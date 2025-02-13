Делайте планировку Wi-Fi, проводов и умного дома в квартире заранее. Потом будет сложнее и больнее

Делайте планировку Wi-Fi, проводов и умного дома в квартире заранее. Потом будет сложнее и больнееИли предусмотреть на этапе строительства
Общий план помещения
Перед тем, как приступить к черновому этапу ремонта, необходимо составить общий план помещения, самостоятельно или совместно с дизайнером. Следует зонировать жилое пространство на комнаты и определиться с расстановкой мебели в каждой из них. От этого будет зависеть общая функциональность объекта, а также размещение технических устройств, в частности розеток, светильников и бытовых гаджетов.
Крайне важно продумать конкретное количество и расположение розеток для того, чтобы минимизировать число удлинителей и подключить все необходимые электронные приборы в будущем. Учитывайте, что в каждой комнате может быть потенциально размещено множество различных устройств: телевизор в гостиной, бытовая техника на кухне, стиральная машина в ванной. В спальне важно иметь розетку, чтобы поставить телефон на зарядку ночью, а в рабочей зоне, как правило, не обойтись без компьютера, принтера и других гаджетов. Помимо этого, на общем плане стоит разместить проходные выключатели в каждой комнате, чтобы в дальнейшем управлять освещением из любой ее точки.
Особое внимание следует уделить вопросу расположения роутера. Для равномерного покрытия желательно ставить его ближе к центру квартиры, разумеется, рядом с доступной розеткой.
Кабели для интернета и домашнего ТВ
В зависимости от расположения роутера, необходимо продумать размещение кабелей для телевидения и домашнего интернета. Желательно сделать универсальный кабельный ввод, в котором могут одновременно находиться и медный, и оптический кабели. Это сделает возможным подключение к любому провайдеру в доме. Для быстрого интернета стоит использовать кабель UTP 5e (4-парный), поскольку он обеспечивает скорость до 1 Гбит/с.
Для того, чтобы безопасно подключить интернет, лучше всего обращаться к провайдерам с командой квалифицированных специалистов, которые знают все нюансы работы. У разных провайдеров эти услуги называются по-разному, у Дом.ру, к примеру, есть специальный тариф «Новосел» для тех, кто хочет заранее проложить кабель на этапе ремонта, чтобы после окончания ремонта легко подключить интернет и ТВ без следов проложенного кабеля в интерьере.
Кабель прокладывают так, чтобы его впоследствии можно было легко спрятать под плинтус, а потом, при желании пользователя, ему расскажут, какую скорость интернета будет оптимально подключить в конкретном помещении, в каких местах стоит установить розетки и роутеры, и каким образом проектировать домашнюю интернет-сеть (например, где и как расставлять Mesh-сеть, если это требуется).
Нужно ли внедрять технологии «умного дома»?
При планировании и проведении ремонта заранее обдумывайте, нужна ли вам автоматизация каких-то узлов квартиры и, если да, то каких. Умный дом — это, во-первых, способ сделать жильё более контролируемым и безопасным. Для того, чтобы оградить себя от нежелательных гостей, можно установить интеллектуальные замки, которые отправляют на смартфон владельца предупреждение в случае попытки взлома. Да и умные домофоны с видеонаблюдением никогда не будут лишними.
Не менее важно позаботиться о безопасности внутри квартиры. Например, можно поставить датчики воды, которые будут отключать водоснабжение в случае протечки и оперативно предупреждать вас о проблемах.
Но умный дом не сводится исключительно к средствам безопасности, с его помощью можно сделать жильё удобнее и красивее. Например, есть вариант установить каскадное освещение с умными лампочками и удобным управлением. Но учитывайте, что для полноценного функционирования современных систем автоматизации нужна электрика нового поколения, непосредственно предназначенная для дальнейшего подключения умных устройств.
Главное на стадии планирования ремонта жилья — обдумывать всё заранее, чтобы потом не переделывать какие-то аспекты после финализации ремонта. Тогда дом обязательно станет для вас уютным и комфортным местом, в котором вы, с одной стороны, будете чувствовать себя безопасно, а с другой — быть уверенным, что у вас качественная связь как внутри дома, так и при доступе к нему извне.