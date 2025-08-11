Цвет имеет значение: почему мы выбираем компьютеры и смартфоны по оттенку

Цвет имеет значение: почему мы выбираем компьютеры и смартфоны по оттенкуО маркетинге, играющем на психологии
От серого к яркому: эволюция цвета в мире технологий
Долгое время цвет в технологиях оставался на заднем плане — как будто у устройств не было права выглядеть иначе, кроме как строго и функционально. Но мир изменился. Сегодня гаджеты в оттенках лаванды, лайма или персика — уже не редкость, причем иногда цвет влияет на решение о покупке не меньше, чем характеристики. Рассказываем, как технологии перестали стесняться ярких красок.
Цвет — не самая очевидная характеристика для устройства. Многие десятилетия его попросту не принимали в расчет. Инженеры проектировали компьютеры, телефоны, бытовую электронику с прицелом на функциональность: важнее была надежность, компактность, срок службы и стандартизация. Оттенки корпуса подбирали по остаточному принципу — серый, черный, бежевый. Такие цвета не бликуют, не пачкаются, не требуют дополнительных затрат и выглядят как «технически корректные». Яркие оттенки долго воспринимали как неуместные — визуально «шумные» и будто бы лишенные серьезности. Их допускали разве что в устройствах для детей — скорее как вынужденную меру, чем как осмысленный элемент дизайна. Но техника изменилась — и вместе с ней поменялось отношение к ней. Устройства теперь не сугубо утилитарны, они — часть повседневной жизни, окружения, стиля. В этом контексте цвет — больше не нейтральная деталь, но фактор узнаваемости, способ выражения и повод для выбора. Чтобы понять, как он появился в технологиях, вспомним время, когда о цвете просто не думали.
Как серый стал стандартом: функциональность и прагматизм
В середине XX века инженеры формировали визуальный облик техники, проектируя устройства для промышленности, армии и научных центров. Тогда никто не думал о том, как они будут выглядеть в гостиной или на рабочем столе. Главное — надежность, удобство обслуживания и унификация. Серый, бежевый, черный — эти цвета были максимально практичны: не бликовали, скрывали пыль и легко сочетались с любым окружением.
В 1970–1990-х годах, когда компьютеры начали проникать в офисы, утилитарный подход только усилился. Бежевые корпуса IBM PC, прямые линии и минимум декора стали стандартом. Технике отводили скромную роль: работать и не привлекать лишнего внимания. Одним из тех, кто определял язык индустриального дизайна того времени, стал Дитер Рамс — дизайнер Braun, чья философия «Less, but better» отразилась не только на бытовой технике, но и на подходе к электронике в целом. Позже его идеи вдохновили Apple: первые модели iPod и iMac сохранили ту же простоту форм, нейтральные цвета и подчеркнутую функциональность.
Первый поворот: техника как аксессуар
Всю первую волну персональных компьютеров объединяло одно: выглядеть они «старались» как можно скромнее. Но к концу 90-х техника все чаще попадала в дом — и на нее начали смотреть иначе.
Apple одной из первых почувствовала, что устройство может не просто работать, а «нравиться». В 1984 году компания представила Apple IIc — компактный компьютер в светлом корпусе, разработанный совместно с дизайнерской студией Frog Design. Он выглядел аккуратно и «по-домашнему», словно вещь, которую хочется оставить на виду, а не прятать в шкаф.
В 1998 году Apple выпустила iMac G3 — компьютер, который невозможно было перепутать ни с чем: полупрозрачный корпус, округлые формы и цвета с названиями вроде Bondi Blue, Strawberry и Lime. Устройство впервые выглядело так, что его хотелось выбирать под себя, под настроение и пространство.
За компьютерами изменились и телефоны. Модели вроде Nokia 5110 (1998), а затем и Nokia 3210, 3310 можно было «переодевать» с помощью сменных панелей — в один день — в зеленый, в другой — в серебристый. Цвет больше не казался чем-то редким и странным — он стал частью повседневного выбора. Техника понемногу возвращала себе характер.
Цвет в повседневной электронике
Сегодня цвет воспринимается как естественный элемент оформления техники. Он выражает стиль, позволяет подчеркнуть принадлежность бренду и сделать выбор чуть более личным. Современные устройства почти во всех категориях стали разнообразнее визуально, и это уже не тренд — это новый стандарт.
Флагманские модели смартфонов теперь выходят в целой линейке оттенков: не просто черный и белый, а дымчато-голубой, коралловый, мятный, песочный. У Google Pixel 9 — нежно-розовый, светло-зеленый, молочно-белый и глубокий черный. Samsung Galaxy S25 доступен в ледяном голубом, мятном, темно-синем и серебристо-сером цветах, а на официальном сайте — также в розовом золоте, коралловом красном и темно-синем. Бренды вроде Vivo и Realme идут дальше — используют градиенты, зеркальные корпуса, глянцевые текстуры.
Цвет подхватывает и периферия. У Logitech и Corsair — линейки клавиатур, мышей и ковриков в мягких неагрессивных оттенках: серо-бежевом, лавандовом, зеленом. Все чаще люди подбирают технику так, чтобы рабочее пространство выглядело как визуально целостное — не только функциональное, но и эстетичное.
Даже зарядные кабели перестали быть тем, что «лежит где-то в углу». Сейчас это заметный элемент: попадает в кадр, сочетается с техникой или контрастирует с ней. Бренды вроде Commo, Anker, Native Union выпускают зарядные кабели и адаптеры в оттенках от мягкого какао и шалфея до насыщенного бирюзового и желтого. Например, у Commo в линейках Jelly и Range можно найти и спокойные цвета под интерьер, и яркие — под настроение.
