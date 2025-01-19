Первый пуск: какие программы установить на новый компьютер

Немало программ из списка — это аналоги известным зарубежным программам, которые, по большому счёту, не хуже. Но всё равно проверяйте, совместимы ли они с вашей операционной системой (пользователям Windows 7 в некоторых случаях понадобится искать старую версию, совместимую с этой ОС, на Windows 10 или 11 проблем с совместимостью новейших версий не будет).

Офисные программы

LibreOffice — кроссплатформенный пакет программ, созданный как ответвление OpenOffice.org в 2010 году. Тем не менее даже в 2024 году он актуален и конкурирует с популярным офисным пакетом от Microsoft, подписку на который нельзя оплатить российской картой. Софт включает текстовый и табличный процессор, программу для верстки презентаций, векторный графический редактор, а также систему управления базами данных и редактор формул. Основной формат файлов в LibreOffice — это открытый международный формат OpenDocument (ODF), но также поддерживаются и другие популярные форматы, такие как DOC, XLS, PPT и CDR. Помимо этого, программа бесплатна — а значит, доступна для свободной установки как дома, так и в учреждениях.