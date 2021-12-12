Самоорганизующаяся соцсеть — способ уйти от диктатуры создателя и разработчика

Невозможно представить современный мир без социальных сетей. Мы пишем сообщения друзьям, делимся фотографиями, оставляем комментарии и следим за новостями. Листая публикации медиа, блогеров и друзей, мы узнаем о происходящем поблизости и по всему миру. Но не секрет, что на новостную повестку так или иначе влияют разработчики платформ, которыми мы пользуемся. По их алгоритмам, как по протоптанным тропинкам, мы проходим сквозь выпущенные публикации. Компьютер решает, на что смотреть, а что выключить.

Яркий пример диктатуры разработчиков — блокировка профиля Дональда Трампа в Facebook и Instagram. Помимо бана, из Facebook удалили выступления Трампа, так как посчитали, что заявления бывшего президента США подтолкнули его сторонников к штурму здания американского парламента 6 января 2021 года. Сегодня в самых крупных соцсетях чрезмерная активность блокируется, вводится цензура, возникает диктатура владельца платформы. Порождается жесткая централизация, подчиняющая себе все права, как на контент, так и на поведение в отношении любого информационного повода.