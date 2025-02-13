Умный дом
Опубликовано 13 февраля 2025, 13:20
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Делайте планировку Wi-Fi, проводов и умного дома в квартире заранее. Потом будет сложнее и больнее

Или предусмотреть на этапе строительства
Дом или квартира у всех нас — это уже не просто место проживания, но и территория цифровой техники и беспроводной связи. В этом материале директор по продуктам Интернет провайдера цифровых услуг Дом.ру Дмитрий Гуляев расскажет, как на этапе ремонтных работ приспособить квартиру или дом для хорошего качества связи, удобного использования цифрового ТВ или умного дома без проблем с внедрением таких технологий в интерьер.
Делайте планировку Wi-Fi, проводов и умного дома в квартире заранее. Потом будет сложнее и больнее
© lanet

Общий план помещения

Перед тем, как приступить к черновому этапу ремонта, необходимо составить общий план помещения, самостоятельно или совместно с дизайнером. Следует зонировать жилое пространство на комнаты и определиться с расстановкой мебели в каждой из них. От этого будет зависеть общая функциональность объекта, а также размещение технических устройств, в частности розеток, светильников и бытовых гаджетов.

У D-Link есть приложение Wi-Fi Planner Pro, с которым вы можете нарисовать план помещения, определить тип стен (гипсокартон, кирпичная, деревянная, бетонная, места межкомнатных дверей, окна) и примерно узнать, где как будет ловить Wi-Fi

У D-Link есть приложение Wi-Fi Planner Pro, с которым вы можете нарисовать план помещения, определить тип стен (гипсокартон, кирпичная, деревянная, бетонная, места межкомнатных дверей, окна) и примерно узнать, где как будет ловить Wi-Fi

© D-Link

Крайне важно продумать конкретное количество и расположение розеток для того, чтобы минимизировать число удлинителей и подключить все необходимые электронные приборы в будущем. Учитывайте, что в каждой комнате может быть потенциально размещено множество различных устройств: телевизор в гостиной, бытовая техника на кухне, стиральная машина в ванной. В спальне важно иметь розетку, чтобы поставить телефон на зарядку ночью, а в рабочей зоне, как правило, не обойтись без компьютера, принтера и других гаджетов. Помимо этого, на общем плане стоит разместить проходные выключатели в каждой комнате, чтобы в дальнейшем управлять освещением из любой ее точки.

Особое внимание следует уделить вопросу расположения роутера. Для равномерного покрытия желательно ставить его ближе к центру квартиры, разумеется, рядом с доступной розеткой.

Изначальное правило расположения роутера: чем ближе к центру помещения — тем лучше. Но в крупных помещениях или многокомнатных квартирах с толстыми стенами нужно городить Wi-Fi Mesh, поэтому всё усложняется в разы

Изначальное правило расположения роутера: чем ближе к центру помещения — тем лучше. Но в крупных помещениях или многокомнатных квартирах с толстыми стенами нужно городить Wi-Fi Mesh, поэтому всё усложняется в разы

© cktv.ru

Кабели для интернета и домашнего ТВ

В зависимости от расположения роутера, необходимо продумать размещение кабелей для телевидения и домашнего интернета. Желательно сделать универсальный кабельный ввод, в котором могут одновременно находиться и медный, и оптический кабели. Это сделает возможным подключение к любому провайдеру в доме. Для быстрого интернета стоит использовать кабель UTP 5e (4-парный), поскольку он обеспечивает скорость до 1 Гбит/с.

Для того, чтобы безопасно подключить интернет, лучше всего обращаться к провайдерам с командой квалифицированных специалистов, которые знают все нюансы работы. У разных провайдеров эти услуги называются по-разному, у Дом.ру, к примеру, есть специальный тариф «Новосел» для тех, кто хочет заранее проложить кабель на этапе ремонта, чтобы после окончания ремонта легко подключить интернет и ТВ без следов проложенного кабеля в интерьере.

Делайте планировку Wi-Fi, проводов и умного дома в квартире заранее. Потом будет сложнее и больнее
© https://dzen.ru

Кабель прокладывают так, чтобы его впоследствии можно было легко спрятать под плинтус, а потом, при желании пользователя, ему расскажут, какую скорость интернета будет оптимально подключить в конкретном помещении, в каких местах стоит установить розетки и роутеры, и каким образом проектировать домашнюю интернет-сеть (например, где и как расставлять Mesh-сеть, если это требуется).

Нужно ли внедрять технологии «умного дома»?

При планировании и проведении ремонта заранее обдумывайте, нужна ли вам автоматизация каких-то узлов квартиры и, если да, то каких. Умный дом — это, во-первых, способ сделать жильё более контролируемым и безопасным. Для того, чтобы оградить себя от нежелательных гостей, можно установить интеллектуальные замки, которые отправляют на смартфон владельца предупреждение в случае попытки взлома. Да и умные домофоны с видеонаблюдением никогда не будут лишними.

Видеодомофон с удалённым доступом — друг человека

Видеодомофон с удалённым доступом — друг человека

© joom

Не менее важно позаботиться о безопасности внутри квартиры. Например, можно поставить датчики воды, которые будут отключать водоснабжение в случае протечки и оперативно предупреждать вас о проблемах.

Но умный дом не сводится исключительно к средствам безопасности, с его помощью можно сделать жильё удобнее и красивее. Например, есть вариант установить каскадное освещение с умными лампочками и удобным управлением. Но учитывайте, что для полноценного функционирования современных систем автоматизации нужна электрика нового поколения, непосредственно предназначенная для дальнейшего подключения умных устройств.

Главное на стадии планирования ремонта жилья — обдумывать всё заранее, чтобы потом не переделывать какие-то аспекты после финализации ремонта. Тогда дом обязательно станет для вас уютным и комфортным местом, в котором вы, с одной стороны, будете чувствовать себя безопасно, а с другой — быть уверенным, что у вас качественная связь как внутри дома, так и при доступе к нему извне.