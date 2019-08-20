Как недорого улучшить автомобиль при помощи новых технологий

Меняем штатное головное устройство
Замена штатного головного устройства — самый очевидный способ превратить стареющее авто в современное. Во-первых, штатные устройства очень печальные по количеству функций и намного отстают по технической части от того, что мы видим в смартфонах и планшетах. Во-вторых, как правило, они не так часто получают обновления, в отличие от мультимедийных устройств сторонних разработчиков, которые обновляются «по воздуху».
Универсальный и доработанный с учётом российских реалий вариант — Яндекс.Авто — система для мультимедийных систем автомобилей с встроенным сервисами Яндекса — Навигатором, Музыкой, Браузером и голосовым помощником Алисой.
Это не просто планшет, который может играть музыку/видео, либо не играть, запускать приложения, либо не запускать — система запоминает ваши предпочтения в музыке, маршруты ваших ежедневных перемещений, может прокладывать путь по команде «Поехали домой», а ещё в дороге рассказывает новости, которые интересны лично вам голосом Алисы, если ее об этом попросить.
Музыка вместо сигнализации
Мы все знаем наизусть стандартный звук сигнализации. Технологии технологиями, но звук при манипуляциях с автомобилем по-прежнему остается самым популярным способом отпугнуть автоугонщиков. Сегодня вместо стандартного звука можно поставить любую мелодию или даже записать собственное обращение или звуки, которые точно позволят опознать ваш автомобиль на фоне других. Для этого в пару к сигнализации устанавливается сирена, например, ZONT МЛ-814, которая позволяет заменить стандартный звуковой сигнал на любую мелодию.
Круговой обзор
Что отличает опытного водителя от новичка? Опытный водитель может припарковаться без проблем, ориентируясь только по зеркалам. Что отличает профессионала от опытного водителя? Профессионал сможет припарковать машину в таких местах, где требуются идеальная четкость и внимательность.
Для практики навыков парковки в современные автомобили устанавливают камеры заднего вида, но можно пойти дальше и установить стороннюю систему кругового обзора в авто, которая позволит видеть автомобиль в любой проекции, в том числе и сверху, оставаясь внутри салона или даже дома. Например, система 3D CAN BIRDVIEW 360. В комплекте — 4 камеры, которые устанавливаются на автомобиль по кругу. Изображение передается на смартфон и позволяет видеть все, что происходит с автомобилем, в любое время в режиме онлайн.
Автоматическая тонировка
Улучшить внешность автомобиля можно и при помощи тонировки. Современная тонировка не имеет ничего общего с пленками из 1990-х, более того, её прозрачностью можно управлять. Секрет в том, что вместо штатных стекол устанавливаются электрохромные двойные стеклопакеты, внешняя и внутренняя поверхность которых покрыта атермальной бронепленкой, а внутри стекол находится полимер.
Именно полимер позволяет регулировать затемнение и светопропускную способность. Управление тонированием осуществляется с помощью кнопки или регулятора, позволяющего плавно изменять степень затемнения. Такие стекла изготавливаются по индивидуальному заказу, а установкой и производством занимаются специальные компании, например, OnGlass Technology.
Беспроводная подсветка дисков
Если автомобиль хочется сделать чуть симпатичнее, но не превращать его в светящуюся гору, как грузовик из новогодней рекламы Coca-Cola, выход есть.
Не всё так просто, конечно, потому что некоторые виды подсветок привлекут не только внимание пешеходов или других автомобилистов, но и сотрудников ДПС. А все из-за того, что обычно для установки подсветки нужно перебрать практически весь кузов автомобиля, а такое вмешательство будет уже не особо легальным.
На помощь приходит технология беспроводной LED-подсветки, которая легко монтируется к дискам автомобиля. Днем она заряжается от солнечного света, а вечером светится различными цветами — можно выбрать одноцветную или многоцветную подсветку. Главное — не переборщить, чтобы не испортить внешний вид автомобиля.
Активное шумоподавление
Многих автомобилистов вполне устраивает звучание штатных акустических систем, но для настоящего меломана замена автозвука — один из основных способов сделать свой автомобиль персональным и уникальным.
Если вы не настолько увлечены музыкой, чтобы менять обшивку салона и прокладывать дополнительный шумоизоляционный слой, а затем менять динамики, то вполне можно обойтись заменой штатной акустической системы и применением технологии активного шумоподавления при помощи акселерометров и микрофонов. Первые улавливают вибрации, а вторые — звуковые волны, после чего специальный процессор обрабатывает эту информацию, а система производит компенсирующий сигнал.
Так работает технология QuietComfort Road Noise Control от Bose, выпущенная в этом году. Она подавляет внешние шумы и вибрации на различных дорожных поверхностях, и за счёт неё вы можете слушать музыку в покое и тишине. Или просто ехать в абсолютной тишине, доступной без шумоподавления только самым элитным лимузинам.