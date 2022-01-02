Пять вещей, которые вы неправильно понимаете в нейротехнологиях

Пять вещей, которые вы неправильно понимаете в нейротехнологияхНо мы сейчас объясним
Технологичные решения применяют при создании полезных носимых устройств. Они содержат процессор, оперативную память, беспроводные интерфейсы, модуль Wi-Fi или модемы мобильной связи. А в целом эти продукты направлены на улучшение повседневной жизни людей.
Нейроинтерфейсы (также называются BCI) пошли еще дальше, интегрировав технологичные решения в деятельность человека. Их подразделяют на инвазивные и неинвазивные. Инвазивные вживляют в кору головного мозга. Разработкой, например, занимается Илон Маск (компания Neuralink). Неинвазивные представляют собой устройства с электродами в разных форм-факторах. Они не предполагают вторжения в организм, а значит, безопасны для человека как, например, умные часы. Внешний вид таких устройств зачастую является привычным для человека, например, это могут быть наушники со встроенными электродами. В теории они уже сейчас могут быть использованы в повседневной жизни любого человека и, возможно, скоро действительно впишутся в нашу жизнь.
Нейроинтерфейсы позволяют взаимодействовать с внешним миром на основе регистрации электрической активности мозга — электроэнцефалограммы или ЭЭГ. Удобный и доступный энцефалограф с приемлемым сигналом для неинвазивного BCI есть у компаний Neiry, Nextmind, Neurable и некоторых других. С помощью инвазивного подключения с имплантацией датчиков от компании Neuralink, парализованные люди смогут восстанавливать двигательную функцию, пациенты с неврологическими расстройствами — сенсорную.
Рынок компьютерных нейроинтерфейсов продолжает расти. По прогнозам Отраслевого союза «Нейронет» мировой рынок вырастет до $35 млрд к 2025 году. Но препятствием к широкому использованию устройств стоит ряд заблуждений.
С распространением нейроинтерфейсов корпорации смогут читать наши мысли
Люди боятся, что симбиоз мозга и технологий повлечет за собой изменения в психике и эмоциональном состоянии, а производители BCI смогут использовать методы чтения мозговых импульсов в корыстных целях. По этой причине появилось новое направление в этике — нейроэтика. Для защиты конфиденциальности личных данных человека нейроэтики предлагают использовать перечень обязательных к соблюдению правил на начальных этапах проектирования и разработки технологий. В частности, речь идет про наблюдение и контроль за развитием электродов, которые используют в нейроинтерфейсах.
Впрочем, BCI на текущем этапе развития технически не могут влиять на психику человека. Для изменения поведения и манипулирования необходимо использовать электроды, которые стимулируют те или иные зоны мозга. Стимулирование мозга — гораздо более сложная задача, нежели считывание сигналов, поэтому таких устройств нет на массовом рынке и они не используются в корпорациях. Все существующие нейроинтерфейсы направлены только на считывание активности мозга. Что же касается чтения мыслей, этому не научилась еще ни одна лаборатория. И не факт, что подобное когда-то будет реализовано.
Ограничить использование поступающей из человеческого мозга информации поможет разработка новой правовой системы в области «нейропрофессионального права». Профессор Роберто Андорно и аспирант Марчелло Иенка из Института биомедицинской этики в Базельском университете предложили новые законы о правах человека. Они направлены на минимизацию этических проблем в области нейротехнологий: право на когнитивную свободу, право на неприкосновенность психического здоровья, право на психическую неприкосновенность и право на психологическую непрерывность.
Хакеры могут взломать личные данные человека
Утечка конфиденциальных данных BCI влечет за собой потерю когнитивной свободы и покушение на ментальную приватность. Расшифровка сигналов нервной системы и последующее управление ими должны происходить только с гарантированной безопасностью использования и ограничивать нежелательный доступ третьих лиц. Производители нейроинтерфейсов в целях защиты информации используют надежную криптографию, защитную инженерию и проводят обширный аудит безопасности.
Ученые настаивают на регулировании сферы применения нейроинтерфейсов. Комплекс действий на законодательном и технологическом уровнях защищает пользователей от взлома данных мозга. Но даже если хакеры получат доступ к сигналам, то они увидят только, обезличенные данные ЭЭГ человека, которые не представляют ценности в чистом виде. По сути, больше информации о человеке можно добыть во время утечки данных медицинских карт из поликлиники, чем от ЭЭГ в сыром виде.
