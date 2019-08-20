Как недорого улучшить автомобиль при помощи новых технологий

Меняем штатное головное устройство

Замена штатного головного устройства — самый очевидный способ превратить стареющее авто в современное. Во-первых, штатные устройства очень печальные по количеству функций и намного отстают по технической части от того, что мы видим в смартфонах и планшетах. Во-вторых, как правило, они не так часто получают обновления, в отличие от мультимедийных устройств сторонних разработчиков, которые обновляются «по воздуху».

Универсальный и доработанный с учётом российских реалий вариант — Яндекс.Авто — система для мультимедийных систем автомобилей с встроенным сервисами Яндекса — Навигатором, Музыкой, Браузером и голосовым помощником Алисой.