Как нельзя обращаться с мужской техникой для ухода
С мужскими аксессуарами для ухода нужно обращаться аккуратно и следить за их состоянием. Станислав Ческидов, эксперт бренда-производителя парикмахерских инструментов WAHL, рассказал нам, как правильно эксплуатировать приборы для стрижки и бритья, и какие ошибки нельзя допускать.
Чтобы инструменты для ухода работали долго и безопасно, нужно своевременно их очищать. Поэтому вместе с чудо-машинкой обязательно покупайте чистящие принадлежности: плоскую щетку, специальную жидкость, масло для смазки ножей и сухие мягкие салфетки. У некоторых брендов (в том числе и WAHL) щётки для чистки и масло для смазывания всегда включены в комплект, поэтому уточняйте комплектацию машинки, которую будете покупать, заранее.
Отключайте питание прибора перед тем, как начать очистку ножей! Специальной щёткой пройдитесь по ножам — так вы избавитесь от оставшихся мелких волосков.
После этого нанесите на сухую салфетку специальное средство, которое мягко очистит поверхность ножевого блока и защитит сталь от повреждения коррозией. С этой задачей, например, отлично справятся охлаждающий спрей 4 в 1 и гигиенический спрей. Сотрите излишки средства салфеткой — убедитесь, что ножи сухие.
После ухода за лезвиями приступайте к обработке самой машинки. Той же щёткой тщательно очистите место, куда крепятся ножи. Когда машинка и лезвия будут стерильны, установите ножевой блок обратно.
Последний штрих — нанесение масла для ухода за ножевыми блоками. Помимо того, что процесс моделирования прически станет комфортнее, масло ещё и придаст лезвиям блеск. Масло необходимо нанести по одной капле в 5 ключевых точках. Машинку необходимо включить на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по ножам. Выключите инструмент и уберите остатки продукта, промокнув лезвия сухой салфеткой.
Вся процедура займет от силы 15 минут. Если у вас всё же нет возможности каждый раз очищать машинку таким способом, есть и экспресс-вариант. Не снимая ножевой блок, очистите лезвия от загрязнений щёткой. Нанесите спрей на ножи и насухо протрите. Продезинфицируйте инструмент, затем нанесите масло.
Очистка и дезинфекция устройств для стрижки и бритья после каждого использования должны стать вашим правилом №1. Не экономьте на специальных средствах для обработки приборов — спиртосодержащие или другие не подходящие для стали составы могут вывести приборы из строя. А ещё пытайтесь не переусердствовать со специализированными спреями — любая техника не любит большое количество влаги.
При покупке старайтесь выбирать машинки и триммеры с ополаскиваемым ножевым блоком в комплекте, либо с полностью водонепроницаемым корпусом — очистить такие инструменты намного проще.
Если знать технику работы и правильно ухаживать за парикмахерскими и другими инструментами для ухода, никаких трудностей в домашнем использовании они не доставят. Изучить азы стрижки можно дома, при помощи видео-уроков, а также смотрите видео по основным техникам стрижек и уходу за инструментом.