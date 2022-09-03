Что будет с рынком «умных» приставок для телевизоров в России: исчезнут ли они с прилавков магазинов

Что будет с рынком «умных» приставок для телевизоров в России: исчезнут ли они с прилавков магазиновЕсли устраивает экран телевизора, но уже не устраивает система
В России очень любят Smart TV. Рынок «умных телевизоров» стабильно рос последние годы: в конце 2020 года в РФ насчитывали 30 млн устройств Smart TV. Потому что идея объединить объединить на большом экране компьютерные функции (приложения, интернет-ресурсы) и классическое телевидение — вечная, меняются только разрешения и сервисы.
Вместе с бумом Smart TV возникла мода на smart-приставки или, как их ещё называют, TV-Box. Главное их преимущество перед «умным телевизором» — более низкая стоимость при при аналогичной функциональности, да и подключить приставку с новым мощным процессором и высоким разрешением можно даже к старому телевизору. В 2021 году рост продаж smart-приставок ускорился вдвое, по сравнению с аналогичным периодом 2020. А по прогнозам экспертов, к 2028 году мировой рынок smart-приставок составит $20 млн.
При этом раньше аналитики отмечали, что Smart TV внутри телевизоров может вытеснить приставки. Но в 2022 ситуация изменилась: из-за проблем с логистикой некоторые разновидности Smart TV стали пропадать с полок, а smart-приставки снова стали востребованной альтернативой. Но не исчезнут ли они? И что будет с рынком smart-приставок в России? Разберёмся в этом вопросе детально.
Российско-китайские приставки
Для того, чтобы понять, ждет ли нас дефицит приставок, нужно знать главное. Все приставки, которые продают в России, сделаны полностью или частично в Китае. У нас в лучшем случае собирают готовые изделие из импортных комплектующих. Поэтому производство smart-приставок выглядит почти всегда следующим образом:
В Китае есть ОЕМ-производители — компании, которые изготавливают компоненты для использования в изделиях другой компании. К ним приходят производители с конкретным заказом: «Соберите десять приставок/сделайте комплектующих для приставок». Например, на одной конвейерной линии, где делают наши приставки, параллельно собирают телевизоры Xiaomi. Чипы для приставок не китайские, их импортируют из Тайваня или Южной Кореи.
Как водится у китайцев: «Ваши деньги — любой каприз»
Дистрибьюторы ввозят комплектующие, компоненты собирают на российском заводе и отправляют к заказчику. Если из Китая импортируют готовые приставки, этап со сборкой опускают.
После 24 февраля 2022 года эта схема стала немного сложнее.
Сколько будут стоить приставки
Чипсет — самая главная часть приставки. В мире всего три производителя чипов и микропроцессоров: TSMC, Samsung и UMC. Все эти компании публично заявили об ограничениях на экспорт компонентов в Россию. Де-факто это коснулось только компаний, которые попали под санкции. Их доля на рынке smart-приставок составляет всего 10%, поэтому конечный потребитель не заметил никаких изменений. Другие компании — в том числе и Дом.ру — напрямую не столкнулись с ограничениями поставок.
Российские компании, которые находятся под санкциями, решают вопрос с чипами для приставок параллельным импортом — закупают оборудование через другие юрлица и везут через страны СНГ. Такова новая реальность. Приставки этих компаний дорожают в среднем на 30%. Третья сторона, через которую ввозят комплектующие, берет на себя риски за работу с «запретными» компаниями и закладывает их в стоимость.
Параллельный импорт для других компаний — удобный механизм, который не приводит к удорожанию. Да, приходится оплачивать пошлины на импорт и экспорт не только в России и Китае, но и в третьем государстве, но это копейки, на которые закрывают глаза. Здесь надо помнить, что если ситуация приобретёт массовый характер, может случиться так, что государства увеличат размер пошлин. Это уже могут быть ощутимые суммы.
Помимо сложностей с поставками, есть проблемы с логистикой. Они затронули всех игроков рынка. Правда, логистические проблемы появились еще со времен коронавируса — когда в Китае закрываются либо города, либо производства. В таком случае мы и другие компании разделяем логистическую составляющую: что-то едет самолетами, что-то поездами, что-то машинами, что-то морем. Тут тоже ничего критичного.
Сейчас главным фактором, влияющим на стоимость приставки, который касается абсолютно всех, является курс валюты. Мы платим производителю за приставку по курсу, установленному ЦБ на день оплаты. Весной курс был высоким — и цены на приставки тоже. Сейчас они вернулись к своим средним значениям.
Пока практика показывает: увеличение цены зависит от наглости OEM-производителя. Многие производства задирают ценник для заказчиков, хотя, если посмотреть объективно — да, логистика усложнилась, но снизился курс доллара. Да, есть проблемы с некоторыми компонентами, но они были и во времена пандемии. Ценник будет зависеть от рынка. В любом случае, покупательская способность не растёт, а производителям важно, чтобы приставки покупали.
Производство smart-приставок невозможно перенести в Россию
Можно было бы махнуть рукой и сказать: «Да зачем от кого-то зависеть? Сделаем полностью российскую приставку!». Но так, увы, не выйдет: у нас пока невозможно сделать полный цикл производства. Чипы и многие комплектующие придётся везти из-за рубежа.
Если чипы и микропроцессоры на всей планете производят только три компании, то просто представьте, какие ресурсы нужны, чтобы догнать Азию в этом плане. Для создания полноценного масштабного производства в России нужно минимум лет 10 и огромные инвестиции. Все, что сейчас изготавливают у нас, — это производство по лицензии зарубежных аналогов. Есть небольшие попытки сделать собственную компонентную базу — тот же Baikal Electronics. Но импортный чипсет стоит $5, а Baikal — $100. Пока у компаний есть возможность закупать комплектующие в Китае, они будут это делать.
Но всё не так плохо. Если параллельный импорт будет невыгодным и трудозатратным для компаний, есть запасной вариант. В России есть дистрибьюторы, которые при необходимости могут быстро переориентироваться и начать сборку и производство возможных комплектующих на своих мощностях. И это никак не скажется на качестве готового продукта. Единственное, что изменится, — скорость производства. Если Китай за неделю способен собрать, допустим 50 тысяч приставок, то в России цифра будет 1 тысяча приставок.
Вывод
Сейчас рынок smart-приставок немного штормит, но уже где-то к концу года выйдет на плато стабильности. Компании поймут, как жить в новой реальности: выстраивать логистику, закупать оборудование и пересматривать ценники. Параллельный импорт станет привычным процессом, благодаря которому сложные технические устройства не пропадут из продажи. Единственное, от чего все будет зависеть — это курс валют.
В любом случае дефицита smart-приставок не будет — как правило, у компаний всегда есть запасы готовых устройств минимум на полгода, а за это время можно найти решение любой проблемы.