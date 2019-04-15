Вернём бабушке пропаганду! Как настроить телевизор после отключения аналогового вещания

С 15 апреля 2019 года начинается отключение аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в Москве и ещё двух десятках областях и регионах.
Отключения начались с декабря прошлого года в Тверской области, затем в феврале — в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, а также Чеченской Республике.
С 15 апреля будут отключены Москва и Московская область, Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская и Тюменская области, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, Калмыкия и Мордовия, Ставропольский край, Удмуртская и Чувашская республики, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. 3 июня придёт черёд остальных 57 российских регионов.
Отключение происходит так: трансляция аналоговых телеканалов переключается на информационный экран о переходе региона на цифровое телевидение. Информационный экран будет транслироваться в течение недели. На нём выводятся советы по переходу на цифровое вещание. После этого передатчик будет выключен.
На текущий момент завершено строительство сети цифрового эфирного телевизионного вещания, которое осуществлялось в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». Реализацией программы занималась РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть).
В России сейчас доступно 20 бесплатных эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве. В качестве основного формата цифрового эфирного ТВ в России принят стандарт DVB-T2. Трансляция идет в разрешении 720 на 576 пикселей (качество SD).
В большинстве случаев переключение произойдёт незаметно. Это актуально для пользователей относительно новых телевизоров и приставок, а также кабельного или спутникового ТВ.
Проверить, какой сигнал принимает телевизор можно, включив один из центральных каналов и посмотрев, есть ли около логотипа «А». Подойдут Первый канал, «Россия 1», НТВ, ТНТ, Пятый канал, и так далее.
«А» означает аналоговое вещание, а её отсутствие — цифровое. В случае с цифровым сигналом, можно больше ничего не предпринимать. Если же буква «А» имеется, значит телевизор принимает аналоговый сигнал и потребуется принять меры.
После 2012 года почти все телевизоры выпускались с поддержкой цифрового сигнала. В таком случае менять устройство не придётся, единственное, что потребуется — это поменять настройки.
Если модель поддерживает стандарт DVB-T2, то надо запустить в настройках автоматический поиск программ или провести ручной поиск каналов. После этого всё должно заработать и буква «А» пропадёт. Наличие поддержки DVB-T2 можно проверить в инструкции к телевизору, а также через сайт РТРС.
www.samsung.com
Если же вы пользуетесь старым телевизором или индивидуальной антенной, то понадобится купить специальную приставку, сам телевизор тоже менять не обязательно. На такой приставке или её коробке обычно есть логотип в виде бабочки, знака качества РТРС. Стоят такие приставки от тысячи рублей. Для подключение необходимы стандартные разъёмы вроде RCA или HDMI. У старых телевизоров может оказаться разъём SCART и для них нужно будет купить специальный переходник. Более подробные инструкции можно получить на сайте РТРС.