Нейротехнологии негативно сказываются на здоровье
В основе технологии нейроинтерфейсов заложена регистрация макроактивности головного мозга в виде сигналов электроэнцефалограмм. Устройство ЭЭГ давно успешно применяют в медицине. Единственная причина, по которой человек спокойно относится к процедуре ЭЭГ в клинике, но с недоверием к нейроинтерфейсам, заключается в недостатке информации. BCI считывают и интерпретируют полученные сигналы мозга, но при этом не могут повлиять на их активность.
Неинвазивное устройство представляет собой шлем или наушники с электродами и абсолютно безопасно для здоровья. Первые неинвазивные нейроинтерфейсы на основе ЭЭГ появились ещё в 1960 г. В отличии от нейроимплантов, неинвазивные BCI легко использовать, и они никак не влияют на нервные ткани коры головного мозга. Главное отличие медицинского ЭЭГ и BCI в том, что нейроинтерфейсы, помимо считывания ЭЭГ, могут с высокой точностью классифицировать сигналы и отправлять их дальше для выполнения какого-либо действия.
Нейротехнологии порождают зависимость от киберпространства
Игровая зависимость уходит корнями в 18 век и возникла с появлением первых азартных карточных игр. Поэтому ошибочно полагать, что изобретение новых технологий в киберпространстве вызовет бурный всплеск зависимости. Игровое расстройство зависит от психики конкретного человека, а толчком может послужить любая игра, будь то спортивный тотализатор или виртуальный мир цифровых развлечений.
Нейроинтерфейсы кардинально меняют понятие адаптивного геймплея. Они позволяют связать сигнал от мозга с определенной командой. ЭЭГ анализирует такие параметры игрока, как его вовлеченность, уровень напряжения, концентрации внимания, моторные сигналы. Такая обратная связь улучшает качество игры и персонально адаптирует ее под пользователя. Кроме того, использование BCI может способствовать развитию когнитивных способностей и превратить образовательный процесс в развлечение. Благодаря технологии, которая базируется на детектировании вызванного потенциала P300, методов машинного обучения и нейросетевых классификаторов, мы можем отследить, на какой из объектов в игре смотрит человек.
Valve, американская компания-разработчик компьютерных игр, уже приобрела у Neiry устройство BCI для тестов. Их глава — Гейб Ньюэлл, считает, что будущее игр напрямую связано с развитием нейроинтерфейсов. Он рекомендует разработчикам уделить внимание нейроинтерфейсам и создавать софт с учетом использования BCI.
Нейротехнологии только для гиков
Сфера использования нейротехнологий и BCI вышла за рамки медицины. Ведутся активные переговоры по их применению в сфере развлечений, промышленности, а в сфере образования они уже работают. Крупные корпорации планируют внедрение нейроинтерфейсов для улучшения взаимодействия человека с продуктом.
Нейроинтерфейсы заинтересовали приверженцев дигисексуальности — людей, которые реализуют свои сексуальные потребности в виртуальном мире. По прогнозам Брайана Шустера, директора онлайн-ролевой игры Red light Center, возможно появление сексуальной сингулярности — явления, когда человек предпочтет реальным отношениям виртуальные. Кажется, что это невозможно, но давайте посмотрим на цифры. Объём мирового рынка SexTech составил $50 млрд в 2020 г. и в среднем растет на 30%. По прогнозам Forbes он достигнет отметки в $122 млрд в 2024 г.
Можно по-разному относится к применению нейроинтерфейсов в повседневной жизни, но технологии будущего постепенно входят в нашу реальность. Как и любое новшество, они порождают недоверие общественности. Прежде всего сомнения вызваны отсутствием понимания процесса работы BCI. Вспомним, что с предубеждением сталкиваются все новые крупные изобретения, будь то автомобиль, персональный компьютер или самолет.
Нейроинтерфейсы направлены на улучшение жизни человека. Люди получат возможность полноценно взаимодействовать с цифровым пространством с помощью «силы мысли». Пациенты смогут быстрее восстанавливать когнитивные функции, после перенесенных заболеваний, а парализованные люди — печатать на клавиатуре и расширить способы взаимодействия с окружающим миром. На доработку неинвазивных нейротехнологий (в первую очередь, повышение точности работы и создание новых алгоритмов), а также их внедрение в повседневную жизнь может уйти от трех до семи лет.