Что будет с рынком «умных» приставок для телевизоров в России: исчезнут ли они с прилавков магазинов

В России очень любят Smart TV. Рынок «умных телевизоров» стабильно рос последние годы: в конце 2020 года в РФ насчитывали 30 млн устройств Smart TV. Потому что идея объединить объединить на большом экране компьютерные функции (приложения, интернет-ресурсы) и классическое телевидение — вечная, меняются только разрешения и сервисы.

Вместе с бумом Smart TV возникла мода на smart-приставки или, как их ещё называют, TV-Box. Главное их преимущество перед «умным телевизором» — более низкая стоимость при при аналогичной функциональности, да и подключить приставку с новым мощным процессором и высоким разрешением можно даже к старому телевизору. В 2021 году рост продаж smart-приставок ускорился вдвое, по сравнению с аналогичным периодом 2020. А по прогнозам экспертов, к 2028 году мировой рынок smart-приставок составит $20 млн.

При этом раньше аналитики отмечали, что Smart TV внутри телевизоров может вытеснить приставки. Но в 2022 ситуация изменилась: из-за проблем с логистикой некоторые разновидности Smart TV стали пропадать с полок, а smart-приставки снова стали востребованной альтернативой. Но не исчезнут ли они? И что будет с рынком smart-приставок в России? Разберёмся в этом вопросе детально.

Российско-китайские приставки

Для того, чтобы понять, ждет ли нас дефицит приставок, нужно знать главное. Все приставки, которые продают в России, сделаны полностью или частично в Китае. У нас в лучшем случае собирают готовые изделие из импортных комплектующих. Поэтому производство smart-приставок выглядит почти всегда следующим образом:

В Китае есть ОЕМ-производители — компании, которые изготавливают компоненты для использования в изделиях другой компании. К ним приходят производители с конкретным заказом: «Соберите десять приставок/сделайте комплектующих для приставок». Например, на одной конвейерной линии, где делают наши приставки, параллельно собирают телевизоры Xiaomi. Чипы для приставок не китайские, их импортируют из Тайваня или Южной Кореи.