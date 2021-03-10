Как нельзя обращаться с мужской техникой для ухода

С мужскими аксессуарами для ухода нужно обращаться аккуратно и следить за их состоянием. Станислав Ческидов, эксперт бренда-производителя парикмахерских инструментов WAHL, рассказал нам, как правильно эксплуатировать приборы для стрижки и бритья, и какие ошибки нельзя допускать.

Чтобы инструменты для ухода работали долго и безопасно, нужно своевременно их очищать. Поэтому вместе с чудо-машинкой обязательно покупайте чистящие принадлежности: плоскую щетку, специальную жидкость, масло для смазки ножей и сухие мягкие салфетки. У некоторых брендов (в том числе и WAHL) щётки для чистки и масло для смазывания всегда включены в комплект, поэтому уточняйте комплектацию машинки, которую будете покупать, заранее.

Отключайте питание прибора перед тем, как начать очистку ножей! Специальной щёткой пройдитесь по ножам — так вы избавитесь от оставшихся мелких волосков.