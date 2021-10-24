Реклама на YouTube и других видеосервисах так бесит не потому, что она в принципе есть

Но это не значит, что люди по-прежнему готовы смотреть рекламу, если они воспроизводят контент на телевизоре. Доказательство тому — рост спроса на платную подписку. Просматривать контент без рекламы можно как на YouTube, так и на других видеосервисах. Например, по подписке работают полулярные в России сервисы Kinopoisk и Amediateka.

Интересно, что в большинстве случаев пользователи не хотят платить за подписку значительные суммы. И так обстоят дела не только в России. В среднем по миру люди не готовы платить больше €8 в месяц за доступ к видеоконтенту. А аппетиты видеосервисов намного выше. Поэтому без рекламы никак не обойтись.

Тем не менее, решить эту проблему помогает гибридная модель монетизации. Пользователь может платить значительно меньше и продолжить смотреть видео с рекламой, которая присутствует в ограниченном количестве и в наименее раздражающих форматах. Например, сервис Hulu можно смотреть с рекламой ($5,99 в месяц) и без нее ($11,9 в месяц) – пользователю предлагается выбрать одну из двух подписок. А если вы захотите посмотреть Facebook Watch, вам вообще не предложат опцию отказа от рекламы. Так что сообщество заинтересовано в том, чтобы реклама, встроенная в видео, была как можно более адекватной.

Какой должна быть реклама?