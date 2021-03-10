Каким станет будущее образования: индивидуальный подход, гаджеты и онлайн
Образование будет дистанционным
В 2020 году момент школы в разных концах Земли перешли на дистанционное обучение. И стало ясно: в теории все звучало понятно и легко, на практике — большинство оказалось к этому не готово.
Первыми и безусловными лидерами по скоростному переходу на онлайн образование стал Китай. Всего за несколько недель специалистам удалось разработать и запустить самую крупную онлайн платформу для дистанционного обучения. Одновременно платформой могут совершенно бесплатно пользоваться 50 миллионов учащихся из разных регионов страны.
Сегодняшний опыт показывает, что что онлайн формат обучения становится неотъемлемой частью классической школы, при этом полностью дистанционное образование невозможно — живой контакт по-прежнему необходим. Скорее всего в будущем будет просто меняться соотношение оффлайна и онлайна: какие-то вещи будет эффективнее перенести в онлайн — например, автоматизацию проверки домашних заданий. В целом любая аналитика качественнее собирается в онлайне.
Несмотря на то, что мы почти вернулись к нормальной, привычной жизни, этот уникальный случай всемирного перехода на дистанционное обучение показал возможности, которые оно поможет реализовать и ученикам, и учителям, и школам, и системе образования в целом.
Обучению помогут гаджеты
Дети и подростки уже сейчас во многом готовы к онлайн-образованию. Они знакомы с гаджетами с рождения, умеют набирать текст раньше, чем учатся писать, а также моментально интуитивно приспосабливаются к любому электронному девайсу. Использование привычных и — даже — любимых устройств позволяет ученикам еще больше вовлекаться в процесс обучения.
Сегодня все больше учеников и учителей пользуются системами видеоконференцсвязи, электронными образовательными платформами, книгами, учебниками, пособиями, а также другими различными приложениями, которые помогают в учебе.
Большинство интерактивных уроков и курсов легко можно пройти на смартфоне, планшете. Гаджеты постепенно становятся не “врагом” учителя, отвлекающим ребенка от занятий, а помощником. С помощью гаджетов и интерактивных онлайн-заданий, а учителя делают уроки более разнообразным, визуализируют информацию.
Образование будет интерактивным
Интерактивность образования — один из главных залогов его эффективности. Занятия в школе построены на постоянном взаимодействии учителя с учеником, что позволяет поддерживать мотивацию ученика. В интерактивном формате диалога построены целые обучающие курсы для изучения математики, русского языка, окружающего мира, даже химии и биологии.
При дистанционном формате большая задача всех образовательных онлайн-продуктов — создать эффективные механики вовлечения в процесс обучения и сделать так, чтобы интерес ученика не пропадал. То есть онлайн-задания не сводятся к только автоматическим тестам с ответами «да» и «нет», выстроен увлекательный диалог, взаимодействие системы с учеником: объяснение новой темы, повторение и закрепление материала. В этом помогают интерактивные форматы обучения и геймификация.
Игровые механики или так называемая «геймификация» уже внедрены в многие сферы — ритейл, подбор сотрудников в компании) и, конечно, образование. Ею активно пользуются для бизнес-обучения, оценки эффективности и даже для создания и принятия корпоративных ценностей. В настоящее время такие механики активно начинают внедрять и для реализации образовательных стратегий, в том числе в крупнейших ВУЗах мира и нашей страны.
В образовании уже давно в каком-то смысле есть элементы игры: хорошие и плохие оценки за выполнение задания – как баллы в прохождении квеста. А при окончании очередного учебного года у каждого происходит “Level Up” — переход на следующий уровень сложности.
В онлайн-проектах геймификация представлена гораздо сложнее. Оригинально выстроенные программы, соединенные, например, с детективной историей персонажей, делают процесс обучения увлекательным – детям хочется возвращаться к занятиям регулярно и узнавать новое. За выполнение задач, достижение поставленных целей, как в компьютерной игре, они могут получать очки, баллы, дополнительные поощрения и открывать для себя новые уровни.
В геймифицированном процессе обучения дети могут наглядно видеть свой прогресс и приобретенные навыки. Теоретические знания, которые ученики получают на уроке, они сразу же могут применить при прохождении игровых испытаний. Это помогает детям взглянуть на знания и обучение в целом совершенно под другим углом.
Основной плюс геймифицированного онлайн обучения — это мотивация к учебе. Ученик может увидеть и самостоятельно оценить свой прогресс и достижение поставленных целей. Это помогает воспитывать такие качества, как самостоятельность, ответственность и умение принимать решения.
Образование будет индивидуальным
Большие данные уже сегодня позволяют решать важнейшие задачи. Например, заданные алгоритмы машинного обучения, основываясь на полученных данных об успехах и неудачах ученика, научились выстраивать индивидуальные траектории изучения школьных предметов и не только.
Искусственный интеллект может проанализировать, сколько времени ребенок проводит на занятиях, сколько тратит на выполнение домашнего задания, где чаще всего делает ошибки и замерить реальные знания. Исходя их этого ученику могут быть подобраны личные задания для того, чтобы улучшить показатели и повысить знания. Это значит, что онлайн обучение – это уже индивидуальный подход к образованию, к особенностям и способностям каждого ребенка.
На индийской платформе Byju's, крупнейшей EdTech-проекте в мире, обучающие задания представлены в формате анимированных карточек и увлекательных «живых» тестов. Также для каждого ученика выстраивается своя траектория обучения, которая отображает путь, который он прошел и время, которое он потратил на выполнение заданий.
На образовательной онлайн-платформе Учи.ру, которой пользуются более 8 миллионов российских школьников, опыт ученика максимально индивидуализирован с точки зрения того, сколько нужно времени на изучение материала, необходимого количества повторений и последовательности задач, уровня сложности. Это дает доказанный прирост образовательных результатов.
Многие EdTech-проекты направлены на то, чтобы помочь не только ученикам, но и учителям: перераспределить время с рутинных на творческие задачи и индивидуальный подход. В распоряжение учителя — автоматическая проверка заданий, а также постоянное наблюдение, анализ прогресса и успехов каждого ученика. Например, британский проект Century построен так, чтобы информировать учителя об успехах каждого ученика и давать рекомендации по построению дальнейшей работы.
Специалисты говорят, что в самом ближайшем будущем data-driven индивидуализация готова шагнуть еще дальше. Системы научатся подбирать и рекомендовать курсы, задания, и даже различные методики обучения не только на основе того, как ученик справляется с программой обучения. Возможно, рекомендации по обучению каждого ученика будут составляться исходя из его интересов, любимых видов спорта, компьютерных игр, прошедших или предстоящих поездок и путешествий, а также социальных навыков. Британский проект ClassCharts, например, уже предлагает оптимальный план рассадки учеников в классе, руководствуясь анализом полученных данных. Искусственный интеллект анализирует способности и успеваемость учеников, как они влияют и взаимодействуют друг с другом, а также ищет оптимальные схемы работы в парах и группах.
Выводы
В заключение хочется сказать: прошедший год показал, что образование — это та сфера, которая в первую очередь адаптируется под изменения, происходящие в мире. Поэтому можно с уверенностью сказать, что нынешняя ситуация, несомненно, приведет к изменениям моделей поведения и привычек и учеников, и учителей, и к эволюции системы образования во всем мире.