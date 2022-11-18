2GIS и Google Maps больше не нужны? Информацию о ближайших кафе можно будет узнать прямо в WhatsApp

2GIS и Google Maps больше не нужны? Информацию о ближайших кафе можно будет узнать прямо в WhatsAppВ интересном направлении движется сервис
Многие годы именно Telegram считался основным мессенджером, добавляющим инновации в свой функционал. А уже у него различные фишки «подсматривали» другие сервисы.
Но в 2022 году многое изменилось. И WhatsApp также начал внедрять что-то совершенно новое в своё приложение.
Так, например, именно в WhatsApp можно было поставить абсолютно любое эмодзи в качестве реакции на сообщение. При этом в детище Дурова данная возможность тоже появилась, но чуть позднее и в рамках платной подписки Telegram Premium.
Сейчас же разработчики WhatsApp объявили о ещё одном нововведении. Пользователям стал доступен поиск кафе или отеля поблизости. Нужную компанию можно найти как по названию, так и в каталоге по разделам «Еда и напитки», «Покупки», «Путешествия и отели» и т.д.
На данный момент функция доступна в Бразилии, Колумбии, Индонезии, Мексике и Великобритании. Но, как это часто бывает, можно ожидать её появления и в других странах. Со временем.