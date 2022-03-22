Миры в «виаре», а трекинг – в «реале»

Обеспечить пассивное погружение в виртуальный мир можно, заставив базовые органы чувств человека поверить в реальность мира, отрисованного компьютером. Тут принцип работы известен: в шлеме виртуальной реальности два экрана перед глазами создают картинку, которую человек воспринимает как объемную, а два наушника – транслируют стереозвук. Это эффектно стирает грань между виртуальным и реальным миром. Но этого мало.

Для полного погружения пользователю нужно обеспечить активность – он хочет действовать внутри VR-пространств. И такое вполне возможно. Чтобы отличить новые решения с возможностью активного взаимодействия с окружающим миром от старого VR, где пользователь был только лишь пассивным наблюдателем, их иногда называют True VR. Они позволяют пользователю свободно и естественно двигаться внутри виртуального мира: ходить, поворачиваться, размахивать виртуальными спортивными снарядами или виртуальным оружием.

Для True VR нужен трекинг, то есть отслеживание движений пользователя в реальном мире. Компьютер непрерывно получает информацию от сенсоров, рассчитывает новое положение и немедленно вносит изменения в отрисовку виртуального мира. Именно реализация трекинга оказывается самой сложной задачей. Гораздо сложнее, чем просто демонстрация виртуальных миров пользователю. Для задач отслеживания движений создано много решений на разных технологиях, о чем мы сейчас и поговорим.

Трекинг: разные принципы и особые требования