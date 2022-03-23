Что и как крадут пираты XXI века? И нет, мы не про торренты сейчас

При телефонных обзвонах от злоумышленников, тоже существует несколько популярных схем обмана. Самые популярные — это звонки от работников банка и из правоохранительных органов. Сценарий при звонке из банка стандартный: в основном, мошенники звонят под видом «службы безопасности банка» или «службы финансового мониторинга» и сообщают о том, что по карте совершена подозрительная операция. Для «спасения» денежных средств злоумышленники начинают выяснять данные карты или информацию для входа в личный кабинет: 16-значный номер, имя владельца, срок действия и CVV-код, а также могут попросить продиктовать код из SMS от банка для подтверждения операции и даже попросить установить на смартфон какое-нибудь приложение не из официальных магазинов.

Важно помнить, что сотрудники банка — не важно, из какого департамента — всегда располагают достаточным количеством информации о клиенте и по своей инициативе никогда не обращаются с дополнительными вопросами. Особенно, когда речь идет о секретных данных типа трех цифр CVV на обороте карты или присланного по SMS кода подтверждения. Эти данные ни при каких условиях нельзя сообщать посторонним. Что же касается установки дополнительного софта, банки могут рекомендовать только свои официальные приложения из Google Play или других крупных магазинов.

Как себя вести в такой ситуации? Лучшим выбором станет завершение разговора. Сделать это стоит как можно быстрее и сотрудник банка никогда не станет препятствовать этому, в отличие от мошенников. А если подозрения о состоянии счета и операциях по карте все-таки есть — просто позвоните в банк по указанному в договоре номеру и попросите разъяснить сложившуюся ситуацию.

Звонки из «полиции»