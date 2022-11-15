Как подключить высокоскоростной интернет на даче

Как подключить высокоскоростной интернет на дачеВсе типы подключений, их плюсы и минусы
Жить можно и без интернета, но грустно. И даже за городом он нужен, как для удалённой работы, так и для просмотра видео на умных телевизорах. Сегодня мы расскажем о сложностях и особенностях подключения интернета в частном секторе, а также о том, какие способы подключения существуют сегодня и на что стоит обратить внимание при выборе интернета для дачи.
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А теперь переходим к сути:
В чём сложности подключения интернета в частном секторе
Удалённость от города
Протягивание кабеля представляет собой, с технической точки зрения, довольно трудоемкую задачу. Особенно если населенный пункт, в который необходимо провести интернет, находится в 200−300 километрах от центральной станции провайдера. Расстояние от станции до оборудования в поселке напрямую влияет на качество и стоимость интернета для частного сектора.
Агентство стратегического развития «Центр»
Выезд специалистов
Высотные работы требуют наличия соответствующих специалистов, которые проводят кабель и устанавливают оборудование. От телеком-оператора требуется построить оптимальные логистические цепочки: частный сектор разбросан на много километров, и сервисным инженерам приходится преодолевать большие расстояния, выезжая на вызов. Важно правильно организовать процесс продаж и подключения, чтобы бригады работали максимально эффективно.
indacha.com
Какие варианты подключения интернета в частном секторе существуют
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
Это модемная технология, которая подразумевает интернет-соединение по телефонной линии. Однако для такого подключения интернета необходимо, чтобы у провайдера был установлен DSLAM — модем доступа к цифровой абонентской линии. Этот момент нужно уточнять у провайдера, представленного в частном секторе.
DriverUp
Мобильный интернет
Это один из самых распространенных вариантов подключения за городом. Для доступа в интернет могут использоваться беспроводные модемы 3G или 4G LTE. Пользователь может выбрать мобильный или стационарный Wi-Fi-роутер с SIM-картой либо USB-модем.
HitePro
Спутниковый интернет
Этот способ обеспечивает доступ в интернет с использованием технологий спутниковой связи. Трансляция сигнала осуществляется через спутниковые антенны.
Stuff NZ
PON (Passive Optical Network)
PON-интернет — это современная технология пассивных оптических сетей, которая предполагает прокладывание оптического кабеля. Для доставки трафика пользователю применяются сплиттеры — специальные пассивные делители. Одна из самых актуальных разновидностей PON — технология GPON (Gigabit PON).
24gadget.ru
WNGN (Wireless Next Generation Networks)
WNGN — беспроводная сеть, работа которой основана на передаче радиосигнала.
Преимущества и недостатки разных видов подключения
ADSL
Плюс данного подключения в том, что линии для стационарного телефона есть практически везде. Но это устаревшая технология с ограничением по скорости до 24 Мбит/с.
Мобильный интернет
К преимуществам мобильного интернета можно отнести возможность его подключения практически где угодно, а также недорогое оборудование. Среди минусов работы за городом — недостаточная стабильность — обрыв может произойти в любой момент, например из-за погодных условий, а также высокий ping (время отклика).
Спутниковый интернет
Доступность в любой точке мира и простота подключения — это, безусловно, плюсы, однако они могут перекрываться высокими тарифами и дорогостоящим оборудованием. Кроме того, спутниковый интернет имеет такие же минусы, что и мобильный.
PON
PON-подключение имеет множество преимуществ для загородного дома. Среди основных — высокая скорость соединения (~1 Гбит/с), высокое качество интернета, возможность подключения сразу нескольких услуг: доступ в интернет, цифровое ТВ, видеонаблюдение, сигнализация и др. А также надежность и долговечность оптоволокна.
Кроме того, Wi-Fi-роутеры при GPON-подключении в среднем работают стабильнее и быстрее, чем LTE- и 3G-модемы. Это связано с технологией GPON, например, с тем, что мощность роутера, который подключен кабелем напрямую, выше мощности процессоров LTE- и 3G-модемов.
К минусам можно отнести сравнительно высокую стоимость прокладки оптоволоконной сети, а также предоставление доступа и оборудования. К тому же линию можно провести не везде. Оптический кабель достаточно хрупкий, его легко повредить, поэтому прокладка линии требует максимального профессионализма.
WNGN
Самый большой плюс этого варианта в том, что это доступное решение для самых отдаленных районов, при этом подключение достаточно стабильное. Из минусов — ограничение по скорости (~30 Мбит/с), а также зависимость от погодных условий, высокая стоимость подключения и потребность в большом количестве оборудования.
