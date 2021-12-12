Самоорганизующаяся соцсеть — способ уйти от диктатуры создателя и разработчика

Самоорганизующаяся соцсеть — способ уйти от диктатуры создателя и разработчикаМожно ли остановить тотальный контроль?
Невозможно представить современный мир без социальных сетей. Мы пишем сообщения друзьям, делимся фотографиями, оставляем комментарии и следим за новостями. Листая публикации медиа, блогеров и друзей, мы узнаем о происходящем поблизости и по всему миру. Но не секрет, что на новостную повестку так или иначе влияют разработчики платформ, которыми мы пользуемся. По их алгоритмам, как по протоптанным тропинкам, мы проходим сквозь выпущенные публикации. Компьютер решает, на что смотреть, а что выключить.
Яркий пример диктатуры разработчиков — блокировка профиля Дональда Трампа в Facebook и Instagram. Помимо бана, из Facebook удалили выступления Трампа, так как посчитали, что заявления бывшего президента США подтолкнули его сторонников к штурму здания американского парламента 6 января 2021 года. Сегодня в самых крупных соцсетях чрезмерная активность блокируется, вводится цензура, возникает диктатура владельца платформы. Порождается жесткая централизация, подчиняющая себе все права, как на контент, так и на поведение в отношении любого информационного повода.
Из-за этого возникла потребность в принципиально новых форматах взаимодействия пользователей и платформы, а децентрализация криптоиндустрии подала идею для реализации. Развитие социальной сети Stelexy основывается на активности пользователя и его позиции в сети. Функционирование социального лифта происходит за счет повышения рейтинга и выбора своей роли в той или иной предметной области. В данной стратегии реализуется чувство собственной значимости, а также присуствует вознаграждение за активность.
Модерации со стороны разработчиков в Stelexy не существует. Эту функцию выполняют сами пользователи, избранные другими пользователями социальной сети на роль модератора. Разработчики могут сами удалить контент только в том случае, если материал нарушает закон. Реализация принципа «все как в жизни» позволяет пользователям создавать союзы, партии, сообщества, которые могут проводить свои кампании по привлечению единомышленников и увеличивать влияние во всем сообществе в целом. Но это происходит не под администрацией создателя, как во всех сетях в настоящее время, а благодаря выработанным правилам сообществ, самостоятельно принимающих решения о принятии или осуждении определенного контента или некоего действия.
Разработчики пытаются в игровой форме, максимально приближенной к реалиям жизни, построить для пользователей виртуальный мир, где будут реализованы все их идеи. Социум сети Stelexy построен на четком распределении ролей с вознаграждением за активность в виде внутренней криптовалюты, а также признания другими пользователями. Написание постов, репосты, выставление отметок, получение подписчиков и прочие действия, позволяют начислить пользователю баллы, которые повышают его рейтинг. Повышение рейтинга и продолжительность пребывания в сети позволят переходить на следующие уровни социальных позиций.
Живя все более активной виртуальной жизнью, люди раскрывают свои увлечения, интересы, пристрастия, слабости, страхи, желания и мечты. Это позволяет изучить человека подробно, с пониманием его потребностей и целей. Корпорациям, компаниям, любым организациям становится проще выстраивать свою стратегию отношений с такими людьми, как в частном порядке, так и с целыми сообществами. В социальной сети, можно произвести структурирование всех пользователей не только по месту проживания, но и по их профессиональным интересам и личным пристрастиям, предлагая им товары и услуги, отвечающие их желаниям.
Кроме того, за социальную активность и рост пользователи будут получать часть рекламного дохода соцсети. Это позволит создать наиболее привлекательную платформу в мире, хотя создатель и не исключает, что такой подход в отношении рекламодателей и пользователей может быть скопирован другими.
Мы становимся свидетелями быстро меняющего мира. Мы видим, как обычные люди, не будучи знаменитостями в кино, спорте, искусстве, литературе, политике или науке становятся популярными, создавая контент.
То, что притягивает людей, заставляя следовать за этими людьми и тратить свое время, чтобы возвращаться к ним снова и снова, заслуживает быть независимым от цензуры разработчика. Такой подход дает гарантию, что от пользователя не скрывают часть информации, что он не пропустит ничего важного и интересного. Общество ясно осознало, что необходимы альтернативные площадки — социальные сети, построенные на принципах самоорганизации и децентрализации управления.