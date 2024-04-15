Я не понимаю, вы робот или нет?

При создании естественного человекоподобного образа голосового робота активно применяется синтез речи. Благодаря этому цифровой агент без проблем может вести диалог, обращаться к абоненту по имени-отчеству, озвучивать числа, даты, номер телефона или любую другую информацию, носящую для каждого абонента индивидуальный характер.

В целом, создание синтезированного голоса – это сложный и многогранный процесс, который требует специальных знаний, опыта и навыков в области программирования и машинного обучения. Тем не менее, сегодня даже без большого массива данных и в самые короткие сроки возможно создать качественный кастомизированный голос.

Каким должен быть голос робота?

Качество голосового робота и синтеза речи играют важную роль в коммуникации с пользователем, поскольку голос является одним из основных способов взаимодействия робота с человеком. Четкий приятный голос может значительно повысить удовлетворенность пользователей и улучшить общий опыт работы с голосовым роботом.

Другой ключевой особенностью голосовых роботов является способность говорить на двух или более языках, что делает их очень удобными для использования в многоязычных странах. Такие роботы могут с легкостью переводить тексты и команды с одного языка на другой, обеспечивая эффективное взаимодействие с пользователями.

Помимо этого, голосовой ассистент может перебить пользователя, запнуться там, где это уместно, покашлять или вежливо переспросить. Всё это – в абсолютно дружелюбной манере. А голосовой ассистент Нейро, представленный на сайте компании, умеет общаться на неформальные темы: загадывает загадки, интересуется жизнью собеседника и даже рассказывает анекдоты. Вот какой анекдот рассказывает Нейро, если его попросить:

_«Заходят как-то в бар менеджер по продажам, рекрутер и специалист тех. поддержки. А бармен им: _

– Мы голосовых роботов не обслуживаем».

Все эти маленькие хитрости помогают сделать речь робота более похожей на человеческую. Статистика показывает, что узнаваемость робота Neuro.net составляет менее 1% – это лишний раз доказывает, что технологии синтеза речи и в целом создания голосовых роботов вышли на очень высокий уровень.