратегий, квестов и бродилок — это принцип game-based learning (GBL). По подсчетам аналитиков, к 2025 году объем рынка решений для GBL составит $28,8 млрд — это один из самых быстрорастущих сегментов во всей образовательной индустрии.
Обучение по принципу GBL отличается от геймифицированных форматов. В таком обучении игра из метода усвоения нового материала превращается в самоцель — но при этом она косвенно развивает необходимые навыки. В GBL-проектах, как и в видеоиграх, обязательно есть роль, хотя персонажа может и не быть, если речь идет, скажем, о симуляторе. Эта роль влияет и на цель: если в геймифицированном обучении в итоге нужно освоить новый материал или получить некий аттестат, то в GBL-игры мы играем, чтобы победить монстров, построить империю или спасти галактику. Только для решения этой задачи мы должны применить навыки из какой-то предметной области.
Логично, что в game-based learning за счет погружения в вымышленный мир пользователь намного больше вовлекается в процесс. Однако полностью построить обучение — например, весь школьный курс математики или программу по освоению Python — на принципах GBL не получится, поэтому в образовании эксплуатируются отдельные его элементы. Game-based learning — дополнительный инструмент в освоении нового материала, но никак не основной.
Математика и таинственное исчезновение
GBL может использоваться для развития как предметных навыков, так и метапредметных. В первом случае в игру встраиваются задания, для выполнения которых требуется применить определенные знания — например, в области программирования. Существует множество компьютерных игр для разработчиков, где для перехода на следующий уровень нужно писать код. Одна из наиболее известных — Robocode: пользователь в ней должен управлять армией роботов и сражаться с врагами, используя для своих действий языки Java, Scala и C#.
Обучающие игры применяются и во многих других предметных областях. Так, в этом году на платформе Учи.ру появилась RPG-игра «Магическая математика». По сюжету герой, обычный школьник, приходит в новый класс, где с первого же дня начинают происходить странные вещи: в школе пропадает электричество, учитель дает странное домашнее задание, ведущее к запертой двери, а на следующий день бесследно пропадает. Чтобы открыть дверь и выяснить, что стоит за таинственным исчезновением педагога, игроку нужно решать головоломки, используя знания из курса математики.
Но обучающих проектов, полностью построенных в формате компьютерных игр, пока еще не так много — поэтому в качестве базы для новых навыков часто используются уже существующие игры. Образовательным целям служит знаменитая «песочница» Minecraft: так, британские школьники с ее помощью проектируют города разных эпох. Игра оказалась настолько удобной площадкой для обучения, что в 2016 году Microsoft выпустила ее версию Minecraft: Education Edition, предназначенную для освоения отдельных школьных дисциплин под руководством учителя.
К game-based learning для закрепления определенных навыков обращаются не только школы: на базе SimCity было разработано несколько обучающих симуляторов, предназначенных для сотрудников нефтеперерабатывающих заводов и других учреждений. В случае с заводом игроки должны были в игровой форме отрабатывать аварийные ситуации, изучать производственные и технологические процессы.
Лидер восьмидесятого уровня
До этого мы говорили об играх, разработанных или адаптированных специально под образовательные задачи. Но обычные видеоигры, к которым мы обращаемся для развлечения, могут быть полезны и сами по себе — как инструмент развития soft skills. То, какие именно навыки тренируются в процессе игры, зависит от ее жанра: стратегии формируют системное мышление и аналитические способности, симуляторы учат планированию, квесты укрепляют внимание и логику.
Эти факты подкрепляют многие научные работы: группа турецких и канадских исследователей обнаружила, что между оценкой человека по шкале лидерства и его рангом в многопользовательской игре существует прямая зависимость: чем лучше прокачан его персонаж, тем больших успехов он добивается в управлении реальными командами. А японские ученые выяснили, что роли, которые игроки берут на себя в онлайн-играх, во многом совпадают с их стилями лидерства в жизни.
Чтобы повысить развивающий эффект видеоигр, компании начали выпускать продукты, изначально направленные на развитие soft skills: например, North Star Leadership Group разработала для студентов бизнес-школы Hult International видеоигру «One Day». По сюжету пользователю нужно разработать новую стратегию для вымышленной авиакомпании, собрав максимум информации от клиентов, сотрудников и других доступных источников — при этом на решение задачи у него есть всего час.
Способность видеоигр тренировать гибкие навыки приводит к появлению инициатив по включению компьютерных игр в учебные программы. Так, в 2019 году Институт развития интернета (ИРИ) рекомендовал ввести в качестве факультативов в российских школах такие игры, как Dota, World of Tanks, FIFA 19, Minecraft. По мнению экспертов, они должны помочь в тренировке командной работы, логического, стратегического и творческого мышления. Правда, Министерство просвещения не поддержало эту идею — зато прошлой осенью власти сообщили о намерении ввести в школах уроки по киберспорту. Скорее всего, они будут предлагаться ученикам как дополнительные занятия.
Однако переоценивать пользу компьютерных игр не стоит: чрезмерное увлечение бродилками и аркадами может привести к развитию игровой зависимости — расстройству, которое ВОЗ включила в перечень международной классификации болезней. Любые методы геймификации хороши в меру, и важнейший элемент их применения в процессе обучения — навыки самоконтроля.