Как подключить высокоскоростной интернет на даче

Спутниковый интернет

Доступность в любой точке мира и простота подключения — это, безусловно, плюсы, однако они могут перекрываться высокими тарифами и дорогостоящим оборудованием. Кроме того, спутниковый интернет имеет такие же минусы, что и мобильный.

PON

PON-подключение имеет множество преимуществ для загородного дома. Среди основных — высокая скорость соединения (~1 Гбит/с), высокое качество интернета, возможность подключения сразу нескольких услуг: доступ в интернет, цифровое ТВ, видеонаблюдение, сигнализация и др. А также надежность и долговечность оптоволокна.

Кроме того, Wi-Fi-роутеры при GPON-подключении в среднем работают стабильнее и быстрее, чем LTE- и 3G-модемы. Это связано с технологией GPON, например, с тем, что мощность роутера, который подключен кабелем напрямую, выше мощности процессоров LTE- и 3G-модемов.

К минусам можно отнести сравнительно высокую стоимость прокладки оптоволоконной сети, а также предоставление доступа и оборудования. К тому же линию можно провести не везде. Оптический кабель достаточно хрупкий, его легко повредить, поэтому прокладка линии требует максимального профессионализма.

WNGN

Самый большой плюс этого варианта в том, что это доступное решение для самых отдаленных районов, при этом подключение достаточно стабильное. Из минусов — ограничение по скорости (~30 Мбит/с), а также зависимость от погодных условий, высокая стоимость подключения и потребность в большом количестве оборудования.