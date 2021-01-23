19 приложений и игр для Android стали временно бесплатными

Так, бесплатно можно установить приложение для изучения итальянского языка - Memorize: Learn Italian Words with Flashcards, программу для хранения документов Document Manager Pro и прочие.

Кроме того, сейчас в Google Play со скидками продаются более 60 программ и игр. Так, к примеру, за 75 рублей вместо прежних 369 рублей можно купить мобильный сканер документов Mobile Doc Scanner.

В число игр, которые можно установить бесплатно, вошла ролевая WhamBam Warriors VIP, VIPMissile Dude RPG: Offline tap tap Missile, а также экшен Knight War: Idle Defense Pro. Ознакомиться с полным списком игр, которые участвуют в бесплатной раздаче, можно по этой ссылке.