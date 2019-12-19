Почему вам давно пора выбросить обычную зубную щётку и перейти на нормальные электрические модели
Мы, конечно, не собираемся, да и не имеем морального права проводить агитацию в пользу каких-либо щеток без исследований, поэтому у нас есть информация от экспертов – прямиком из инновационного центра P&G в Кронберге.
Итак, плюсы электрической зубной щетки:
За соблюдением правил чистки зубов следит автоматика
Одна из главных проблем, которая вырисовывается при использовании обычной зубной щетки — неправильное распределение времени на чистку.
Например, профессиональные стоматологи твердят, что чистить зубы нужно в течение минимум двух минуты, но практически все люди чистят зубы меньше половины рекомендованного времени. По статистике Oral B, в среднем человек тратит всего 46 секунд на чистку. И дело не только в лени: просто никто не засекает точное количество минут на чистку, а чувство времени во время таких процедур тоже нас подводит.
Современные электрические зубные щетки работают по встроенному таймеру. Это нужно для того, чтобы предупредить владельца, что он чистил зубы недостаточно тщательно или долго. Конечно, можно просто принести в ванную комнату смартфон и засекать время с него, но разлучать его с зарядкой поутру не хочется, да и статистика показывает, что чем меньше смартфон проводит времени в комнатах с горячим паром и жёстким кафелем, тем безопаснее для него. Уж лучше встроенный в щетку таймер.
Более чистые зубы за тот же промежуток времени
Круглая головка электрической щетки двигается в сотни раз быстрее, чем у аналоговой. Человек даже при всем желании не сможет работать рукой быстрее моторчика, разгоняющего щетину на насадке. Для наглядности можете оценить разницу на этом видео.
Большинство электрических щеток получили круглую головку с пучками щетины разной длины. В работе все они двигаются одновременно, и поэтому способны достать остатки пищи практически отовсюду и убрать максимальное количество бактерий с зубов и десен. У обычных же щеток двигаются только те пучки, которые соприкасаются с зубами. Соответственно, эффект от них гораздо хуже.
Подробный отчёт о качестве чистки каждого зуба
К сожалению, для здоровых зубов и дёсен недостаточно случайным образом водить щеткой по зубам две минуты — техника чистки тоже важна. Только вот исследования доказывают, что и с ней у людей не всё в порядке. Практически все слишком долго чистят передние зубы, при этом практически забывая о задних. А ещё неправильно контролируют степень нажатия, поэтому повреждают эмаль дёсны и эмаль.
В новые электрические щетки для этого встраивают датчики и отслеживают их показания при помощи систем искусственного интеллекта. Например, система Genius X запоминает технику чистки и в реальном времени рисует карту, какие зубы вы почистили плохо — картинку можно посмотреть в приложении Oral B для смартфонов.
А если человек давит на зубы слишком сильно, то щетка автоматически снижает обороты, и на ее корпусе загорается красный светодиод — сигнал о том, что пользователь переборщил с силой нажатия.
Мотивация для детей
Электрическая щетка — лучшее устройство для тех, кто хочет приучить ребенка к чистке зубов. Во-первых, дети любят всё электронное и цифровое. А если эти штуковины ещё и к смартфону подключаются, то успех обеспечен.
Кроме того, занудную чистку зубов можно превратить в соревнование. Некоторые щетки с поддержкой Bluetooth оценивают регулярность/время/качество чистки и открывают различные достижения в приложении — можно соревноваться с родителями или друзьями за «достижения». Вас, уставших от работы и ежедневной рутины, взрослых, это может не вдохновить, но дети любят «прокачку уровней» везде, где это возможно, и хорошо мотивируются такими идеями.
Одна щётка, множество насадок
Врачи советуют менять щетку раз в три месяца, но кто так делает в реальности? Почти всем нам лень выбрасывать любимую и привычную щетку. С электрическими моделями всё проще: сама щётка остается у пользователя навсегда, а заменяется только насадка.
Можно выбрать более подходящую (для отбеливания зубов, для продвинутой чистки, щадящую для детей или для брекетов) или закупить сразу несколько и чередовать их при желании. Ещё как вариант — купить разные насадки для всех членов семьи. Например, у Oral-B все насадки универсальные: они подходят к моделям любых ценовых сегментов, то есть одинаковы для дешёвых и дорогих электрических моделей.
Если всё настолько хорошо, почему люди боятся этих ваших электрических щеток?
Есть такая статистика. Например, многие владельцы аналоговых щёток не хотят переходить на электрические модели из-за различных страхов. Больше всего людей пугает жужжание моторчика у зубов. Из-за этого им кажется, что головка вращается с огромной скоростью, и может повредить эмаль зубов или десну.
На самом деле это, конечно же, не так («адские машины» из Aliexpress производства подвальных брендов в расчёт не берём). Все официально продаваемые электрические щётки проходят множество проверок в исследовательских центрах: их тестируют роботы и профессиональные стоматологи, прежде чем щётки попадают в продажу. Так что бояться здесь нечего.
Еще один страх, останавливающий людей от покупки электрической щетки — боязнь того, что ее зальет водой и электрическая часть выйдет из строя. Но все современные устройства для чистки зубов защищены от попадания влаги: с ними можно хоть в бассейне купаться, и ничего не произойдёт. В худшем случае щётку обменяют по гарантии.
На основе чего делаются результаты исследований?
Procter & Gamble, в действительности, нет разницы, какой тип щёток продавать – компания выпускает и аналоговые, и электрические модели. При этом в Центра инноваций в Кронберге (Германия) собраны не маркетологи, а сотрудники со степенью кандидатов наук в разных отраслях. P&G собрала команду из более чем 70 стран мира для контроля качества продукции.
В огромном комплексе из восьми зданий (113 тыс кв.м) есть несколько помещений, включая лабораторию инноваций. Там инженеры и ученые проверяют в деле прототипы и готовую продукцию на специально подготовленных манекенах с помощью роботизированных устройств. Оценивают щетки по нескольким параметрам: эффективность удаления налета, покрытие труднодоступных мест и затрачиваемое на чистку время.
Если результаты хорошие, щетки отправляются в лабораторию исследований. В ней воссоздана обстановка ванной комнаты — ученые наблюдают за добровольцами, которые тестируют на себе новую продукцию компании. Это нужно для того, чтобы убедиться, насколько щётка удобная и безопасная «с колокольни» привычек и манеры чистки зубов простых людей. Например, при создании умной зубной щетки Genius X через лабораторию прошли несколько тысяч респондентов: все они оставили отзывы о новинке и прошли осмотр у дантистов.