Как ИИ помогает интернет-магазинам повышать продажи

Искусственный интеллект давно стал незаменимым спутником пользователей. Алгоритмы сайтов анализируют нашу активность и в зависимости от предпочтений и привычек показывают потенциально интересную рекламу и советуют товары. Больше половины заказов на Amazon, к примеру, пользователи оформляют по рекомендациям нейросетей.

ИИ берет на себя и роль службы поддержки: может находить нужную клиенту информацию и без участия оператора решать большинство проблем. Отличие от бота-помощника без ИИ в том, что «умный» ассистент готов отвечать на неожиданные вопросы и вести нелинейный диалог.

К примеру, подсказать, есть ли в компании актуальные вакансии, если посетитель сайта захотел об этом спросить, пока подбирал товары.