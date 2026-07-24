ИИ не заменит врача, а тренера — только в отдельных случаяхЧего не хватает носимым гаджетам?
По словам эксперта, возможность замены врача зависит от сложности заболевания.
В простых случаях, например при ОРВИ или легких воспалениях, ИИ уже сейчас способны взять на себя часть функций врача. Речь идет о первичной сортировке симптомов, сборе анамнеза через чат-ботов, интерпретации типовых анализов и напоминании о приеме лекарств. Однако в более сложных ситуациях, таких как онкология, подбор терапии или хирургия, ключевую роль по прежнему играет врач. ИИ хорошо обрабатывает огромные массивы данных, но контекст и ответственность остаются за человеком. В перспективе поликлиники могут трансформироваться в диагностические центры, где пациент сдает анализы, например кровь, делает УЗИ и проходит обследования. После этого первичную интерпретацию дает ИИ, a уже затем подключается врач
Серьезным ограничением для успешного внедрения ИИ в медицину остается отсутствие единого цифрового профиля пациента: данные о здоровье разрознены, и алгоритмы не обладают полной картиной — от перенесенных заболеваний до образа жизни. При этом именно ИИ может быть особенно полезен в анализе долгосрочных трендов и редких рисков: например, отслеживать постепенный рост холестерина или сигнализировать о маловероятных, но значимых отклонениях. В итоге, по мнению эксперта, в ближайшие годы сформируется модель «ИИ + врач», где технологии выступают в роли помощника, а финальное решение принимает специалист.
В фитнесе ситуация схожа, но еще сильнее зависит от контекста.
В базовой физической подготовке и тренировках в зале ИИ уже способен частично заменить тренера: составить программу, отслеживать прогресс и корректировать нагрузку. Однако в видах спорта, где требуется взаимодействие (например, в дзюдо или хоккее) без человека обойтись невозможно. Кроме того, важную роль играет мотивация. Для многих тренер — это не только программа, но и дисциплина. Перед живым человеком сложнее пропустить тренировк. ИИ не способен воспроизвести этот социальный фактор, поэтому его эффективность зависит от конкретного пользователя
Эксперт считает, что технологии будут все сильнее влиять на решения в области здоровья и спорта, но не вытеснят человека полностью. ИИ способен заменить врача или тренера как источник информации и рекомендаций, но не как носителя ответственности и мотивации.