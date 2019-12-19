Почему вам давно пора выбросить обычную зубную щётку и перейти на нормальные электрические модели

Мы, конечно, не собираемся, да и не имеем морального права проводить агитацию в пользу каких-либо щеток без исследований, поэтому у нас есть информация от экспертов – прямиком из инновационного центра P&G в Кронберге.

Итак, плюсы электрической зубной щетки:

За соблюдением правил чистки зубов следит автоматика

Одна из главных проблем, которая вырисовывается при использовании обычной зубной щетки — неправильное распределение времени на чистку.

Например, профессиональные стоматологи твердят, что чистить зубы нужно в течение минимум двух минуты, но практически все люди чистят зубы меньше половины рекомендованного времени. По статистике Oral B, в среднем человек тратит всего 46 секунд на чистку. И дело не только в лени: просто никто не засекает точное количество минут на чистку, а чувство времени во время таких процедур тоже нас подводит.