Параллельно развивается культура кастомизации. В 2024 году набрали популярность студии, которые вручную окрашивают AirPods, оформляют геймпады для Xbox и PlayStation, выпускают сменные крышки и кейкапы для клавиатур. Кастом стал способом не столько выделиться, сколько вписать технику в собственную визуальную систему координат.
Цвет дошел и до крупной бытовой техники. Холодильники, стиральные машины, кофемашины больше не прячутся за мебелью. LG, Samsung и Smeg выпускают модели в пастельных и матовых тонах: пыльно-синем, ледяном голубом, теплом сером. Цвет здесь — не акцент, а способ вписать устройство в пространство.
Если раньше цвет был исключением, то теперь он — база. Он не всегда бросается в глаза, но делает технику узнаваемой, понятной и чуть более «своей».
Цвет как часть идентичности бренда
Для брендов цвет — это больше, чем внешний вид устройства. Он работает как визуальный якорь: помогает быстрее узнавать продукт, задает эмоциональный тон и сигнализирует о позиции бренда на рынке. Когда почти все устройства стали похожи внешне и близки по характеристикам, именно цвет помогает отличаться. Компании повторяют его в упаковке, интерфейсах и рекламных материалах, чтобы усилить узнаваемость. Один точный оттенок иногда связывает человека с брендом крепче, чем логотип. Иногда цвет становится постоянной частью айдентики, а иногда используется как акцент, приуроченный к событию или идее.
Так, Apple выпускала красную версию iPhone в рамках благотворительной инициативы (PRODUCT)RED. Это был не просто яркий смартфон, а способ присоединиться к кампании и проявить позицию. Цвет в этом случае работал не только на узнаваемость, но и на ценностный сигнал. Motorola, в свою очередь, сотрудничает с Pantone, выпуская смартфоны в «цвете года». Это работает сразу на нескольких уровнях: усиливает связь с индустрией моды и дизайна, создает дополнительный инфоповод и дает потребителю ощущение, что он покупает не просто технику, а актуальный визуальный объект.
Sony фокусируется на эмоциях. В линейке DualSense у контролеров есть цвета вроде «галактического фиолетового» и «вулканического красного» — они сразу задают настроение, добавляют характер устройству и дают выбор по ощущению, а не только по характеристикам. Huawei в серии ноутбуков MateBook X активно использует насыщенные, но избирательные цвета — такие, как Deep Green и Frost Silver. Цвет корпуса повторяется в заставке, адаптированной теме интерфейса и даже в промовидео. Все это создает цельный опыт, в котором техника выглядит и ощущается как «вещь с характером». Даже для брендов с минималистичным дизайном цвет остается важным маркером.
У Bose, например, оттенки корпуса и упаковки никогда не бывают случайными — они вписываются в премиальный образ бренда: сдержанность, строгость, внимание к деталям.
Цвет работает еще и как разделитель аудиторий. Бренды задают разную палитру для разных сегментов: подростковая линейка — яркая, базовая — нейтральная, премиальная — глубокая и приглушенная. Это визуальная навигация, которая сразу подсказывает, для кого создан продукт и зачем.
Психология цвета: почему мы выбираем то, что выбираем
Даже если в магазине мы сначала смотрим на характеристики, решение часто принимается глазами — тот самый момент, когда один вариант просто кажется ближе, понятнее, «своим». Цвет дает ощущение. Он может быть ярким — чтобы выделиться, или нейтральным — чтобы вписаться в пространство. Для одних важно, чтобы ноутбук не выбивался из интерьера. Для других — чтобы смартфон поднимал настроение с утра. Мы не всегда формулируем это вслух, но в итоге выбираем именно то, что визуально совпадает с нами.
Есть и другой уровень — эмоциональный. Люди часто выбирают технику по ассоциациям. Один человек берет сиреневый смартфон, потому что это был цвет его первой Nokia. Другой — потому что он «не как у всех». Цвет работает как якорь воспоминания или маркер настроения. Иногда человек выбирает зеленый просто потому, что на фоне зимы хочется лета.
Этот выбор все чаще происходит не в вакууме, а в визуальном контексте. Люди мыслят картинкой: как гаджет будет смотреться на рабочем столе, в интерьере, как будет выглядеть на фото в социальных сетях. Распаковка техники — почти жанр. Фото «сетапа» — визуальная визитка. И цвет тут работает на все сразу: и на настроение, и на узнаваемость, и на то, чтобы устройство хотелось поставить на видное место. Цвет можно предложить как выбор, но еще важнее — как эмоцию. Не просто «возьмите темно-серый», а «вот версия, в которой вам будет уютно работать, удобно носить, приятно включать по утрам».
Цветовые палитры и тренды будущего
Техника больше не обязана выглядеть как техника. Корпус больше не должен быть черным или серым — он может быть теплым, сложным, почти интерьерным. На смену ярким и глянцевым корпусам приходят приглушенные тона, вдохновленные природой и одеждой. Цветовая палитра становится спокойнее, глубже и «живее».
В этом году сразу два ключевых оттенка задают тон: Mocha Mousse от Pantone — теплый карамельно-коричневый, и Future Dusk от WGSN — сине-фиолетовый, как небо перед закатом. Первый — про уют и телесность, второй — про ощущение глубины, но без мрачности. Эти оттенки уже начинают влиять на визуальный язык техники: производители все чаще отходят от привычной палитры и экспериментируют с цветами, которые ближе к интерьеру, одежде и даже косметике. На фоне нейтрального пространства особенно востребованы теплые, сложные, но при этом мягкие тона — они не утомляют глаз и лучше вписываются в повседневную среду.
Главный тренд будущего — не конкретный оттенок, а отношение. Техника — больше не нейтральный объект, а вещь, с которой хочется совпадать. И цвет становится первым способом это почувствовать. Не выделиться, а встроиться. Не поразить, а совпасть.