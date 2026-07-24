Серьезным ограничением для успешного внедрения ИИ в медицину остается отсутствие единого цифрового профиля пациента: данные о здоровье разрознены, и алгоритмы не обладают полной картиной — от перенесенных заболеваний до образа жизни. При этом именно ИИ может быть особенно полезен в анализе долгосрочных трендов и редких рисков: например, отслеживать постепенный рост холестерина или сигнализировать о маловероятных, но значимых отклонениях. В итоге, по мнению эксперта, в ближайшие годы сформируется модель «ИИ + врач», где технологии выступают в роли помощника, а финальное решение принимает специалист.

В фитнесе ситуация схожа, но еще сильнее зависит от контекста.