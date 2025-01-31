История проводных и беспроводных зарядных устройств. И какие ЗУ стоит покупать сегодня

Примером можно назвать зарядное устройство для Motorola DynaTAC 8000X, первого коммерческого мобильного телефона, выпущенного в 1983 году. Телефон был не только дорогим, но и невероятно прожорливым в плане энергии. Его массивный аккумулятор заряжался около 10 часов, чтобы обеспечить всего 30 минут разговоров. Эти адаптеры были не только громоздкими, но и часто ненадежными: перегрев, перебои в подаче тока и короткий срок службы были стандартными проблемами батарей. Каждая поездка превращалась в квест: пользователям приходилось брать с собой разные адаптеры для каждого устройства, что вызывало массу неудобств. Однако даже в этой хаотичной среде начали зарождаться идеи стандартизации.

Эра USB: стандартизация и универсальность (1996–2010)

В 1996 году появился стандарт USB (Universal Serial Bus). Эта технология была разработана консорциумом компаний, включая Intel, Microsoft и IBM, с целью создать единый стандарт для подключения периферийных устройств к компьютерам. Однако довольно быстро USB начал использоваться не только для передачи данных, но и для питания гаджетов. USB 1.0 стал шагом на пути к унификации. Он обеспечивал мощность всего в 2,5 Вт. Этого было достаточно для зарядки MP3-плееров и первых цифровых камер. Стандарт стал спасением для пользователей: теперь не нужно было таскать с собой несколько адаптеров, достаточно было одного кабеля.

В 2000 году появился USB 2.0. Мощность зарядки осталась на уровне 2,5 Вт, но при этом увеличилась скорость передачи данных, а сама технология стала массово внедряться в мобильные телефоны, портативные жесткие диски и игровые устройства. Компании вроде Nokia и BlackBerry начали комплектовать свои устройства зарядками с этим разъемом USB.