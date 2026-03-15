Пауэрбанки без мифов: как они устроены, чем отличаются и почему к ним бывают разные требования

При этом сами аккумуляторы — только часть системы. Не менее важен контроллер питания, который отвечает за заряд и разряд, балансировку ячеек, ограничение тока и температуры. Именно он определяет, насколько стабильно пауэрбанк будет работать с разными устройствами и насколько он безопасен при длительной эксплуатации. Качественный контроллер предотвращает перегрев, отключает питание при коротком замыкании и не допускает перезаряда, что критично для литиевых батарей.

Именно наличие таких защит и корректная работа электроники во многом определяют, как устройство оценивается с точки зрения безопасности и почему к одним моделям не возникает дополнительных вопросов, а к другим — возникают.

Отдельный элемент — DC-DC-преобразователи, которые отвечают за повышение или понижение напряжения. Смартфоны, наушники и ноутбуки требуют разного напряжения и тока, и именно здесь проявляется разница между простыми и более продвинутыми моделями пауэрбанков.

Ёмкость: почему на выходе она меньше, чем указана

Большинство производителей указывают ёмкость в миллиампер-часах, но этот показатель часто неправильно интерпретируется: мА·ч относятся к напряжению самих аккумуляторных ячеек (обычно около 3,6−3,7 В), тогда как на выходе USB используется 5 В, 9 В или выше. Поэтому реальная ёмкость, которую пауэрбанк может отдать устройству, будет меньше — из-за потерь при преобразовании напряжения и КПД платы, обычно 10−30%. Например, пауэрбанк с заявленной ёмкостью 10 000 мА·ч отдаст телефону примерно 6000−7000 мА·ч.