Зачем Google прослушивает нас?И существуют ли действительно безопасные каналы для связи
В сегодняшнем мире всё расфасовано для продажи. 80% из опрошенных американцев ответили, что не возражают против показа им рекламных объявлений в интернете. Потом им рассказали, как и почему каждый из нас видит то, что видит. После этого трое из четырех респондентов изменили свое мнение на категорически против.
Не считая времени, которое стоит дороже любых денег, информация — самый ценный товар для продажи. Сегодня она стала главным предметом торга, а, следовательно, все чаще остается на поверхности и все труднее становится скрыть или защитить ее. Зачастую (а впрочем, всегда),твоя информация — это и есть ты сам. Информация — это власть, а, значит, всегда будут находиться и те, кто захочет этой властью завладеть. Настоящие джентльмены, хорошо знающие своё дело, по их глубокому убеждению, никогда не должны принимать на веру то, что узнают не из первых рук.
Все процессы ускоряются, технологии становятся быстрее и совершенней. Каждые 60 секунд миллионы людей вываливают в сеть петабайты информации о себе и о своих близких, 38 миллионов сообщений по WhatsApp, 187 миллионов писем, 3.7 миллиона запросов в Google. Человеку не под силу отсортировать и оцифровать такой объем информации, И тут на помощь человеку приходят программы...
Из глубин времен информация передавалась самым надежным способом — через слово. Потом слово научились записывать на листок бумаги, складывали его и прятали в ящик письменного стола или в потайной ящик секретера, который запирали на ключ. На веревочке ключ вешали на шею — и были спокойны за то, что сложенный листок не попадет в чужие руки. Ключ на шее и запертый ящик когда-то гарантировали безопасность ценной информации.
А вот теперь вопрос: почему конфиденциальность личной информации в интернете должна отличаться от конфиденциальности того, что хранится в закрытом на ключ ящике письменного стола? Не должно быть никакой разницы между информацией цифровой и информацией осязаемой, написанной на листке бумаги, которую заперли на ключ, а ключ повесили шею.
Но. Google получает ваше местоположение, информацию с Android устройств, персональную информацию, контакты, планы в календаре, список используемых приложений. И все для того, чтобы заработать на показе рекламы.
Если есть данные, которые ценны или могут быть использованным, значит, кто-то обязательно попытается ими завладеть. И в данном случае автоматизация реальности и сверхтехнологии — это всего лишь пособник атакующего.
Теперь мы записываем важную информацию, тыкая пальцем в жидко-кристаллический экран какого-нибудь модного портативного устройства, наивно запечатываем свой листок с ценной информацией в виртуальный нарисованный конверт и, не задумываясь, о безопасности нажимаем кнопку «отправить» в надежде, что письмо не украдут, не вскроют по дороге, и оно невредимым достигнет адресата.
По сути, мы доверяем судьбоносные документы иллюзорному «всё будет хорошо». И совсем не обязательно разбираться в том, «как там всё устроено и работает», чтобы «ценное сообщение» вскрыли и выпотрошили. Даже после того, как его получит, прочтет и уничтожит со всех носителей получатель. А все дело в том, что существующая система передачи данных работает следующим образом:
- Первоначально весь трафик оседает (или может оседать) у территориальных и региональных провайдеров;
- Далее это может происходить у нашего «большого» провайдера, через которого, несомненно, проходит весь интернет-трафик передаваемый из России;
- Трафик может оставаться на транзитных узлах в сети;
- Он доставляется до сервиса, предоставляющего почтовые услуги (например, Google);
- Далее он приходит на почтовый сервер адресата, например, Yandex. И остается на нем;
- После этого адресат скачивает свое сообщение.
Если система несовершенна, значит, твоя информация не защищена. Уже не секрет, что интернет-провайдеры готовы предоставить информацию и даже частные электронные сообщения по первому требованию заинтересованных структур. Все данные оцифровываются и копируются на сервера, где они и хранятся. Именно там находятся копии договоров, секретная переписка любовников, твои интимные фотографии, которые (как ты думал) были отовсюду удалены, судьбоносные решения... Там обнаружится даже та дурацкая фотография, которую ты загрузил в сеть по ошибке и тут же через секунду удалил, в надежде, что никто не успел её рассмотреть.
Мало, кто задумывается о том, что безопасность — это процесс, а не продукт. Безопасность — это очень длинная цепь, в которой (как и в любой цепи) где тонко, там и рвется. И будущее за платформами, которые не будут копировать Protonmail или Telegram, а будут обеспечивать право частной собственности на информацию в сети. Где данные пользователей не будут храниться на серверах, а получить доступ к ним без ведома по сложности будет сопоставимо с доступом к государственной тайне.