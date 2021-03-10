Каким станет будущее образования: индивидуальный подход, гаджеты и онлайн

Сегодня все больше учеников и учителей пользуются системами видеоконференцсвязи, электронными образовательными платформами, книгами, учебниками, пособиями, а также другими различными приложениями, которые помогают в учебе.

Большинство интерактивных уроков и курсов легко можно пройти на смартфоне, планшете. Гаджеты постепенно становятся не “врагом” учителя, отвлекающим ребенка от занятий, а помощником. С помощью гаджетов и интерактивных онлайн-заданий, а учителя делают уроки более разнообразным, визуализируют информацию.

Образование будет интерактивным

Интерактивность образования — один из главных залогов его эффективности. Занятия в школе построены на постоянном взаимодействии учителя с учеником, что позволяет поддерживать мотивацию ученика. В интерактивном формате диалога построены целые обучающие курсы для изучения математики, русского языка, окружающего мира, даже химии и биологии.

При дистанционном формате большая задача всех образовательных онлайн-продуктов — создать эффективные механики вовлечения в процесс обучения и сделать так, чтобы интерес ученика не пропадал. То есть онлайн-задания не сводятся к только автоматическим тестам с ответами «да» и «нет», выстроен увлекательный диалог, взаимодействие системы с учеником: объяснение новой темы, повторение и закрепление материала. В этом помогают интерактивные форматы обучения и геймификация.

Игровые механики или так называемая «геймификация» уже внедрены в многие сферы — ритейл, подбор сотрудников в компании) и, конечно, образование. Ею активно пользуются для бизнес-обучения, оценки эффективности и даже для создания и принятия корпоративных ценностей. В настоящее время такие механики активно начинают внедрять и для реализации образовательных стратегий, в том числе в крупнейших ВУЗах мира и нашей страны.