Умный ИИ в глупом теле — и наоборот: почему (пока) нет по-настоящему реалистичных роботов

В Лаборатории Сбера мы внедряем игровые механики в самые разные сферы: в рекрутинг, образование, рутинные задачи сотрудников. Например, создаём реалистичные аватары и симуляции, которые помогают вовлечь пользователей в игровой процесс. Для этого в команде работают не только разработчики, но и дизайнеры, педагоги, психологи и исследователи.

Если с промышленным применением роботов (в виде технологичной замене станков) всё понятно, то зачем производители выпускают их для повседневной жизни? Сегодня для роботов среди людей есть два применения.

Голосовые помощники

Ассистенты вроде «Алисы», Siri или Google Duplex — самые успешные среди «умных» агентов. Их проще разрабатывать, чем полноценных человекоподобных роботв, и при этом они ощущаются реалистичнее (об этом позже). Помощники успешно встроились в нашу жизнь и настолько хорошо имитируют живое общение, что порой их сложно отличить от человека.