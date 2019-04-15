Вернём бабушке пропаганду! Как настроить телевизор после отключения аналогового вещания

С 15 апреля 2019 года начинается отключение аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в Москве и ещё двух десятках областях и регионах.

Отключения начались с декабря прошлого года в Тверской области, затем в феврале — в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, а также Чеченской Республике.

С 15 апреля будут отключены Москва и Московская область, Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская и Тюменская области, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, Калмыкия и Мордовия, Ставропольский край, Удмуртская и Чувашская республики, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. 3 июня придёт черёд остальных 57 российских регионов.