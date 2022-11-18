2GIS и Google Maps больше не нужны? Информацию о ближайших кафе можно будет узнать прямо в WhatsApp

Но в 2022 году многое изменилось. И WhatsApp также начал внедрять что-то совершенно новое в своё приложение.

Так, например, именно в WhatsApp можно было поставить абсолютно любое эмодзи в качестве реакции на сообщение. При этом в детище Дурова данная возможность тоже появилась, но чуть позднее и в рамках платной подписки Telegram Premium.