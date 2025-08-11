Цвет имеет значение: почему мы выбираем компьютеры и смартфоны по оттенку

У Bose, например, оттенки корпуса и упаковки никогда не бывают случайными — они вписываются в премиальный образ бренда: сдержанность, строгость, внимание к деталям.

Цвет работает еще и как разделитель аудиторий. Бренды задают разную палитру для разных сегментов: подростковая линейка — яркая, базовая — нейтральная, премиальная — глубокая и приглушенная. Это визуальная навигация, которая сразу подсказывает, для кого создан продукт и зачем.

Психология цвета: почему мы выбираем то, что выбираем

Даже если в магазине мы сначала смотрим на характеристики, решение часто принимается глазами — тот самый момент, когда один вариант просто кажется ближе, понятнее, «своим». Цвет дает ощущение. Он может быть ярким — чтобы выделиться, или нейтральным — чтобы вписаться в пространство. Для одних важно, чтобы ноутбук не выбивался из интерьера. Для других — чтобы смартфон поднимал настроение с утра. Мы не всегда формулируем это вслух, но в итоге выбираем именно то, что визуально совпадает с нами.

Есть и другой уровень — эмоциональный. Люди часто выбирают технику по ассоциациям. Один человек берет сиреневый смартфон, потому что это был цвет его первой Nokia. Другой — потому что он «не как у всех». Цвет работает как якорь воспоминания или маркер настроения. Иногда человек выбирает зеленый просто потому, что на фоне зимы хочется лета.

Этот выбор все чаще происходит не в вакууме, а в визуальном контексте. Люди мыслят картинкой: как гаджет будет смотреться на рабочем столе, в интерьере, как будет выглядеть на фото в социальных сетях. Распаковка техники — почти жанр. Фото «сетапа» — визуальная визитка. И цвет тут работает на все сразу: и на настроение, и на узнаваемость, и на то, чтобы устройство хотелось поставить на видное место. Цвет можно предложить как выбор, но еще важнее — как эмоцию. Не просто «возьмите темно-серый», а «вот версия, в которой вам будет уютно работать, удобно носить, приятно включать по утрам».

Цветовые палитры и тренды будущего

Техника больше не обязана выглядеть как техника. Корпус больше не должен быть черным или серым — он может быть теплым, сложным, почти интерьерным. На смену ярким и глянцевым корпусам приходят приглушенные тона, вдохновленные природой и одеждой. Цветовая палитра становится спокойнее, глубже и «живее».

В этом году сразу два ключевых оттенка задают тон: Mocha Mousse от Pantone — теплый карамельно-коричневый, и Future Dusk от WGSN — сине-фиолетовый, как небо перед закатом. Первый — про уют и телесность, второй — про ощущение глубины, но без мрачности. Эти оттенки уже начинают влиять на визуальный язык техники: производители все чаще отходят от привычной палитры и экспериментируют с цветами, которые ближе к интерьеру, одежде и даже косметике. На фоне нейтрального пространства особенно востребованы теплые, сложные, но при этом мягкие тона — они не утомляют глаз и лучше вписываются в повседневную среду.