В эти соцсети уходят зумеры по всему миру

Как соцсети нового поколения потеснили гигантов

За последние годы наблюдается сильный сдвиг в предпочтениях зумеров, которые всё чаще выбирают небольшие социальные сети вместо проектов корпораций, вроде Meta или Google. Устав от рекламы и непрозрачных алгоритмов, молодое поколение всё реже заходит в бумерские соцсети, переполненные навязанной информацией, среди которой трудно найти действительно качественный контент.

Одним из ключевых изменений стало растущее желание зумеров сегментироваться и находить платформы, ориентированные на их интересы. В 2010-х годах, когда российский интернет только начинал развиваться, выбор социальных сетей был ограничен. В России «ВКонтакте» (VK) был безоговорочным лидером — так как альтернатив практически не существовало. TikTok и Telegram еще не появились на горизонте, WhatsAppпользовались единицы, а ICQ (аська) доживала последние дни. Facebook тогда был скорее площадкой для обсуждения политики и культуры, а не местом для молодежного общения. Только Instagram* находился в стадии взлета.