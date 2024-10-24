Как ИИ может испортить вам жизнь, помимо безработицы

Сферы, в которых генерация контента может нанести вред здоровью и жизни людей

Нейросети упрощают и облегчают работу многих профессионалов. Они уже нашли свое применение, к примеру, в медицине, логистике, сельском хозяйстве, науке и многих других областях. Но в отдельных сферах к их использованию нужно подходить с осторожностью.

Использование ИИ в медицине: первые успехи и неудачи

В 2019 году международная группа исследователей разработала и протестировала систему, использующую ИИ для диагностики рака груди. Анализируя маммограммы, алгоритм определял, есть ли у пациента такое заболевание. Система показала высокую точность в постановке диагноза (94,5%), но оказалась несовершенной.

Еще один любопытный эксперимент с привлечением ИИ к диагностике рака показал хорошие предварительные результаты. Ранее для изучения опухоли и установления ее границ с нормальной тканью приходилось довольно долго ждать. ИИ смог провести диагностику за 3 минуты. Врачи надеются, что это в дальнейшем может стать прорывом, и все нужные действия по удалению опухоли можно будет проводить в 1 операцию, а не в 2-3.