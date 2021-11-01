Знаете ли вы, как технологии меняют транспорт? Всевидящие автобусы, супермагистрали, око закона и прочий диджитал на дорогах

Время шло, технологии развивались — и мы росли вместе с ними, поколение за поколением. Сейчас нас уже сложно чем-то удивить. Появились машины с автопилотами, летающие ранцы, дроны, но даже такие революционные прорывы воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Все стали с техникой «на ты», относятся к ней небрежно. А это другая крайность, возможно даже более опасная, чем боязнь в прошлом. Скорости растут, транспорта на дорогах все больше, пассажиропоток огромный. Поэтому системы безопасности становятся актуальными, как никогда раньше. К счастью, они тоже развиваются.

Чтобы составить представление о плотности транспортного потока, достаточно проехать по любому мегаполису, не обязательно даже в час пик. Если вы воспользуетесь машиной, наверняка попадете в пробку. А на общественном транспорте разве что в самые свободные дневные часы можно спокойно занять сидячее место. Последние 10 лет пассажиропоток в Москве неуклонно увеличивался. Число ежедневных пассажиров в московском метро измеряется миллионами. Даже весной этого года, когда еще не были полностью сняты антиковидные ограничения, снова была превышена отметка в 6 млн поездок в день.