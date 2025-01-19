Первый пуск: какие программы установить на новый компьютер

Первый пуск: какие программы установить на новый компьютерСреди официально бесплатных и доступных для загрузки без ввода данных банковских карт и т.д.
Немало программ из списка — это аналоги известным зарубежным программам, которые, по большому счёту, не хуже. Но всё равно проверяйте, совместимы ли они с вашей операционной системой (пользователям Windows 7 в некоторых случаях понадобится искать старую версию, совместимую с этой ОС, на Windows 10 или 11 проблем с совместимостью новейших версий не будет).
Офисные программы
LibreOffice — кроссплатформенный пакет программ, созданный как ответвление OpenOffice.org в 2010 году. Тем не менее даже в 2024 году он актуален и конкурирует с популярным офисным пакетом от Microsoft, подписку на который нельзя оплатить российской картой. Софт включает текстовый и табличный процессор, программу для верстки презентаций, векторный графический редактор, а также систему управления базами данных и редактор формул. Основной формат файлов в LibreOffice — это открытый международный формат OpenDocument (ODF), но также поддерживаются и другие популярные форматы, такие как DOC, XLS, PPT и CDR. Помимо этого, программа бесплатна — а значит, доступна для свободной установки как дома, так и в учреждениях.
WPS Office — офисный пакет, разработанный программистами из Kingsoft Corporation (Китай). В наборе есть текстовый процессор WPS Writer, программа для создания презентаций WPS Presentation и редактор таблиц WPS Spreadsheets (аналог Microsoft Excel). Помимо этого, пользователю предоставляется гигабайт бесплатного хранилища. Также есть онлайн-версия программы, в которой предусмотрена возможность командной работы.
Видео- и фоторедакторы
Мовавика Видео — легкий и удобный софт, совмещающий в себе понятный интерфейс и огромный функционал для качественного монтажа видеороликов для начинающих монтажеров. Создатели внедрили удобные шаблоны и ручные настройки цветокоррекции, которые помогут быстро создать интересную картинку. Кроме того, в программе есть хромакей — «умное» удаление фона для ярких сцен (за него отвечает искусственный интеллект). Нейросеть также поможет почистить звук от лишних шумов, добавить спецэффекты, трендовые стикеры. Помимо этого, для пользователя доступны автоматические субтитры — удобная функция, которая поможет добавить текст в видео, не расшифровывая сказанное вручную.
GIMP (GNU Image Manipulation Program) — это растровый графический редактор, который предназначен для создания и обработки изображений, а также для работы с векторной графикой. Пользователь может полностью отредактировать изображения, поработать со слоями, а также пользоваться инструментами рисования. Софт также совместим с графическими планшетами. Кроме того, в GIMP можно отретушировать фотографию или создать анимацию, автоматизировать повторяющиеся действия и преобразовывать изображения в различные форматы. Программа была создана в 1995 году и с тех пор активно развивается. Отличная альтернатива ушедшему пакету от Adobe, позволяющая закрывать большое количество задач в одной программе.
Архиваторы
WinRAR — это популярный архиватор для операционной системы Windows. Он позволяет создавать и распаковывать архивы в форматах RAR и ZIP, а также работать с другими форматами файлов. WinRAR поддерживает различные функции — шифрование, разбиение на тома и управление паролями. Архиватор платный, но первые 40 дней софтом можно пользоваться бесплатно. Однако если вы приобретете лицензию, то получите доступ к полному набору инструментов на неограниченный срок.
7-Zip — это бесплатный архиватор. Программа поддерживает несколько алгоритмов высокой степени сжатия и множество форматов данных — в частности, формат 7z. На выходе пользователь получит архив, сжатый по алгоритму LZMA. Также предусмотрена поддержка AES-256 шифрования для защиты архивов паролем, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Однако 7-Zip имеет более низкую скорость сжатия по сравнению с WinRAR, но это оправдывает отсутствие какой-либо лицензии или платной подписки.
Кодеки и медиаплееры
Media Player Classic (MPC) — это удобный бесплатный проигрыватель аудио- и видеофайлов для операционной системы Windows. MPC имеет интерфейс, аналогичный Windows Media Player версии 6.4. Проигрыватель поддерживает самые разные форматы файлов — например, RealVideo, VobSub, VobSub subtitle и другие. Однако за отсутствие лицензии или платной подписки вы получите довольно устаревший дизайн и отсутствие обновлений — что, в то же время, не препятствует исправной работе программы.
VLC Media Player — бесплатный и открытый медиаплеер, разработанный VideoLAN. Софт поддерживает множество форматов файлов и может использоваться для воспроизведения, записи и потоковой передачи аудио и видео. Главные минусы — несовременный дизайн, в редких случаях — проблемы с воспроизведением некоторых форматов и ресурсозатратность. Поэтому устанавливать эту программу нужно на компьютер с достаточным запасом оперативной памяти.
Антивирусы
Если вы не знаете, зачем вам нужен доп.антивирус, который заменит стандартный Защитник Windows — вам не нужен доп.антивирус. Для всех остальных случаев из бесплатных вариантов советуем рассмотреть эти два:
Kaspersky Free — бесплатный антивирус, разработанный «Лабораторией Касперского». Он обеспечивает базовую защиту компьютера от вредоносных программ, вирусов и других угроз. В состав Kaspersky Free входят функции проверки файлов, писем и веб-сайтов, а также защита от фишинга и безопасная экранная клавиатура.
AVG Antivirus Free — еще один бесплатный антивирус для защиты домашних пользователей от различных угроз: вирусов, шпионских программ, программ-вымогателей и другого вредоносного ПО. Антивирусная программа включает в себя функции проверки системы на наличие вредоносного кода, блокировки небезопасных ссылок, загрузок и вложений электронной почты, а также обновления защиты в режиме реального времени.
Браузер
Google Chrome — бесплатный и, пожалуй, самый популярный браузер, разработанный компанией Google на основе свободного браузера Chromium. Программа сочетает в себе высокую скорость работы, безопасность и обширную базу расширений.
Яндекс Браузер — программа, созданная компанией «Яндекс» на основе движка Blink, который также используется в открытом браузере Chromium. Браузер популярен среди пользователей благодаря своим уникальным фишкам — например, поиск по странице, умная строка, режим «Турбо», поддержка расширений от других браузеров. Также разработчики внедрили пересказ и перевод видео с помощью нейросети, генерацию изображений с помощью помощника Алисы и, конечно же, защиту от фишинга.
Это, конечно, не полный список всех полезных бесплатных программ для ПК на базе Windows. Но начните всё-таки с этого набора — его вполне достаточно для стандартного компьютера «для фильмов/музыки, учёбы/работы и интернета». Остальное доустанавливайте уже по мере необходимости.