Зачем Google прослушивает нас?

По сути, мы доверяем судьбоносные документы иллюзорному «всё будет хорошо». И совсем не обязательно разбираться в том, «как там всё устроено и работает», чтобы «ценное сообщение» вскрыли и выпотрошили. Даже после того, как его получит, прочтет и уничтожит со всех носителей получатель. А все дело в том, что существующая система передачи данных работает следующим образом:

Первоначально весь трафик оседает (или может оседать) у территориальных и региональных провайдеров;

Далее это может происходить у нашего «большого» провайдера, через которого, несомненно, проходит весь интернет-трафик передаваемый из России;

Трафик может оставаться на транзитных узлах в сети;

Он доставляется до сервиса, предоставляющего почтовые услуги (например, Google);

Далее он приходит на почтовый сервер адресата, например, Yandex. И остается на нем;

После этого адресат скачивает свое сообщение.

Если система несовершенна, значит, твоя информация не защищена. Уже не секрет, что интернет-провайдеры готовы предоставить информацию и даже частные электронные сообщения по первому требованию заинтересованных структур. Все данные оцифровываются и копируются на сервера, где они и хранятся. Именно там находятся копии договоров, секретная переписка любовников, твои интимные фотографии, которые (как ты думал) были отовсюду удалены, судьбоносные решения... Там обнаружится даже та дурацкая фотография, которую ты загрузил в сеть по ошибке и тут же через секунду удалил, в надежде, что никто не успел её рассмотреть.

Мало, кто задумывается о том, что безопасность — это процесс, а не продукт. Безопасность — это очень длинная цепь, в которой (как и в любой цепи) где тонко, там и рвется. И будущее за платформами, которые не будут копировать Protonmail или Telegram, а будут обеспечивать право частной собственности на информацию в сети. Где данные пользователей не будут храниться на серверах, а получить доступ к ним без ведома по сложности будет сопоставимо с доступом к государственной тайне.