Как отдаленность частного сектора от города влияет на скорость интернета
На качество интернета в частном секторе напрямую влияет расстояние от центральной станции до оборудования, которое установлено в поселке. Так, если говорить о технологиях GPON и WNGN, все базовые станции и терминалы располагаются непосредственно в частном секторе. Что касается технологии GPON, то в центральном офисе поставщика услуг находится оптический линейный терминал (OLT), а у конечного пользователя устанавливаются оптические сетевые терминалы (ONT). Для обеспечения качественной связи расстояние между OLT и ONT не должно превышать 30−50 километров. В случае с WNGN расстояние от базовой станции должно быть не более 5 километров. Если рассматривать мобильный интернет, то на скорость соединения влияет удаленность от вышек, которые есть у сотового оператора.
Почему интернет в частном доме дороже, чем в квартире
Действительно, интернет в частном секторе дороже, чем в городе, на 10−20% в зависимости от региона. Это объясняется необходимостью проведения индивидуальной линии, затратами на ее обслуживание и сложностью работ. Кроме того, телеком-оператор берет первоначальный платеж за подключение.
Например, протягивание оптоволоконного кабеля от города требует больших денежных затрат со стороны компании, что влияет на стоимость подключения для конечного потребителя.
Вторая часть затрат, которая кратно выше, — обслуживание этой удаленной территории. Сюда входят выезды бригады на большое расстояние, а также работа с подрядчиками, включая аренду необходимых объектов.
Как организовать беспроводную сеть в частном доме
После того как интернет уже подключен, нужно обеспечить Wi-Fi-покрытием всю территорию. Как получить хорошее покрытие не только на всех этажах загородного дома, но и в самых отдаленных уголках сада? Сейчас на рынке существуют разные решения этой задачи, и наиболее оптимальные — это mesh-системы и Wi-Fi 6.
Mesh-системы. Технология обеспечивает надежное и быстрое соединение в широкой зоне покрытия за счет того, что узлы системы принимают сигнал от основного устройства и ретранслируют его. Mesh-системы сохраняют максимально доступную (исходя из подключенного тарифа и технической возможности) скорость в каждой точке, она не делится, как это происходит, например, с репитерами (повторителями) и другими усилителями. Установка mesh во многих случаях — оптимальный вариант, особенно для большого дома с участком и сложной планировкой.
eyenetworks
**Wi-Fi 6.**Среду mesh также могут создавать современные роутеры, особенно с поддержкой Wi-Fi 6. При этом пользовательские устройства, например мобильные телефоны, также должны поддерживать стандарт Wi-Fi 6. Это новый стандарт технологии беспроводных сетей, который позволяет справляться с большой нагрузкой, а также обеспечивает быструю и достаточно стабильную работу всех подключенных устройств. Однако одного устройства может не хватить для покрытия всей территории, и такое решение потребует покупки еще одного роутера, а значит, и больших денежных вложений.
На что обратить внимание при выборе телеком-оператора
Прежде всего, нужно поинтересоваться, какие телеком-операторы предоставляют услуги в конкретной местности, а также какие способы проведения интернета доступны. Если есть выбор среди нескольких компаний, стоит почитать отзывы и узнать мнение соседей о качестве обслуживания на территории именно этого частного сектора. Максимально оперативное решение всех технических вопросов, которые возникают у пользователя, — важный критерий выбора телеком-оператора.
Ну и, конечно, самое главное — потребности самого загородного жителя. Перед тем как сделать выбор, нужно ответить на вопросы: для чего нужен интернет, как часто он необходим и сколько людей будут подключаться одновременно. Рассчитывая, на что будет тратиться интернет, помимо работы, просмотра фильмов, онлайн-игр и прослушивания музыки, стоит также помнить о гаджетах, обеспечивающих безопасность участка во время отсутствия хозяев, — это всевозможные датчики и камеры, которым тоже нужно стабильное соединение.
В целом последние пару лет рынок телекома проходит этап активного развития. Пандемия и удаленный режим работы побудили людей переселяться в частный сектор, возник новый уровень потребности в интернете. Людям срочно понадобился интернет такого же качества, как в городе, но уже далеко за его пределами.
В условиях частного сектора выбор оператора чаще всего происходит среди пары компаний, но даже такого выбора может и не быть. В этом случае вопросы качества услуг будут напрямую зависеть от клиентоориентированности того оператора, что представлен на этой территории. Хорошо, если в поселении работает сотовая связь LTE/3G. Ожидать такого же разнообразия услуг, как в городе, пока что не стоит. Сейчас главной задачей провайдеров остается удовлетворение базовых потребностей клиентов — обеспечение покрытия, а также качества и скорости интернета.