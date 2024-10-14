В эти соцсети уходят зумеры по всему миру

В эти соцсети уходят зумеры по всему мируНовое поколение ценит свободу, приватность и децентрализацию
Как соцсети нового поколения потеснили гигантов
За последние годы наблюдается сильный сдвиг в предпочтениях зумеров, которые всё чаще выбирают небольшие социальные сети вместо проектов корпораций, вроде Meta или Google. Устав от рекламы и непрозрачных алгоритмов, молодое поколение всё реже заходит в бумерские соцсети, переполненные навязанной информацией, среди которой трудно найти действительно качественный контент.
Одним из ключевых изменений стало растущее желание зумеров сегментироваться и находить платформы, ориентированные на их интересы. В 2010-х годах, когда российский интернет только начинал развиваться, выбор социальных сетей был ограничен. В России «ВКонтакте» (VK) был безоговорочным лидером — так как альтернатив практически не существовало. TikTok и Telegram еще не появились на горизонте, WhatsAppпользовались единицы, а ICQ (аська) доживала последние дни. Facebook тогда был скорее площадкой для обсуждения политики и культуры, а не местом для молодежного общения. Только Instagram* находился в стадии взлета.
(* принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России)
Сегодня картина выглядит иначе. Интернет стал пространством, где существует множество нишевых платформ, каждая из которых привлекает свою аудиторию. Зумеры общаются на нескольких площадках одновременно: обсуждают игры в Discord, делятся короткими видео в TikTok, стримят на Twitch, постят рилтайм-фотографии в beReal.
Сегментация Рунета — одно из самых значительных изменений последних 13 лет. Социальные сети и мессенджеры стали более узкоспециализированными, предлагая пользователям новые форматы контента и возможности для самовыражения.
В десятых основным форматом были мемы и текстовые посты. Сегодня зумеры предпочитают короткие вертикальные видео и онлайн-игры. Это изменение отражает общий тренд на динамичный, визуально насыщенный контент.
Еще одно важное изменение — стремление к личной свободе и самовыражению. Если раньше интернет был пространством практически безграничной свободы, где можно было шутить над чем угодно, сегодня зумеры ищут социальные сети, которые позволяют им выражаться без страха осуждения. Старые платформы, вроде Instagram*, стали менее привлекательными, так как там обитают их родственники и другие «старшие», ограничивающие их свободу. Новые соцсети и сообщества становятся для зумеров неким убежищем, где те могут быть собой, вдали от контроля и навязанных стандартов.
(* принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России)
Куда зумеры утекли за контентом
В центре внимания новых игроков — децентрализация, уважение к личным данным и свобода выбора. Такие соцсети предлагают зумерам то, чего не могут дать гиганты индустрии: возможность выражать себя в комфортной и честной цифровой среде.
5 соцсетей нового поколения, популярных среди зумеров прямо сейчас:
- Blink — геосоциальная сеть, получившая популярность среди зумеров благодаря функции шеринга геолокации 24/7. Приложение представляет собой карту, на которой все пользователи постоянно транслируют свою геопозицию. На основном экране отображается карта с меткой пользователя и метками его друзей. Под аватарками виден уровень заряда батареи. Это нужно в том числе для того, чтобы не волноваться, если кто-то внезапно пропал с карты.
Также в приложении есть функция «тряхи»: если два пользователя встретятся в одной точке и одновременно потрясут телефоны, то их общим друзьям придет уведомление. Особую популярность в соцсети приобрели аудиостикеры — переосмысленные классические стикеры со звуковыми и анимационными эффектами. В марте 2023 года платформа вошла в топ приложений App Store, обогнав ВК и Telegram. На сегодняшний день Blink занимает пятое место в App Store в категории «социальные сети». Ежедневная аудитория сервиса составляет 2,7 млн человек.
- Mastodon — соцсеть, которая привлекла внимание зумеров благодаря своей децентрализованной структуре и гибкости. Созданная в 2016 году как программное обеспечение с открытым исходным кодом, Mastodon позволяет пользователям выбирать серверы по интересам, что делает её чем-то похожей на Reddit. Однако по своей сути и функционалу Mastodon больше напоминает Twitter, с той разницей, что здесь нет единой управляющей компании. Пользователи самостоятельно выбирают серверы, которые могут быть как открытыми, так и закрытыми, требующими одобрения на вступление. Основной веб-сайт Mastodon предлагает серверы, на которых действуют правила против расизма, сексизма и трансфобии. Это даёт больше контроля над контентом и создает безопасное пространство для общения.
- Vero — социальная сеть, которая взяла за основу принцип независимости и отказа от традиционных алгоритмов и рекламы. Это приложение, свободное от спонсируемого контента, позволяет пользователям делиться фотографиями, видео и мыслями с тщательно отобранной аудиторией. Vero предлагает зумерам более интимный и персонализированный опыт общения, что делает её привлекательной для тех, кто устал от хаоса в лентах крупных социальных сетей.
Что касается функций, Vero не отклоняется от формулы, используемой популярными соцсетями, таких как Instagram*, Facebook* и Twitter (X). Однако в нем нет раздражающих функций, таких как постоянные push-уведомления. Более того, в фиде нет рекламы и спонсируемого контента. В приложении есть четыре категории для каждой связи, которую вы устанавливаете: близкие друзья, друзья, знакомые и подписчики. Каждый раз, когда вы публикуете сообщение, вы можете выбрать, какие группы могут его видеть.
- Retro — платформа, запущенная в 2023 году бывшими сотрудниками Instagram*. Основной акцент Retro делает на обмене фотографиями с друзьями. Основатели приложения говорят, что Retro не гонится за тенденциями в области искусственного интеллекта, а делает акцент на человеческом выборе и комфорте в работе с пользователем. Закрытые профили, приватные ключи для доступа к старым фотографиям и отсутствие фильтров — функционал, ценный для тех, кто ищет простой и честный способ делиться моментами своей жизни без лишних украшений и давления со стороны алгоритмов. В приложении совсем нет фильтров, а длина видео ограничена 60 секундами. Снимки, сделанные более чем четыре недели назад, скрыты, а для их просмотра друзьям нужен приватный ключ.
(* принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России)
- Damus — позиционирует себя как «убийца Твиттера (X)», предоставляя пользователям полный контроль над своими данными и контентом. Построенное на децентрализованной сети Nostr, это приложение предлагает сквозное шифрование сообщений и не требует привязки аккаунта к номеру телефона или электронной почте. Это сильно отличается от Mastodon, где учетная запись пользователя привязана к определенному серверу, и у администраторов есть некоторый контроль над пользователями. Damus также интегрирован с Bitcoin через Lightning Network, что позволяет пользователям оставлять чаевые за публикации. Приложение занимает 10-е место в рейтинге социальных сетей iOS в США, а также в общем рейтинге в четырех странах: Гонконге (9), Вануату (90), Сингапуре (91) и Макао (92).