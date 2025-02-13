Делайте планировку Wi-Fi, проводов и умного дома в квартире заранее. Потом будет сложнее и больнее

Крайне важно продумать конкретное количество и расположение розеток для того, чтобы минимизировать число удлинителей и подключить все необходимые электронные приборы в будущем. Учитывайте, что в каждой комнате может быть потенциально размещено множество различных устройств: телевизор в гостиной, бытовая техника на кухне, стиральная машина в ванной. В спальне важно иметь розетку, чтобы поставить телефон на зарядку ночью, а в рабочей зоне, как правило, не обойтись без компьютера, принтера и других гаджетов. Помимо этого, на общем плане стоит разместить проходные выключатели в каждой комнате, чтобы в дальнейшем управлять освещением из любой ее точки.

Особое внимание следует уделить вопросу расположения роутера. Для равномерного покрытия желательно ставить его ближе к центру квартиры, разумеется, рядом с доступной розеткой.