Как именно искусственный интеллект понимает заранее, какой фильм или сериал вам понравится

Наша задача как можно быстрее предложить пользователю фильм или сериал, который его заинтересует и поможет продолжить использовать сервис. И то, что именно будет отображаться для зрителей на витринах, определяет как раз система рекомендаций.

В KION искусственный интеллект постепенно настраивает всё большую площадь интерфейса и пытается угадать подходящий контент для каждого зрителя практически сразу после регистрации. Пока пользователь совсем новый и данных о его предпочтениях немного, система будет выдавать лишь небольшую долю персонального контента. В основном же подборки будут состоять из случайных, популярных внутри категории фильмов и сериалов. Со временем система постепенно обучается и, используя накопленные данные, подстраивается под зрителя: чем чаще человек пользуется сервисом, тем более подходящие предложения фильмов и сериалов он получает в рекомендациях.

В итоге в зависимости от профиля каждого конкретного клиента, система в разных пропорциях предлагает микс из:

популярных фильмов;

фильмов и сериалов похожих на те, что клиент уже смотрел ранее;

новинок нетипичных для пользователя жанров (это делается для увеличения разнообразия и чтобы узнать о возможных предпочтениях клиентов, которые ещё не проявились);

событийных подборок (например, под Новый Год или в честь запуска Crew Dragon).

Как это работает?

Подбор правильного видео для каждого конкретного зрителя выполняет многоуровневая система рекомендаций. В её основе алгоритмы, которые анализируют пользователя и его поведение, а также всю базу видео на сервисе. В зависимости от решаемой задачи это могут быть и простые алгоритмы (например, популярность внутри сегмента пользователей), и более сложные нейросетевые подходы, которые учитывают всё многообразие непохожих интересов одного человека.