Знаете ли вы, как технологии меняют транспорт? Всевидящие автобусы, супермагистрали, око закона и прочий диджитал на дорогах

Знаете ли вы, как технологии меняют транспорт? Всевидящие автобусы, супермагистрали, око закона и прочий диджитал на дорогахПримеры автоматизации для спокойной езды при растущем трафике
Время шло, технологии развивались — и мы росли вместе с ними, поколение за поколением. Сейчас нас уже сложно чем-то удивить. Появились машины с автопилотами, летающие ранцы, дроны, но даже такие революционные прорывы воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Все стали с техникой «на ты», относятся к ней небрежно. А это другая крайность, возможно даже более опасная, чем боязнь в прошлом. Скорости растут, транспорта на дорогах все больше, пассажиропоток огромный. Поэтому системы безопасности становятся актуальными, как никогда раньше. К счастью, они тоже развиваются.
Чтобы составить представление о плотности транспортного потока, достаточно проехать по любому мегаполису, не обязательно даже в час пик. Если вы воспользуетесь машиной, наверняка попадете в пробку. А на общественном транспорте разве что в самые свободные дневные часы можно спокойно занять сидячее место. Последние 10 лет пассажиропоток в Москве неуклонно увеличивался. Число ежедневных пассажиров в московском метро измеряется миллионами. Даже весной этого года, когда еще не были полностью сняты антиковидные ограничения, снова была превышена отметка в 6 млн поездок в день.
Пандемия, конечно, нанесла сильный удар по всей активности, в том числе на 20-30% снизилось число поездок на общественном транспорте. Но сейчас показатели восстанавливаются, и нет сомнений, что они продолжат расти. За январь-март 2021 года только на железнодорожном транспорте было совершено больше 2 млрд поездок. За большими цифрами теряется ощущение каждой отдельной человеческой жизни. А ведь даже небольшое происшествие на транспорте может нанести травму, не говоря о более серьезных инцидентах.
Сложно предъявлять претензии водителям и машинистам. Надо признать, что их возможности давно уже на пределе. И точно так же, как в свое время появились автопилоты, помогающие держать самолет на эшелоне, совершать взлеты и посадки — на других видах транспорта тоже нужны свои системы автоматики, облегчающие управление. Особенно в том, что касается безопасности пассажиров.
В 2021 году группа аналитиков McKinsey включила Москву в тройку городов с лучшей транспортной системой. Отличный результат, особенно если учесть, что еще три года назад столица была на шестом месте в этом рейтинге 25 крупнейших мегаполисов мира. Тренд говорит о том, что мы движемся в верном направлении. Автоматизация систем безопасности входит в планы по модернизации, которые сделают наши города еще комфортнее и удобнее. Тут нам есть чему поучиться за рубежом.
Школьные автобусы в UK видят всё
Система inView 360HD™ объединяет от 4 до 6 видеокамер с разрешением 1080p, что дает четкий обзор всех зон, прежде называвшихся «слепыми». Понятно, насколько актуальна такая система наблюдения именно для школьного транспорта. Но она защищает не только детей, перебегающих дорогу в неположенном месте. Полный мониторинг повышает уверенную и безопасную маневренность на узких участках дороги, рядом с припаркованными машинами, при наличии неожиданных препятствий в виде пешеходов, велосипедистов, дорожных работ, при объезде аварий.
Аналогичные системы обзора планируется устанавливать на все виды общественного транспорта, включая корпоративные автобусы. Это решение было на поверхности, ведь системы видеомониторинга давно применяются в частном автотранспорте. Наконец очередь дошла до общественного, где от информированности водителя зависит большее число пассажиров.
Говорить за рулем станет невыгодно
Автоматизация надзора за соблюдением ПДД приносит плоды. Только за 2020 год нарушители в России получили более 145 млн штрафов. В основном взыскания накладываются за превышение скорости, нарушение требований знаков и разметки, проезд на красный сигнал светофора. Следующий этап — автоматическое определение тех, кто говорит за рулем по телефону. Это запрещено, и не случайно. Немецкие исследователи доказали, что привычка «на пару секунд отвлечься» за рулем делает телефон более опасным для водителей, чем алкоголь. Проблема крайне серьезная, тем более что в случае аварии пострадает не только виновник.
В Австралии начали появляться районы и целые штаты с нулевой терпимостью к разговорам во время движения. Теперь их научили отслеживать с помощью видеокамер, что делает получение штрафа таким же неотвратимым, как за превышение скорости. Если так пойдет дальше, скоро нарушать станет совсем невыгодно. И люди привыкнут водить с соблюдением всех правил дорожного движения. Иронично, что произойдет это, видимо, только накануне полной передачи управления автопилотам.
Интернет машин
В Великобритании началось испытание супермагистрали — единой платформы, которая свяжет всех участников движения в одну экосистему. Общественный транспорт, машины, мотоциклисты, даже велосипедисты — все, кто появляются на дороге, будут обмениваться данными друг с другом и с диспетчерскими центрами. Таким образом, не то что «слепых» зон не останется — вообще все происходящее сразу становится известным тем, кого касается замеченная яма или неудачно припаркованная машина, странно ведущий себя пешеход и т. д.
