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Как именно искусственный интеллект понимает заранее, какой фильм или сериал вам понравится

Разбираем алгоритмы системы рекомендаций онлайн-кинотеатра KION
Вы, скорей всего, уже знаете, что искусственный интеллект умеет предсказывать поведение пользователей. Во многом наш выбор фильмов и сериалов предопределяет именно ИИ, потому что именно на его обазе работают системы рекомендаций современных онлайн кинотеатров. Я занимаюсь направлением системы рекомендаций KION и сегодня расскажу вам пошагово, как работает система рекомендаций на основе ИИ в сервисах стримингового видео.
Как именно искусственный интеллект понимает заранее, какой фильм или сериал вам понравится
Елена Гайван
Менеджер по продукту команды «Медиасервисы» Центра Big Data МТС

Коротко об ИИ

Если вкратце, искусственный интеллект (ИИ) — это система, которая умеет имитировать человеческое поведение, чтобы выполнять определённые задачи и может постепенно обучаться на базе полученной информации. При упоминании ИИ многие представляют себе человекоподобную машину, которая в тайне готовится утвердить свое превосходство в мире. Но на самом деле искусственный интеллект может только расширить наши возможности анализа данных и прогнозирования, но никак не заменить человека. В первую очередь потому, что существующие сегодня системы имеют достаточно узкие области применения. Например, программы, способные обыграть человека в шахматы, не могут отвечать на вопросы и т. д.

Как именно искусственный интеллект понимает заранее, какой фильм или сериал вам понравится

Мы сталкиваемся с ИИ каждый день. Общаемся с чат-ботами и голосовыми помощниками, прокладываем маршруты с учётом пробок, применяем разблокировку смартфона по лицу, переводим тексты онлайн на другие языки. Искусственный интеллект умеет обрабатывать огромное количество данных, поэтому его применяют в самых разных сферах человеческой жизни. И, конечно, мы используем ИИ для сбора и анализа предпочтений наших пользователей.

Что такое система рекомендаций в онлайн-кинотеатре

Часто пользователи заходят в онлайн-кинотеатр не с целью посмотреть какой-то конкретный фильм или сериал, а с целью «просто что-нибудь посмотреть». Поэтому любой современный видеосервис — это не просто библиотека контента с функцией поиска.

Как именно искусственный интеллект понимает заранее, какой фильм или сериал вам понравится

Наша задача как можно быстрее предложить пользователю фильм или сериал, который его заинтересует и поможет продолжить использовать сервис. И то, что именно будет отображаться для зрителей на витринах, определяет как раз система рекомендаций.

В KION искусственный интеллект постепенно настраивает всё большую площадь интерфейса и пытается угадать подходящий контент для каждого зрителя практически сразу после регистрации. Пока пользователь совсем новый и данных о его предпочтениях немного, система будет выдавать лишь небольшую долю персонального контента. В основном же подборки будут состоять из случайных, популярных внутри категории фильмов и сериалов. Со временем система постепенно обучается и, используя накопленные данные, подстраивается под зрителя: чем чаще человек пользуется сервисом, тем более подходящие предложения фильмов и сериалов он получает в рекомендациях.

В итоге в зависимости от профиля каждого конкретного клиента, система в разных пропорциях предлагает микс из:

  • популярных фильмов;

  • фильмов и сериалов похожих на те, что клиент уже смотрел ранее;

  • новинок нетипичных для пользователя жанров (это делается для увеличения разнообразия и чтобы узнать о возможных предпочтениях клиентов, которые ещё не проявились);

  • событийных подборок (например, под Новый Год или в честь запуска Crew Dragon).

Как это работает?

Подбор правильного видео для каждого конкретного зрителя выполняет многоуровневая система рекомендаций. В её основе алгоритмы, которые анализируют пользователя и его поведение, а также всю базу видео на сервисе. В зависимости от решаемой задачи это могут быть и простые алгоритмы (например, популярность внутри сегмента пользователей), и более сложные нейросетевые подходы, которые учитывают всё многообразие непохожих интересов одного человека.

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Например, если пользователь смотрит корейские мелодрамы, детективы и фильмы про зомби, то модель распознает, что у клиента есть несколько разных групп интересов. В основном такому пользователю будет рекомендоваться контент из кластеров “дорамы”, “детективы” и “про зомби”. Но в реальности мы ведь понимаем, что постоянно смотреть фильмы и сериалы только по трём тематикам никто не будет. Поэтому алгоритмы будут подкидывать подборки из смежных направлений: например, “турецкие сериалы”, “триллеры”, “фильмы про постапокалипсис” и т.д.

Какую информацию учитывают алгоритмы?

Если говорить о новых клиентах KION, которые ещё ничего не смотрели, то у нас есть некоторое верхнеуровневое понимание об их возможных интересах на основе информации о первых действиях в приложении, канале привлечения и действий в рамках экосистемы МТС (KION принадлежит компании МТС).

Как именно искусственный интеллект понимает заранее, какой фильм или сериал вам понравится

После того, как пользователь начинает пользоваться нашим сервисом, его профиль постепенно обогащается информацией о том, куда он кликал, что искал, что и когда смотрел. У каждого атрибута свой вес: например, клики говорят нам об интересах пользователя гораздо меньше, чем просмотры, а короткие просмотры (меньше нескольких минут) значат гораздо меньше, чем долгие.

К тому же модель понимает, что такое «давность» действия: более новые взаимодействия имеют более высокий вес. Поэтому при смене интересов пользователя рекомендательная система довольно быстро перестроится. Вместе с тем, если новый вектор интересов пользователя не будет подкрепляться дальнейшими взаимодействиями, модель это распознает и вернёт подборки к более привычным тематикам. Грубо говоря, если вы любитель документалок, артхауса и чёрно-белого кино, можно не бояться переключиться и однажды посмотреть «50 оттенков серого» — вряд ли это сильно и надолго подпортит рекомендации.

Как именно искусственный интеллект понимает заранее, какой фильм или сериал вам понравится

Помимо пользователей у алгоритмов есть некоторое знание о каждом тайтле (заглавных сериях) в нашей библиотеке. Это понимание различий фильмов и сериалов как на уровне простых параметров, например, год выхода или актерский состав, так и более сложных, абстрактных атрибутов. Таким образом, например, модель может отличать фильмы с яркими и сочными кадрами от контента с нуарной картинкой.

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