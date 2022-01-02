Пять вещей, которые вы неправильно понимаете в нейротехнологиях

Рынок компьютерных нейроинтерфейсов продолжает расти. По прогнозам Отраслевого союза «Нейронет» мировой рынок вырастет до $35 млрд к 2025 году. Но препятствием к широкому использованию устройств стоит ряд заблуждений.

С распространением нейроинтерфейсов корпорации смогут читать наши мысли

Люди боятся, что симбиоз мозга и технологий повлечет за собой изменения в психике и эмоциональном состоянии, а производители BCI смогут использовать методы чтения мозговых импульсов в корыстных целях. По этой причине появилось новое направление в этике — нейроэтика. Для защиты конфиденциальности личных данных человека нейроэтики предлагают использовать перечень обязательных к соблюдению правил на начальных этапах проектирования и разработки технологий. В частности, речь идет про наблюдение и контроль за развитием электродов, которые используют в нейроинтерфейсах.

Впрочем, BCI на текущем этапе развития технически не могут влиять на психику человека. Для изменения поведения и манипулирования необходимо использовать электроды, которые стимулируют те или иные зоны мозга. Стимулирование мозга — гораздо более сложная задача, нежели считывание сигналов, поэтому таких устройств нет на массовом рынке и они не используются в корпорациях. Все существующие нейроинтерфейсы направлены только на считывание активности мозга. Что же касается чтения мыслей, этому не научилась еще ни одна лаборатория. И не факт, что подобное когда-то будет реализовано.