Vodafone
Технология открывает новые полезные возможности. Можно избегать столкновений, освобождать коридор для «Скорой» раньше, чем будет услышан сигнал сирены, замечать, как прохожий «ловит» такси за углом или кому-то требуется помощь после столкновения через квартал. Ни одно нарушение больше не останется незамеченным, а также безнаказанным. Скрыться с места происшествия не получится — камеры слежения покажут точный путь и местоположение нарушителя.
Око закона в австралийских поездах
Университет Вуллонгонга в Новом Южном Уэльсе (Австралия) занимается разработкой искусственного интеллекта для транспорта под названием Smart Infrastructure. Идея в том, что нейросеть анализирует данные с камер наблюдения на транспорте и оценивает вероятность каких-либо происшествий. Важное уточнение: речь идет не об авариях, а о поведении пассажиров. В частности, о драках или приставаниях к девушкам. При этом планируется, что искусственный интеллект будет способен не только определить уже происходящие правонарушения, но и сможет догадаться по поведению людей, что такое может случиться. Как только система решает, что вероятность угрозы выше критической, человек-диспетчер получает сигнал, и может принять меры.
Проект реализуется в рамках программы «Безопасный транспорт после наступления темноты», изначально он был призван защитить женщин в вечернее и ночное время суток. Однако уже понятно, что разработка значительно масштабнее, и может применяться не только на транспорте, также на вокзалах, улицах, в любых людных местах. Впрочем, это пока проект находится только на стадии разработки.
Безопасные двери РЖД
Российские железные дороги безопасны благодаря работе проводников и нарядам полиции, сопровождающих поезда дальнего следования. Кроме того, в наших поездах тоже устанавливают камеры для слежения за происходящим в вагонах и тамбурах. Однако опасность могут представлять не только люди, но и сам поезд. Особенно двери электричек, которые закрываются довольно быстро. Они могут прищемить человека, что опасно даже изнутри поезда. Кроме того, бывают случаи, когда пассажир пытался заскочить в закрывающуюся дверь, и оказался зажат снаружи. Такие ситуации создают угрозу уже не здоровью, а жизни.
Обратите внимание, в поездах с проводниками не бывает тамбуров, оставленных без надзора во время остановки, или когда поезд трогается. В электричках не поставишь контроллера у каждой двери, это слишком дорого и не рационально. Зато можно разработать интеллектуальную систему слежения, которая автоматически определит, что в дверях находится человек или предмет.
Такую разработку под названием «SAFETY DOORS» предложили на хакатоне «Цифровой прорыв» — проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники хакатона разработали алгоритм, который определяет безопасность закрытия двери поезда с помощью анализа видеопотока. Данные поступают с камер двух типов — ToF камеры и 3D стерео камеры. Это требуется для повышения точности картинки независимо от уровня освещенности.
«И тебя посчитали»
В старом детском мультике надо было сосчитать всех зверей, чтобы проверить, помещаются ли они на кораблике. Задача актуальна и в масштабе реальных транспортных сетей. Только решать ее гораздо сложнее. Ведь машины не стоят на месте так спокойно, как герои мультфильма.
Точный учет движущегося автотранспорта возможен с помощью камер наблюдения. Но их установка достаточно затратна, а кроме того, потом потребуется техническое обслуживание каждой камеры и всех кабелей, которые к ним ведут. Фотофиксация, радиолокационные детекторы обладают теми же недостатками. Можно обойтись без проводов, но тогда потребуется организация каналов связи и частая настройка оборудования.
На хакатоне «Цифровой прорыв» был предложен проект с рабочим названием «TRAFFIC HOOK», который использует технологию индуктивного петлевого детектора. Достаточно заложить в дорожное полотно индуктивные петли на перекрестках, чтобы не только сосчитать количество проехавших машин, но и определить вид каждого транспортного средства, то есть отделять легковые машины от грузовых.
Кроме того, индуктивный метод подсчета позволяет фиксировать скорость движения, государственный регистрационный знак транспорта, его загруженность, занятость, интенсивность направления и другие параметры. Такая система мониторинга будет полезна для градостроителей при планировании грузопотоков, ремонтных работ и строительства новых развязок.
Транспорт будущего уже здесь
На первый взгляд, может показаться, что все эти инновационные проекты проводятся на уровне научных экспериментов, реализуются на отдельных образцово-показательных участках и нескоро еще станут повсеместными. Но посмотрите на сеть светофоров, уличного освещения, дорожную разметку, отбойники, даже на дорожные знаки. Когда-то они тоже только начинали появляться и казались диковинами. Через небольшое время редкостью было уже их отсутствие, а потом оно и вовсе стало немыслимым.
Конечно, все новые технологии проходят период разработки и внедрения. Только сейчас все делается гораздо быстрее, чем сто лет назад. С момента изобретения телевизора до их более-менее масштабного распространения прошло несколько десятков лет. Когда выходит новый гаджет, он разлетается по миру в течение месяцев.
Цифровизация транспортной инфраструктуры уже воплощается в реальность. В самом ближайшем будущем дороги общего назначения станут полностью подконтрольны автоматизированным системам слежения. Причем это касается не только транспортных средств и водителей, но также пассажиров и прохожих. Всем придется соблюдать правила. Как и раньше, ведь законодательство о порядке на дорогах почти не меняется. Просто с выходом систем слежения и контроля на новый уровень, относиться к ним придется значительно более серьезно.